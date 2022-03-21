Последствия ночного удара войск РФ по Киеву. ВИДЕО

Накануне ночью войска РФ коварно обстреляли Киев. В результате обстрела погибли 4 человека и 1 человек травмирован. Кроме того, загорелись торговый центр и автомобили на парковке.

Последствия варварских обстрелов обнародовал в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Результат вчерашнего ночного удара по Киеву", – прокомментировал он видео.

Читайте также: Погибли 4 человека и 1 человек травмирован в результате вражеских обстрелов в Киеве