В результате вражеских обстрелов в Одессе повреждены несколько домов, жертв нет, - ОВА. ВИДЕО
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В Одессе в результате утренних обстрелов российскими кораблями пострадали несколько домов. При этом жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука.
"В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв и пострадавших нет", – сообщил он.
Топ комментарии
+16 Микола Папізже
показать весь комментарий21.03.2022 11:05
+11 Nov
показать весь комментарий21.03.2022 11:03
+11 константен
показать весь комментарий21.03.2022 11:05
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але мені ці кораблі принципово муляють
бо з них все таки шмаляють по Україні
скільки я пам"ятаю, писалося, що по Маріуполю шмаляли з кораблів також
я б його потримала, щоб вам зручніше було цим займатися)).
але думаю, що ми б не достоялися у черзі бажаючих помацати його адамове яблуко.
він, паскуда один, а нас не просто багато - нас ціла країна.
Кровавый советский режим присваивал палачам почетные звания: «Пенсионер Союзного значения», назначал персональные пенсии, выделял путевки на курорты Черноморского побережья Кавказа и в Трускавец, отводил участки земли под дачи на берегу Одесского залива в Лузановке и в Мисхоре и предоставлял право закупать дефицитные продукты, одежду и импортную обувь в спецраспределителях.
Защитники Одессы не дремали и сделали несколько залпов по непрошенным гостям. Один корабль задымился, был взят на буксир кораблем сопровождения и отведен на ремонт в Севастополь.
Лев Толстой "Хаджи Мурат".