В результате вражеских обстрелов в Одессе повреждены несколько домов, жертв нет, - ОВА. ВИДЕО

В Одессе в результате утренних обстрелов российскими кораблями пострадали несколько домов. При этом жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram спикера оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"В результате утренних обстрелов из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв и пострадавших нет", – сообщил он.

Также смотрите: Украинские военные подбили вражеский корабль возле Одессы. ВИДЕО