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Зеленский – немцам: Вы имеете силу и можете помочь Украине стать частью ЕС!. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина является частью Европы. Нам приходится на поле боя бороться за свое право быть Европой. Впрочем, немцы собственным мнением и собственным словом, давлением на политиков могут наконец помочь Украине стать частью ЕС.
Об этом президент Украины заявил в видеообращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.
"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете на это силу !", - обратился он к представителям Германии.
Топ комментарии
+8 константен
показать весь комментарий21.03.2022 11:07
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.03.2022 11:10
+7 Nikolay Ivankov 071fa753
показать весь комментарий21.03.2022 11:13
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И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
Кострома Mon Amour
21.02.2022
6 смертей та майже 2500 нових випадків інфікування - Прикарпаття стрімко летить у червону зону
21.03.2022
Вірус діагностували у 6 жителів Івано-Франківського району, 3 - Калуського та 17 - Коломийського районів.
Усього 26 випадків 0 смертей.
Це офіційна інфа з нашого рідного давнього Івано-Франківського ресурсу новин (я його читаю вже не знаю скільки років - до 20-ти): https://pravda.if.ua/
Людський організм - досі повна таємниця. Кажуть, древні її знали, але з початком ери фармакології все втрачено.
Я особисто знаю два приклади в житті, коли в людини була практично невиліковна (до кінця так і не можуть вилікувати нікого) хвороба - псоріаз, і ця людина перенесла надзвичайно сильний нервовий стрес - хвороба щезла за 3-6 днів взагалі навіть без натяків, що була.
Робота організму регулюється гормональною системою. Гормональна система - мозком. Там багато цікавого.
Зброї там теж через край.
Тихенько на вухо шепнути місцевим - "Ось ці за бурштином прийшли".
ВСЕ! - Там навіть американські "котики" не пройдуть.