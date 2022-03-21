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Зеленский – немцам: Вы имеете силу и можете помочь Украине стать частью ЕС!. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина является частью Европы. Нам приходится на поле боя бороться за свое право быть Европой. Впрочем, немцы собственным мнением и собственным словом, давлением на политиков могут наконец помочь Украине стать частью ЕС.

Об этом президент Украины заявил в видеообращении к немцам, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете на это силу !", - обратился он к представителям Германии.

Смотрите: ВСУ помогают российским военным с дорогой на суд Божий, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
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21.03.2022 11:07
+8
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21.03.2022 11:10
+7
"А вы их убивать стали"

И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
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21.03.2022 11:13
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Не могут, а обязаны.
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21.03.2022 11:05 Ответить
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21.03.2022 11:07 Ответить
🤣😂😆
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21.03.2022 11:10 Ответить
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21.03.2022 11:10 Ответить
"А вы их убивать стали"

И действительно: ЗА ШТУО?!?!?!?!?!
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21.03.2022 11:13 Ответить
Умєр Максім? Да і хрєн с нім!
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21.03.2022 11:11 Ответить
https://youtu.be/OBTqSIkFUV0


Кострома Mon Amour
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21.03.2022 11:13 Ответить
Передайте паскуде ***********, что сирены только множат нашу ненависть к рабсийским фашистам и мобилизуют нас. Смерть их ждёт на нашей земле.
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21.03.2022 11:08 Ответить
Цікавий медецинський феномен.

21.02.2022

6 смертей та майже 2500 нових випадків інфікування - Прикарпаття стрімко летить у червону зону
21.03.2022

Вірус діагностували у 6 жителів Івано-Франківського району, 3 - Калуського та 17 - Коломийського районів.
Усього 26 випадків 0 смертей.
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21.03.2022 11:08 Ответить
Не читайте кацапські вкиди, якщо маєте відразу до феноменів. 😊
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21.03.2022 11:13 Ответить
Ти що, з дуба впав?
Це офіційна інфа з нашого рідного давнього Івано-Франківського ресурсу новин (я його читаю вже не знаю скільки років - до 20-ти): https://pravda.if.ua/
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21.03.2022 11:24 Ответить
Днями у біжучій стічні одного відомого українського телеканалу теж новина була. 😊
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21.03.2022 11:29 Ответить
Скоріш, феномен не стільки медецинський, скільки медійно-інформаційний. )
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21.03.2022 17:56 Ответить
Ти знаєш - не можу сказати правий ти чи ні.
Людський організм - досі повна таємниця. Кажуть, древні її знали, але з початком ери фармакології все втрачено.
Я особисто знаю два приклади в житті, коли в людини була практично невиліковна (до кінця так і не можуть вилікувати нікого) хвороба - псоріаз, і ця людина перенесла надзвичайно сильний нервовий стрес - хвороба щезла за 3-6 днів взагалі навіть без натяків, що була.
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21.03.2022 18:05 Ответить
Я лікував "корону", і не тільки її, методами психотерапії - допомагав собі й близьким, коли хворіли. Це не жарт.
Робота організму регулюється гормональною системою. Гормональна система - мозком. Там багато цікавого.
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21.03.2022 18:16 Ответить
В Брестe сегодня перекроют несколько улиц для передвижения техники и личного состава 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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21.03.2022 11:09 Ответить
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21.03.2022 11:12 Ответить
Та я вже писав - там не потрібні ВСУ.
Зброї там теж через край.
Тихенько на вухо шепнути місцевим - "Ось ці за бурштином прийшли".
ВСЕ! - Там навіть американські "котики" не пройдуть.
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21.03.2022 11:27 Ответить
"В чьом сіла, брат? Сіла в правдє"! Хто не бажає визнавати правду, в того нема сили.
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21.03.2022 11:09 Ответить
Цікаво, меркельшу хоч трохи сумління мучає, адже вона формально теж співучасниця теперішніх подій..
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21.03.2022 11:10 Ответить
ні... яке там сумління... вона відійшла від справ і почувається щасливою (шо так вчасно злиняла))
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21.03.2022 11:13 Ответить
Можуть. Але, аж ревуть, не хочуть. Бо - кондоми.
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21.03.2022 11:11 Ответить
Влада Німеччини від України касками відмахувалась, скоро трусами відмахуватися почне. Добре, хоч Меркель вже пішла, бо то був би неабиякий жах.
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21.03.2022 11:19 Ответить
Вони концертік ще забацають, поспівають, а потім розійдуться по теплих домівках та увімкнуть телевізор, щоб подивись, як їхні партнери та друзі з московських болот знищують Харків, Маріуполь та шо там залишилось від Бучі.
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21.03.2022 11:28 Ответить
Надеюсь ,что немцы его услышали.
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21.03.2022 11:39 Ответить
Может сначала войну закончить?
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21.03.2022 11:52 Ответить
а когда-то "наивеликомудрейший" сказал - а какай разница по какой улице с каким названием ходить, лишь бы свет да асфальт были... всё... уже ничто не спасет...
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21.03.2022 16:08 Ответить
Правильно. Дави на эту ************** немчуру.
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21.03.2022 18:01 Ответить
Пора обратить СБУ внимание и закрыть комменты на сайте,а комментаторов работающих против Президента во время войны,судить по законам военного времени.
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21.03.2022 19:23 Ответить
А пример можно привести - работы против политического руководства.
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21.03.2022 19:53 Ответить
ты главный тормоз продвижения в ЕС и в НАТО
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21.03.2022 20:09 Ответить
 
 