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ПТРК "Корсар" и "Стугна", ракетный комплекс "Амулет": украинские бойцы овладевают оружием для уничтожения бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Несмотря на военное положение, подразделения бригады спецназначения имени Ивана Богуна продолжают активные учения новых расчетов ПТРК "Корсар" и "Стугна" и испытывают новый ракетный комплекс "Амулет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после освоения оружия расчеты отправляются на боевые дежурства для уничтожения оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 15 тыс. человек, 498 танков, 1535 бронированных машин, 97 самолетов, 121 вертолет
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Топ комментарии
+40
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21.03.2022 11:43
+35
Кацапских оккупантов ухуячим ВСЕХ до ЕДИНОГО во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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21.03.2022 11:42
+35
Я тупо не успеваю

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21.03.2022 11:42
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Кацапских оккупантов ухуячим ВСЕХ до ЕДИНОГО во СЛАВУ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !!!
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21.03.2022 11:42 Ответить
Я тупо не успеваю

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21.03.2022 11:42 Ответить
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21.03.2022 11:43 Ответить
Субедей багатур....не витримав тортур
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21.03.2022 11:44 Ответить
"Все СМИ молчат"
Надо же... Такое говно знаменитое, а все СМИ молчат...
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21.03.2022 11:56 Ответить
опять кяхта?
блин, это самая граница с монголией

и че у них за названия у дивизий
будапештская краснознаменная... ордена красной зведы (wat?)
донская (!!! в Бурятии, Донская!!)
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21.03.2022 11:58 Ответить
Думал , что только я опупел от наименования дивизии. Ну и на фото типичный донской казак, земля ему стекловатой.
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21.03.2022 12:04 Ответить
Ну я в Кирове служил(101зрб):Киевская,орденов Б.Хмельницкого и куева туча наград.А брали в основном водителей киевлян....
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21.03.2022 12:25 Ответить
ты еще не читал старого назания нашей Королевской 24й бригады,там вообще совковый сюр,предложение в несколько строк)))
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21.03.2022 15:02 Ответить
Да,много надо мужества ,что бы заниматься марадерством.
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21.03.2022 12:04 Ответить
Угу...они даже грабить боятся
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21.03.2022 12:06 Ответить
Будапештская ? Это за то, что в 56 году венгерское сопротивление уничтожали?

как венгры такой позор терпят ?
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21.03.2022 12:07 Ответить
сийярто не очень как то злится на рассею
пусть ему название дивизии покажут...
краснознаменная...

а украинские дивизии после декоммунизации
убирали названия?
или их и не было?
а то просто как не читаю
в рашен армии куча краснознаменных
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21.03.2022 12:10 Ответить
У венгров 3 апреля выборы. Орбан и Сийярто сейчас больше обеспокоены о том, чтобы остаться у власти. У Фидеса позиции уже пошатнулись в предыдущих выборах. Продолжая в духе Лукашенко, они могут и пролететь.
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21.03.2022 12:17 Ответить
защитник русскоязычных, бл.
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21.03.2022 18:24 Ответить
Воїни ЦАР під'їхали? )))))))))
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21.03.2022 11:43 Ответить
А їм хоть сказали, що в нас ше холодно? Навіть природа нам допомагає...
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21.03.2022 11:54 Ответить
Нееее, это тот самый настоящий представитель глубинного русского народа, защищающий их язык.
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21.03.2022 12:33 Ответить
Скрепный представитель!
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21.03.2022 13:30 Ответить
Глаз узкє - значить рузгє 😂
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21.03.2022 11:50 Ответить
Хробачки з тим розберуться - дайте їм троха часу. Хай лиш потепліє.
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21.03.2022 11:56 Ответить
Файно )
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21.03.2022 11:42 Ответить
вся кацапська техніка буде знищена!

повна демілітаризація кацапів!
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21.03.2022 11:45 Ответить
Пора вводить новую акцию : сдался с оружием - 5 кг сахара, сдался с техникой- 10 кг сахара, привел офицера - 15 кг сахара, так гораздо лучше и быстрее будет
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21.03.2022 11:47 Ответить
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21.03.2022 11:51 Ответить
Скоро и соли не будет.Привет ссср.
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21.03.2022 12:05 Ответить
Потом колбаса и масло. А потом очереди у магазинов алкогольных напитков с 14:00.
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21.03.2022 12:19 Ответить
против превращения кацапстана в пустыню Сахара?
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21.03.2022 12:18 Ответить
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21.03.2022 12:35 Ответить
Я так понял что продавщица список чего нет дописывает
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21.03.2022 12:42 Ответить
Всё правильно. Дайошь войну с кацапами на коммерческой основе!
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21.03.2022 11:56 Ответить
Такою зброею кацапа не здолати.
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21.03.2022 11:57 Ответить
что за "амулет"?
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21.03.2022 11:59 Ответить
це стугна тількі вмонтована на бойові машини,якщо я правильно розумію
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21.03.2022 12:21 Ответить
Так пара Стугн інтегрована в БРДМ
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21.03.2022 13:19 Ответить
Як вчасно , бл*
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21.03.2022 12:40 Ответить
зброя перемоги, організуємо контрнаступ на москву, росіяни бігуть, путін в паніці
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21.03.2022 12:55 Ответить
Боже, бережи кожного з Вас! Ваші сім'ї, батьків та всих, хто захищає Україну... Україна переможе!
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21.03.2022 16:04 Ответить
 
 