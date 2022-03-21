ПТРК "Корсар" и "Стугна", ракетный комплекс "Амулет": украинские бойцы овладевают оружием для уничтожения бронетехники оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Несмотря на военное положение, подразделения бригады спецназначения имени Ивана Богуна продолжают активные учения новых расчетов ПТРК "Корсар" и "Стугна" и испытывают новый ракетный комплекс "Амулет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, после освоения оружия расчеты отправляются на боевые дежурства для уничтожения оккупантов.
Топ комментарии
+40 константен
показать весь комментарий21.03.2022 11:43
+35 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий21.03.2022 11:42
+35 константен
показать весь комментарий21.03.2022 11:42
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Надо же... Такое говно знаменитое, а все СМИ молчат...
блин, это самая граница с монголией
и че у них за названия у дивизий
будапештская краснознаменная... ордена красной зведы (wat?)
донская (!!! в Бурятии, Донская!!)
как венгры такой позор терпят ?
пусть ему название дивизии покажут...
краснознаменная...
а украинские дивизии после декоммунизации
убирали названия?
или их и не было?
а то просто как не читаю
в рашен армии куча краснознаменных
повна демілітаризація кацапів!