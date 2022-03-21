ПТРК "Корсар" и "Стугна", ракетный комплекс "Амулет": украинские бойцы овладевают оружием для уничтожения бронетехники оккупантов. ВИДЕО

Несмотря на военное положение, подразделения бригады спецназначения имени Ивана Богуна продолжают активные учения новых расчетов ПТРК "Корсар" и "Стугна" и испытывают новый ракетный комплекс "Амулет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, после освоения оружия расчеты отправляются на боевые дежурства для уничтожения оккупантов.

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