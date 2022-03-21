Повреждены шесть домов, две школы и два детсада в результате ночных обстрелов в Киеве, - Кличко. ВИДЕО

В результате ночных ракетных обстрелов российскими войсками Подольского района Киева сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов, три из них - непригодны для жизни.

Об этом Киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго боролись с пожаром в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них - непригодны для жизни. 8 человек погибли", - сообщил он.

Также повреждены помещения двух школ и двух детских садов.

Кличко сообщил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха. "Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", - сказал он.

Также он призвал киевлян не снимать и не выкладывать видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов.

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