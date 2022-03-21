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Киев (24533) Кличко (4512) обстрел (20132)

Повреждены шесть домов, две школы и два детсада в результате ночных обстрелов в Киеве, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В результате ночных ракетных обстрелов российскими войсками Подольского района Киева сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов, три из них - непригодны для жизни.

Об этом Киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго боролись с пожаром в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них - непригодны для жизни. 8 человек погибли", - сообщил он.

Также повреждены помещения двух школ и двух детских садов.

Кличко сообщил, что из-за пожаров после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха. "Поэтому не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", - сказал он.

Также он призвал киевлян не снимать и не выкладывать видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Нифига не пишут,что упало,может кто в курсе?поделитесь плиз.
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21.03.2022 12:38 Ответить
Якийсь касетний боеприпас- бо мають проводити підрив залишків **********. Клас ракети не 5азивають.
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21.03.2022 12:40 Ответить
Та вже назвали - нібито - Точка-у...
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21.03.2022 12:41 Ответить
Схоже. Де назвали?
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21.03.2022 12:45 Ответить
По ТВ.
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21.03.2022 12:49 Ответить
Дякую
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21.03.2022 12:43 Ответить
когда наше ЗСУ будет проводить демилитаризации орков на их территории мордоре-рф?

кабаев, в первые дни войны, когда поняло, что взять Украину не получится - прямым приказом (!!!) - поручило оркам всех подразделений - не жалеть мирное население Украины, не считаться с потерями гражданских, убивать детей и женщин, поставить орков на самообеспечение, то есть - "узаконить" мародерство орков на оккупированных ими территориях, не считаться с потерями гражданских, бить по школам, дет садам, жилым комплексам..
это прямое распоряжение кабаева на третий день войны, когда оно поняло, что Украина не сдалась и дала достойный отпор..
Украина воюет с нелюдью, и никакие переговоры нелюдь кабаев не примет, оно бредит убить Украину, а сдохнет само, что приведет к развалу рф..
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21.03.2022 12:45 Ответить
 
 