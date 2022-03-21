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"Наша задача - гнать назад этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться": СБУ перехватила разговор "кадыровца". АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности обнародовала аудиозапись телефонного разговора российского военнослужащего из подразделения, которое комплектуется этническими чеченцами и подчиняется председателю Чечни Рамзану Кадырову. Он сообщает, что служит в "заградотряде" и жалуется жене на постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Запись разговора обнародована на Telegram-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Русская пропаганда формирует их образ, как грозной силы, способной выполнить любые задачи Путина. Но за 26 дней войны украинские воины наголову разбили этот миф. Кадыровцев теперь называют не иначе, чем "ТикТок-войсками" из-за их любви к постановочным роликам. Потому что на войне они "отличились" только видеосъемками и зверствами против мирного населения", - говорится в сообщении.

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В СБУ подчеркивают, что "кадыровцы" занимаются "зачистками" и убийством убегающих с поля боя российских военных.

"Они выполняют функцию "загрядотрядов" и стреляют по своим. Хотя "своими" россиян они не считают, называют "вшивыми" и с удовольствием их убивают", - отмечают в Службе безопасности.

В разговоре с женой, "кадыровец" отмечает, что находится "не в гуще событий", а его основная задача - сдерживать российских военных, пытающихся скрыться с поля боя.

"Не беспокойся, я не в гуще событий, мы стоим чуть дальше. Наша задача – гнать назад (в бой. – Ред.) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии".

При этом он также жалуется на работу украинской артиллерии, которая круглые сутки обстреливает позиции РФ.

"Жарит их артиллерия конкретно днем и ночью. Так и слышно, что "там убили, то здесь убили", - отмечает военный.

Во время разговора он также вспоминает, что украинские военные недавно ликвидировали командира спецназа соседнего подразделения.

"Проблема в том, что обстреливают из арты и днем и ночью, у них эти снаряды не заканчиваются", - жалуется "кадыровец".

В конце разговора военный выражает надежду, что скоро вернется домой.
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Топ комментарии
+42
Мохнатка калдырки жалуется, что у украинцев снаряды не заканчиваются. А где же они закончатся, если армия хрюсии регулярно пополняет боезапас ВСУ?!
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21.03.2022 13:06
+41
а може вже і не повернеться
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21.03.2022 13:05
+29
Горять у пеклі, мразоти.
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21.03.2022 13:05
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а може вже і не повернеться
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21.03.2022 13:05 Ответить
Горять у пеклі, мразоти.
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21.03.2022 13:05 Ответить
Тобто нЕлюди ганяють виродків- займаються тим самим, що і в рашці.
А до нас якого приперлися- не могли цим і далі на ращці займатися?
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21.03.2022 13:06 Ответить
вони спочатку в Чечні народ кошмарили,але до війни кадирці стало замало і він на рашку поліз там кошмарити,це ж звичайні бандюгани
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21.03.2022 13:11 Ответить
Мохнатка калдырки жалуется, что у украинцев снаряды не заканчиваются. А где же они закончатся, если армия хрюсии регулярно пополняет боезапас ВСУ?!
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21.03.2022 13:06 Ответить
Смерть окупантам!
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21.03.2022 13:06 Ответить
кадирову дон самому треба так звану "армію" невідомо ,що в самій Чечні ше буде,адже вже дон не получить бабло з кремля дон
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21.03.2022 13:07 Ответить
Вівцейоби пасуть кацапсячих свиней
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21.03.2022 13:13 Ответить
dedy Zagrazhdali
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21.03.2022 13:15 Ответить
..вот бы наша арта и до кадыровцев доставала - отступление орков было бы ещё активнее..
эх-ххх, не хватает дальнобойных ракет "кровавого пастора" и на суше и на море..(
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21.03.2022 13:18 Ответить
Скоро, в пакете.
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21.03.2022 13:20 Ответить
Так, повернешся, смердючий шакал, в поліетиленовому пакеті. Пху, мерзота.
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21.03.2022 13:20 Ответить
Кабздыровцы даже в Украине умудряются кацапов *башить
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21.03.2022 13:21 Ответить
Что ж вам такую подлую задачу поставили? Наверно поняли что вы не воины а псы вонючие?
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21.03.2022 13:31 Ответить
Це розмова Дарт Вейдера з ватажком Урук-Хаї?
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21.03.2022 13:32 Ответить
Ні, то орки так "розмовляють".
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21.03.2022 13:55 Ответить
Мерзенні істоти пекла, єдиний плюс , що теж вбиввють кацапів
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21.03.2022 13:38 Ответить
Береги себя и овечку,дон. Хотя,вряд ли получится.
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21.03.2022 14:27 Ответить
це "язык" оркiв ?
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21.03.2022 14:32 Ответить
Саоріш за все , вівцей@ об повернеться додому в целофановому мішку в кращому випадку 😡
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21.03.2022 14:33 Ответить
Это кадыровец со своей женой разговаривал?Ну и голос,как из преисподни.
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21.03.2022 15:11 Ответить
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21.03.2022 15:32 Ответить
Щось у баби голос, як мужика)
Навіщо голос змінили? Когось покривають?
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21.03.2022 15:49 Ответить
ну да! Зрада! как же ещё!?
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21.03.2022 16:11 Ответить
Война в Украине. Потерь нет.Тимур Муцураев -- Мама, приезжай и меня забери https://www.youtube.com/watch?v=nhWhT_gXn-w&t=95 На это можно смотреть вечно!!!!!
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21.03.2022 16:16 Ответить
рамзанка дон, ты есть выкидышь свинячий дон. А твои шакалы дон умеют только с овцами воевать дон.
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21.03.2022 17:01 Ответить
Максе, я сьогодні вже 1 км прбіг. Дохтур не на..бав. Подяка та шана ескулапу. Подорував мені жорсткий наколінник Reaktion Knee. Сказав у середу не пробігу 2 км, *** випише.
Буду працювати над собою.
Все буде Україна!!
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21.03.2022 20:29 Ответить
Tо е зер гут, як то кажуть у Львовi. Ты особо сразу не рви, мало ли...по Дерибасовской гуляют постепенно, сам знаешь, не первый раз.
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21.03.2022 20:54 Ответить
"Загрядотряди" як за часів "Вєлікай Атєчєсвєннай " ,нічого не змінилось.
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21.03.2022 17:24 Ответить
Бахнуть бы эти загранотряды.И бежали бы орки до самой границы)
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21.03.2022 18:53 Ответить
 
 