"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики днем 21 марта в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказал Ким.
"Российские редкие ублюдки снова обстреливают жилые кварталы Николаева... Наши люди сейчас ликвидируют последствия", - сказал Ким.
Он также попросил не публиковать в соцсетях последствия обстрелов, чтобы не помогать врагу.
Как сообщалось, в Николаеве начали дополнительно укреплять город, чтобы не дать врагу взять город.
Топ комментарии
+31 Шимус
показать весь комментарий21.03.2022 14:53
+21 віктор федорович 31ee1569
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+18 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий21.03.2022 14:50
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«Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення.
Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.
Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові:
«Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло».
А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые».
https://t.me/operativnoZSU/14798
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
🔻 З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» - з 55, як було раніше, до 65 років.
🔻 Повідомляється, що до лав окупаційної армії активно залучають і студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму викликають до навчального закладу для «проведення реєстрації». Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті.
🔻 Також відомо, що «мобілізовані» до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року та захисні шоломи 1971 року випуску.
https://t.me/spravdi/3063
Треба бити ціх кацапских цук , а не соплі пускати !!!!
Четверту годину по місту чути канонаду