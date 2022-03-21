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Николаев (2008) обстрел (20132) Ким Виталий (235)

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - оккупанты обстреляли Николаев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики днем ​​21 марта в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Оркостан - редкие ублюдки. Днем бомбят жилые районы. Идиоты", - сказал Ким.

"Российские редкие ублюдки снова обстреливают жилые кварталы Николаева... Наши люди сейчас ликвидируют последствия", - сказал Ким.

Он также попросил не публиковать в соцсетях последствия обстрелов, чтобы не помогать врагу.

Как сообщалось, в Николаеве начали дополнительно укреплять город, чтобы не дать врагу взять город.

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Топ комментарии
+31
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21.03.2022 14:53
+21
Вони не ідіоти. Вони русскіє.
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21.03.2022 14:50
+18
Убьём их всех за их преступления ,ВСЕХ до единого УБЬЁМ !
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21.03.2022 14:50
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Вони не ідіоти. Вони русскіє.
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21.03.2022 14:50 Ответить
Орки, одним словом. Хоча повне буде - орки-ідіоти.
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21.03.2022 14:51 Ответить
а это правда что прокуратура завела дело против Кiма за постоянные засветы в его комментариях военных обьектов Николаева?
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21.03.2022 15:18 Ответить
Я думаю тільки божевільні, або орки до такого додумаються))) Фейк)
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21.03.2022 21:52 Ответить
Русских в рашестане и четверти не наберется.Это россияне:- русские+ в основном всякий нацсброд,просто ОРКИ, по нашему..
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21.03.2022 15:43 Ответить
Убьём их всех за их преступления ,ВСЕХ до единого УБЬЁМ !
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21.03.2022 14:50 Ответить
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21.03.2022 14:53 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCsMHGVQTmFSrzcSs5B97c6w баним петушиный канал
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21.03.2022 14:54 Ответить
Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а «200-ті» компенсує так званими ополченцями з «Л/ДНР»

«Мобілізація» на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний «відлов». А те, як «необстріляних новобранців» кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення.

Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ.

Так, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові:
«Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло».

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: «…у нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитаться не могут. И это не считая тех, которые раненые».
https://t.me/operativnoZSU/14798
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21.03.2022 14:54 Ответить
надо всех зачищать, никого не оставлять, иначе их доукомплектуют и они придут снова нас убивать
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21.03.2022 14:57 Ответить
Означення "ідіоти" це явно не про орків.
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21.03.2022 15:02 Ответить
*****....представляю дилдов ихейных. Еще ведь тупее были. Оттого и потери до сих пор не сосчитают. Слава Богу, что украинцев в этой позорной лагерной армии- орде все меньше.
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21.03.2022 15:03 Ответить
«Мобілізація» в ОРДЛО: Окупанти піднімають віковий ценз «призовників» до 65 років

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

🔻 З метою збільшення кількості потенційних «призовників», окупанти збільшують віковий ценз «військовозобов'язаних» - з 55, як було раніше, до 65 років.

🔻 Повідомляється, що до лав окупаційної армії активно залучають і студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму викликають до навчального закладу для «проведення реєстрації». Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті.

🔻 Також відомо, що «мобілізовані» до складу 1 армійського корпусу окупаційних військ вирізняються вкрай низьким морально-психологічним станом та мають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року та захисні шоломи 1971 року випуску.
https://t.me/spravdi/3063
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21.03.2022 15:04 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.03.2022 15:04 Ответить
Це тей Ільїн, який основоположник російського фашизму і якого найчастіше перечитує і цитує путєн? Нда, просто сюр якийсь.
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21.03.2022 15:45 Ответить
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21.03.2022 15:11 Ответить
Мохєрові берети такі відгодовані, як свині.
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21.03.2022 15:14 Ответить
ну так))) у наступу на вітрину чи тачку з харчами це неоціненна перевага ))))
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21.03.2022 15:17 Ответить
скоріше Ордостан, нащадки орди - ординці
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21.03.2022 15:13 Ответить
Обращение ко всем подписантам: Поскольку мы (украинцы, для редакции, а то она страдает...) уже явно в плюсах, предлагаю обходиться без выражений явной ненависти к некрасивым, а смотреть на это стадо с высоты победителя
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21.03.2022 15:19 Ответить
Вот зря Вы эти мэссэджи кацапские тут разводите
Треба бити ціх кацапских цук , а не соплі пускати !!!!
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21.03.2022 15:43 Ответить
На жаль, Ви трохи не зрозуміли моєї думки
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21.03.2022 15:45 Ответить
Дотриндівся.
Четверту годину по місту чути канонаду
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21.03.2022 15:35 Ответить
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21.03.2022 15:41 Ответить
Ты, главное, своему фюреру ***** доверяй, русский. И будет тебе светлое будущее.
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21.03.2022 16:50 Ответить
 
 