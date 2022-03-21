"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ перехватила разговор российского оккупанта-мародера с супругой. Он рассказывает, как "освободители" грабят дома и квартиры украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине, отмечают в спецслужбе. Захватчики, не скрывая, хвастаются родным о своих "достижениях". Как вот этот, чья военная часть базируется на Донбассе.
Он звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысяч гривен.
Чтобы поразить жену, переводит эту сумму в рубли. Правда, по довоенному курсу. Говорит, что это эквивалент в 240 тысяч рублей. "Добытчик", по всей видимости, еще не знает, как санкции обесценили их валюту. Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – ипотеку закроют".
Пожалуйста, подождите...
Потому пора бить по територии раши ракетами ипереносить войну в их дома !!!!
» А ТО ХУТИН НАПАДЕТ « - уже произошло
Нечего миндальничать - надо лупить по их територии так , чтобы они сами перепугались
Україну облапошили полностью!
- Мама, я на Украине, в пену.
- Сына, двести долларов купи.
Бо їх справжні господаря потом це заробили !
Мы к судьям кинемся в объятья
Да только в Портленд воротиться
Нам не придётся никогда
Когда воротимся мы в Портленд
Нас примет Родина в обьятья
Да только в Портленд воротиться
Не дай нам, Боже, никогда...
(с)
* перехоплені телефонні розмови - це робота обладнання, технічних спеціалістів, аналітиків.
* корисної для ВСУ інформації - 0 цілих Х десятих
* але пипл хаває діжками.
Може варто занятися прямими обов'язками Служби безпекі України, а не записувати фоносіки?!
Для цього є вищі посадовці і вони відосики роблять професійно!
Чормим політеленом мріє іпотеку закрити !
лыбится и смеется там, впредверии бабок
хрен тебе корова
гроб
твой
крышкой
закроют
Мої пропозиції:
Якщо воїн грабує цивільних-то є мародер-в полон не брати!!!!!!!
Знайти номери частин,які мародерять і в полон не брати нікого
з тої військової частини.Надрукувати листівки і розкидати
з безпілотників на території яка пограбована.
Строку давності НЕМА.Знайдуть через 50 років і "подякують".
Смерть підорусам!!!!!!!!!!