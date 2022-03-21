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армия РФ (15351) война (46696) мародерство (434) СБУ (18674)

"Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял, кто-то приедет домой - ипотеку закроет", - СБУ перехватила разговор оккупанта с женой. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ перехватила разговор российского оккупанта-мародера с супругой. Он рассказывает, как "освободители" грабят дома и квартиры украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Мародерство среди оккупантов приобрело такие масштабы, что скоро станет их единственной целью пребывания в Украине, отмечают в спецслужбе. Захватчики, не скрывая, хвастаются родным о своих "достижениях". Как вот этот, чья военная часть базируется на Донбассе.

Он звонит по телефону жене с украинской SIM карты, которую "нашел" вместе с мобильным телефоном. Но это не единственный его трофей. Хвастается часами за 40 тысяч, Play Station-4 и 80 тысяч гривен.

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Чтобы поразить жену, переводит эту сумму в рубли. Правда, по довоенному курсу. Говорит, что это эквивалент в 240 тысяч рублей. "Добытчик", по всей видимости, еще не знает, как санкции обесценили их валюту. Рассказывает, что некоторые из его однополчан "приедут домой – ипотеку закроют".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
МОСКАЛИК! ТВОЯ ИПОТЕКА ЗАКРОЕТСЯ НА КЛАДБИЩЕ В КАКОЙ-НИБУДЬ СРАНОЙ ПЕНЗЕ ИЛИ САМАРЕ...
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21.03.2022 16:18
+42
Орда завжди воювала саме так.
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21.03.2022 16:22
+38
Грабеж это окончательная стадия разложения армии. Так что очень плохой сигнальчик.
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21.03.2022 16:19
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МОСКАЛИК! ТВОЯ ИПОТЕКА ЗАКРОЕТСЯ НА КЛАДБИЩЕ В КАКОЙ-НИБУДЬ СРАНОЙ ПЕНЗЕ ИЛИ САМАРЕ...
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21.03.2022 16:18 Ответить
В КАКОЙ НИБУДЬ ПИСДЕ ЛУНАЄ КРАЩЕ
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21.03.2022 17:15 Ответить
И это в лучшем случаи ! А так вороны и псы бродячие седят
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21.03.2022 17:32 Ответить
а может сгорит асвабодитель и хоронить не отправят --- нечего будет отправлять и останется ипотека этого двуногого биомусора незакрытой где то в пензе или самаре
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21.03.2022 19:13 Ответить
Грабеж это окончательная стадия разложения армии. Так что очень плохой сигнальчик.
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21.03.2022 16:19 Ответить
Орда завжди воювала саме так.
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21.03.2022 16:22 Ответить
После войны , Жуков отправил с Германии три эшалона награбленного добра
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21.03.2022 17:00 Ответить
И получил ******** от сралина за то что не поделился плюшками забугорными.)
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21.03.2022 17:38 Ответить
А після війни, щоб не судити Жукова разом іншими генералами за мародерство (так зване "Трофейное дело"), Сталін відправляє Жукова в Одесу і призначає Командуючим Одеським військовим округом.
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21.03.2022 17:52 Ответить
это их типичное поведение
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21.03.2022 17:24 Ответить
Мародер волнуется о награбленном, а не о том чтобы воевать. Когда они крали курей это была попытка выйти на самообеспечение. А тут важнее сохранить наворованное.
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21.03.2022 17:47 Ответить
Для кого плохой сигнальчик?
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21.03.2022 23:53 Ответить
Додому він вже повернеться хіба що в пакеті
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21.03.2022 16:19 Ответить
Ипотека на место на кладбище? О, сколько нам открытий чудных ..
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21.03.2022 16:19 Ответить
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21.03.2022 16:25 Ответить
Роzzию изолировать от мира, и они сами себя уничтожат.
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21.03.2022 16:20 Ответить
Орда всегда грабила . И хутин на это рассчитывал
Потому пора бить по територии раши ракетами ипереносить войну в их дома !!!!

» А ТО ХУТИН НАПАДЕТ « - уже произошло
Нечего миндальничать - надо лупить по их територии так , чтобы они сами перепугались
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21.03.2022 16:20 Ответить
Давно пора воронеж с гомелем и ростовом сжигать градами.
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21.03.2022 16:21 Ответить
Жаль только , что такого оружия по дальности у нас нет , и никто нам его не даст.
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21.03.2022 16:28 Ответить
Хутин от украинской власти меньше всего ожидает нападение на рашу . Потому фактор неожиданности может навести на них ужас
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21.03.2022 16:22 Ответить
Чем лупить?
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21.03.2022 16:23 Ответить
Увы, нема у нас таких ракет(
Україну облапошили полностью!
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21.03.2022 16:42 Ответить
для этого нужно было вкладывать деньги на оборонку, а не в асфальт. Маємо те, що маємо.
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21.03.2022 19:14 Ответить
Zвезда вам, членососы узкоглазые и черножопые. Далеко не уйдёте.
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21.03.2022 16:20 Ответить
Ипотека закрыта !
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21.03.2022 16:20 Ответить
Давятся изюмом, подонки...это вам не таракашки. Не рассосешь.
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21.03.2022 16:22 Ответить
У них у каждого вояка героическая легенда. В реальности большинству прилетело, когда он уходил поссать или еще что-то такое.
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21.03.2022 16:23 Ответить
Ще один марадер скопитився.
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21.03.2022 16:24 Ответить
Прэлэстно... Экипаж кацапской БМП уничтожил вражескую ракеру тараном лоб в лоб... И при этом "геройски" погиб.
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21.03.2022 16:56 Ответить
ракету
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21.03.2022 16:56 Ответить
Я и раньше в советских героев не верил 28 матросовцев и прочая похабень.
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21.03.2022 16:59 Ответить
Скоріш за все не «прієдєт», а привезуть. В півлітровій баночці.
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21.03.2022 16:21 Ответить
- Алло, сынок, ты где?
- Мама, я на Украине, в пену.
- Сына, двести долларов купи.
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21.03.2022 16:21 Ответить
да жили хорошо и все было, только ныли и все им мало все не такое как за бугром
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21.03.2022 16:21 Ответить
Та нихера они не жили хорошо, им насрали в голову что они чуть ли не лучше американцев живут, на деле же все что не ********* и масквабад выглядит так как будто их НАТО реально бомбило.
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21.03.2022 16:23 Ответить
и армия круче омериканской
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21.03.2022 23:57 Ответить
Сподіваюсь, що цю тварь зариють разом з гривнями, а його самці повідомлять, що орк пропав без вісти.
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21.03.2022 16:23 Ответить
Не в якому разі ... гривені заривати шкода .
Бо їх справжні господаря потом це заробили !
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21.03.2022 17:02 Ответить
тяжелые повреждения гораздо лучше.
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21.03.2022 17:14 Ответить
А где медаль "За взятие за щёку"?
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21.03.2022 16:23 Ответить
Угу, намародерить не проблема. Проблема потом живым в страну-помойку вернуться с этим всем.
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21.03.2022 16:24 Ответить
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21.03.2022 16:24 Ответить
Когда воротимся мы в Портленд
Мы к судьям кинемся в объятья
Да только в Портленд воротиться
Нам не придётся никогда

Когда воротимся мы в Портленд
Нас примет Родина в обьятья
Да только в Портленд воротиться
Не дай нам, Боже, никогда...
(с)
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21.03.2022 16:26 Ответить
Вот поетому кацапоиды и лезут в Украину. А вы как дураки им мораль читаете вместо травить еду и минировать дорогие вещи.
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21.03.2022 16:26 Ответить
а нахрена в россии наличные гривни? их ни какой украинский банк не обменяет на рублики.
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21.03.2022 16:29 Ответить
та чого б ні? в наших банках тих расєйських хвантиків трохи ще є, най заберають, все одно вони все дешевше й дешевше!
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21.03.2022 19:38 Ответить
До баканова:
* перехоплені телефонні розмови - це робота обладнання, технічних спеціалістів, аналітиків.
* корисної для ВСУ інформації - 0 цілих Х десятих
* але пипл хаває діжками.
Може варто занятися прямими обов'язками Служби безпекі України, а не записувати фоносіки?!
Для цього є вищі посадовці і вони відосики роблять професійно!
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21.03.2022 16:30 Ответить
Панфиловцев - але все одно брехня, як і все в них.
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21.03.2022 19:33 Ответить
а ви собі думаєте, що "цікаву" для ВСУ інформацію з телефонів вам обов'язково мають продемонструвати?
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21.03.2022 19:36 Ответить
Я написав, що думаю. Але якщо Ви не зрозуміли, поясню: "Слу́жба безпе́ки Украї́ни - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України". Витрачати під час війни стільки ресурсів на прослуховування балаканини покидька з матірью - злочин
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21.03.2022 22:10 Ответить
До того ж, рашка вже заборонила дзвінки з України. Тож, або запис зовсім не свіжий, або сбушник сам його для звітів надиктовує.
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21.03.2022 16:32 Ответить
А хтось каже, що Путін - це не Росія, вони хороші, вони не такі, вони ге знали....Та к.рва ще і заохочує красти чуже....
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21.03.2022 16:40 Ответить
І до таких кацапських самок хтось ще звертається? Забєрітє сваїх сВІновьєй, мужєй, нє пускайтє їх" Та цей біомусор відкрито радіє як мародерству так і вбивствам українців, гірше кацапа нема створіння на планеті.
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21.03.2022 16:41 Ответить
⚡️Сегодня Чехія, Эстонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільне заявление «Про невідкладну необхідність модернізації ПВО України».
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21.03.2022 16:44 Ответить
писец терь свинособакам,небо дэцл прикроем
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21.03.2022 16:45 Ответить
СБУ вашу мать, публикуйте телефоны на которые орки звонят своим быдложенам и быдломамкам. Можно будет прозванивать им.
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21.03.2022 16:45 Ответить
Убогое кацапское существо! Тебя не убьют - ранят, возьмут в плен, покажут по ТВ, где ты будешь плакать и скыглыть, а в результате - семье твоей не обломятся миллионы, ибо жив и предатель! Усёк, гнида? И встреча с родаками будет очень "теплой" за это.
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21.03.2022 16:46 Ответить
Монголи які моляться на поліно і їхні мамаші такі самі
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21.03.2022 16:47 Ответить
Через декілька днів почнуть один у одного красти, вбивати один одного за здобич. Але це при умові що не зкопитяться від ЗСУ або тероборони.Так що все цікаве для них вперде!
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21.03.2022 16:48 Ответить
Це ті виродки, що на ученія приїхали. Що б воно тобі, падло, поперек горла все стало
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21.03.2022 16:51 Ответить
Крім того , що біосміття , окр , так так йще казковий довбодятел -- воно вже по горло в пеклі стоїть , у усе про шмутки й гроші ...

Чормим політеленом мріє іпотеку закрити !
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21.03.2022 16:56 Ответить
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.
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21.03.2022 17:18 Ответить
Пакетики нехай з собою в карман кладуть ,бо в нас заборонені, а тратитись на те щоб кацапа мамкі відправити ми не будем.
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21.03.2022 17:03 Ответить
мерзота !!!!! захлебнетесь мрази !!!!
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21.03.2022 17:12 Ответить
корова блин
лыбится и смеется там, впредверии бабок
хрен тебе корова
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21.03.2022 17:31 Ответить
А в реальности будет так (но лучше бы его грохнули).

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21.03.2022 17:42 Ответить
Кацапы!Ваша ипотека Уже закрыта, обнулилась, как и вы!
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21.03.2022 17:47 Ответить
тундра . . про ипотеку не думай
гроб
твой
крышкой
закроют
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21.03.2022 17:55 Ответить
Сподіваюся, що розрахується скотина за все що взяв - власним, нікчемним життям.
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21.03.2022 17:59 Ответить
как бы эти аудиоспектакли верифицировать?
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21.03.2022 18:14 Ответить
"нашол" **** він... годинники гроші *** прямо під кожним кущем валяються
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21.03.2022 19:08 Ответить
іпотеку? нехай спочатку спробує додому добратись! не світить цим собакам "домой", хіба що в дерев'яній скринці
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21.03.2022 19:31 Ответить
Ось чому скільки раз сказано що не можна давати їм перепочинку а тип паче сидіти спокіїно на окупованих територіях.Вони починають грабувати і вбивати населення.Це вже не війна
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21.03.2022 20:28 Ответить
Ви поясніть цим довбо*обам що кожен росіянин ще невіть не народжений буде кожному Українцю ще 50 років виплачувати репарації, і с кожним днем ця сума все більше. Ти ваня звідси вкрадеш мільйон гривень, заплатиш мільйон доларів.
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21.03.2022 20:36 Ответить
Вірю в те, що всі рашистські окупанти будуть знищені!!!! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Громадянам України Слава! 💛💙💛💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️💪
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22.03.2022 06:10 Ответить
Шануймося українці!
Мої пропозиції:
Якщо воїн грабує цивільних-то є мародер-в полон не брати!!!!!!!
Знайти номери частин,які мародерять і в полон не брати нікого
з тої військової частини.Надрукувати листівки і розкидати
з безпілотників на території яка пограбована.
Строку давності НЕМА.Знайдуть через 50 років і "подякують".
Смерть підорусам!!!!!!!!!!
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22.03.2022 12:07 Ответить
 
 