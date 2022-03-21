РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13227 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
48 689 54
армия РФ (15351) война (46696) мародерство (434) Херсон (2099)

"Боже, какие конченые!", - оккупанты грабят автозаправку в Херсоне. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские захватчики ограбили автозаправочную станцию в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство российской армии зафиксировали камеры наблюдения АЗС, а видеозапись опубликована в соцсетях.

"Боже, какие конченые!", - пишет автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - оккупанты грабят жилье украинцев. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+67
Кацапи вже народжуються крадіями злодіями вбивцями гвалтівниками...
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19
+40
Победители блин.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19
+39
Ну так "преемственность поколений"... мля.
"Диды" в Німеччині грабували, а це їх "достойні" онуки.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Победители блин.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19 Ответить
А как же без водки?
показать весь комментарий
21.03.2022 17:23 Ответить
Вот бы им коктейль во внутрь захерачить
показать весь комментарий
21.03.2022 17:24 Ответить
Ну так "преемственность поколений"... мля.
"Диды" в Німеччині грабували, а це їх "достойні" онуки.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2022 19:08 Ответить
а ось вОнюшка десь з Орловщини...

показать весь комментарий
21.03.2022 19:11 Ответить
Дорвался кацап до европейского тела!
показать весь комментарий
22.03.2022 11:49 Ответить
Не, ето они так на учениях учатся и не знают что они в Украине. Ну как они любят нам рассказывать когда в плен попадут.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:44 Ответить
Кацапи вже народжуються крадіями злодіями вбивцями гвалтівниками...
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19 Ответить
Вибачте, але народжуються усі однаковими (окрім дітей пияків та наркош)!

А далі іде менталітет народу.

В рабів та гвалтівників виростають раби та гвалтівники!

Меніф здається, що Моісей не 40 років тягав євреїв по пустелі а 4 століття, бо були парашиньці холопами 100 років тому, мерзенними холопами і залишилися!
показать весь комментарий
21.03.2022 17:27 Ответить
Вибачте, але у вас логічна не послідовність. Якщо окрім п'янчуг і наркоманів...але вони ж усі п'янчуги, ворюги, вбивці і крадії і нарики
показать весь комментарий
21.03.2022 17:44 Ответить
Це рашафашисти "рятують" Україну від "клятих америкосов", осЛободітелі
показать весь комментарий
21.03.2022 17:19 Ответить
Узкоговорящіх рятують, при тому вбивши найбільшу їх кількість. Оркота їбана
показать весь комментарий
21.03.2022 17:27 Ответить
"...Розбагатіти в Україні - не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш"

Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.

Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.

Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.

Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень.

Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.

Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой - ипотеку закроет».

Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах.

І наша перемога зовсім скоро!

Слава Україні! https://t.me/spravdi/3080
показать весь комментарий
21.03.2022 17:20 Ответить
асвабадители мля
показать весь комментарий
21.03.2022 17:20 Ответить
кацапо-ордынская нищ**родная срань из замкадных ***ней. сраные орки.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:22 Ответить
Мородеры конченные.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:23 Ответить
вот точно так совки грабили всегда и везде , где ступала их немытая нога и нечищеная кирза.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:26 Ответить
армія,яка під час бд зайнята мародерством,поступово втрачає боєздатність,бо всв думки та устремління її спрямовані на збереження себе та награбованого,а не на виконання бойових завдань. Тримаємось-переможемо!
показать весь комментарий
21.03.2022 17:27 Ответить
Асвабадітєлі кончені.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:27 Ответить
Мля, реально орки.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:30 Ответить
Орки чемно просили себе з тобою сволотою не порівнювати.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:34 Ответить
Ты шо на дозе сидишь. Сам то понял, шо наваял.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:44 Ответить
То напевно т9. Там підходить з тією ))
показать весь комментарий
21.03.2022 17:51 Ответить
З тою сволотою. Т9 каверзує.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:51 Ответить
А получилось с буковым. Щепетильней, ребята, щепетильней( Жванецкий).
показать весь комментарий
21.03.2022 18:02 Ответить
Тщатєльнєє. А Т9 я вже відключив, задовбало.
показать весь комментарий
21.03.2022 18:06 Ответить
нормальні люди що закрити іпотеку здобувають нові навички шукають кращу роботу, ну а в...кі шукають кого вбити і обікрасти.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:31 Ответить
ордена трофеи для лаптенгих это и есть весь смысл жизни...
показать весь комментарий
21.03.2022 17:32 Ответить
Зачем это им? Завтра всё равно сдохнут.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:33 Ответить
Вони про це тільки здогадуються ))
показать весь комментарий
21.03.2022 17:52 Ответить
2 світовій вони так само все мародерили і гвалтували всіх, а їх жуков це найбільший мародер 20 століття
тому це біосміття не має права на існування на такій гарній планеті Земля
показать весь комментарий
21.03.2022 17:37 Ответить
Якщо громадянських мародерів прив"язують до стовбів у містах , то цю *********** падаль варто буде прив"язати до їх БТР за ноги и завести у поле , що наш БАЙРАКТАР на їх би тренерувався !
показать весь комментарий
21.03.2022 17:38 Ответить
ВСУ полностью освободили Макаров под Киевом
показать весь комментарий
21.03.2022 17:38 Ответить
Після визволення населеного пункту на Київщині українські бійці вивісили великий прапор України.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4459097-zsu-povnistui-zvilnyly-makariv-pid-kyievom
показать весь комментарий
21.03.2022 19:41 Ответить
А чему удивлятся ?....генетика
показать весь комментарий
21.03.2022 17:39 Ответить
А ведь можно было заминировать и десяток рептилоидов за раз к Кобздону на концерт отправить. Нет, мы просим у Европы и США сверх дорогие Джавелины и Стингеры чтобы по одному их убивать.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:45 Ответить
Чому по одному, екіпажами ))
показать весь комментарий
21.03.2022 17:54 Ответить
Асвабадітелі прийшли.... будуть освобождать від всього матеріального... убий кацапа, забронюй собі місце в Раю.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:54 Ответить
орда есть орда. Тащит, все, что можно. Как-то, вспомнилась история, как после разгрома Германии, советские мародеры, перли к себе, все что угодно. Однажды, один иностранец, просто ошалел от количества прогуливающихся русских баб, в Нескучном или Летнем саду, не суть важно, а прогуливались они в ночных пеньюарах, которые притащили им заботливые кавалеры, а русиш бабен, на полном сурьезе, думали, что это эдакие, вечерние платья, для выхода в свет.
показать весь комментарий
21.03.2022 17:59 Ответить
Це дійсно так, про це мені в дитинстві розповідала моя бабуся. А про нрави асвоббодітєлєй можно прочитати в чудовій книзі Юрія Вінничука "Танго смерті". Тамприсується як радянська армія входила до Львова під час Другої світової війни
показать весь комментарий
21.03.2022 18:18 Ответить
Какие диды, такие и внучата. Шо вы хотите...
показать весь комментарий
21.03.2022 18:29 Ответить
дедываевале, отцы все пробухале-прое***ле, сыны по соседям убивале-варавале аки орда...
показать весь комментарий
21.03.2022 18:44 Ответить
русский и мерзость стало эквивалентными понятиями
показать весь комментарий
21.03.2022 18:45 Ответить
Орки хваляться, що розбагатіти в Україні - не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш, годинник за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень, а дехто приїде додому і закриє іпотеку.

https://www.youtube.com/watch?v=Og1-Ws-oUeY&t=89s
показать весь комментарий
21.03.2022 19:34 Ответить
Еще немного и эти "асвабадители" будут перестрелки между собой устраивать за трофеи в виде туалетной бумаги.
показать весь комментарий
21.03.2022 19:46 Ответить
Патріотична символіка
показать весь комментарий
21.03.2022 20:13 Ответить
Вручите им медаль "За взятие метро"!
показать весь комментарий
21.03.2022 20:33 Ответить
ХТО ЩЕ СУМНІВАЄТЬСЯ ЩО РОСІЙСЬКИЙ НАРОД ЦЕ ПЛЕМЯ КОНЧЕНИХ ЛЮДЕЙ ?
показать весь комментарий
21.03.2022 23:44 Ответить
ТРУПЫ ДУРНЫЕ !!!
показать весь комментарий
22.03.2022 00:20 Ответить
армия сверхдержавы, чо
показать весь комментарий
22.03.2022 01:14 Ответить
Армия мародеров, убийц и насильников!
показать весь комментарий
22.03.2022 10:01 Ответить
Что б они вообще последний раз в жизни заезжали на заправку!
В аду бензин не нужен, а дров своих хватает.
показать весь комментарий
22.03.2022 11:51 Ответить
Расстрелять!
показать весь комментарий
22.03.2022 13:43 Ответить
 
 