"Российский солдат, убирайся из моего дома": крымскотатарские активисты начали флешмоб и призывают присоединяться. ВИДЕО

Крымскотатарский ресурсный центр призывает жителей Украины присоединиться к флешмобу "Русский солдат, убирайся из моего дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

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"В рамках флешмоба мы предлагаем каждому жителю Украины снять короткое видео с призывом к российским оккупантам покинуть украинскую землю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео продолжительностью не более 30 секунд, нужно записать в горизонтальном формате (по пояс) с хорошим освещением и звуком.

Организаторы флешмоба предложили несколько вариантов видеообращения, в котором первые два предложения и последнее должны оставаться такими же, а в середину обращения включить свои мысли и переживания. При этом язык записи должен оставаться русским.

Видео "Российский солдат, убирайся из моего дома" предлагают разместить на своих страницах в социальных сетях, отметив страницу Крымскотатарского ресурсного центра.

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