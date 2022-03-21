"Российский солдат, убирайся из моего дома": крымскотатарские активисты начали флешмоб и призывают присоединяться. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Крымскотатарский ресурсный центр призывает жителей Украины присоединиться к флешмобу "Русский солдат, убирайся из моего дома".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"В рамках флешмоба мы предлагаем каждому жителю Украины снять короткое видео с призывом к российским оккупантам покинуть украинскую землю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео продолжительностью не более 30 секунд, нужно записать в горизонтальном формате (по пояс) с хорошим освещением и звуком.
Организаторы флешмоба предложили несколько вариантов видеообращения, в котором первые два предложения и последнее должны оставаться такими же, а в середину обращения включить свои мысли и переживания. При этом язык записи должен оставаться русским.
Видео "Российский солдат, убирайся из моего дома" предлагают разместить на своих страницах в социальных сетях, отметив страницу Крымскотатарского ресурсного центра.
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Кацапольот по області літав і в Польщу залетів.
Смерть рашистам убийцам и марадерам
Да ради Бога, сколько угодно найти можно.
🤦🏻♂️ Помощница министра финансов РФ Анастасия Жилова назвала русских «высшей расой» и обматерила Макрона и Джонсона.
Чиновница сравнила территорию Архангельской области со всей Францией и обратилась к Макрону и британскому премьеру Джонсону:
«Отъ**итесь от нас уже, Макрон, Джонсон... со своими мизерными странами, мерзкими тупыми людишками, политика двойных стандартов, притворства и лицемерия. <...> Россия и русские - высшая раса, нас не сломить, не прогнуть, не унизить... Рожайте дальше своих детей даунов и кипишуйте от глобального потепления».
Але я знаю історію - і тому скажу :
"Крим не зовсім українська земля і зовсім не москальська . Це земля кримських татар !
І тому тільки вони мають право нею розпоряджатися і встановлювати правила Криму - як у зовнішніх відносинах так і внутрішнього життя !
Відновимо Україну - в Криму буде Кримсько-татарська автономна республіка ."
Дехто з істориків - заперечить - українці з татарами воювали ...
Та були часи , воювали, ... були часи - у спільні походи ходили !
А з поляками - не те саме , але зараз
Скільки ті водосховища забрали у нас плодючої землі, скільки історичних артефактів знищено і потоплено. В Криму до окупації жило менше 300 тисяч киримли. Так що це - земля не тільки кримських татар. Це - земля всіх жителів Придніпров'я.