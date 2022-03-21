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"Российский солдат, убирайся из моего дома": крымскотатарские активисты начали флешмоб и призывают присоединяться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Крымскотатарский ресурсный центр призывает жителей Украины присоединиться к флешмобу "Русский солдат, убирайся из моего дома".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине оккупанты похитили главу Циркуновской громады Сикаленко

"В рамках флешмоба мы предлагаем каждому жителю Украины снять короткое видео с призывом к российским оккупантам покинуть украинскую землю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео продолжительностью не более 30 секунд, нужно записать в горизонтальном формате (по пояс) с хорошим освещением и звуком.

Организаторы флешмоба предложили несколько вариантов видеообращения, в котором первые два предложения и последнее должны оставаться такими же, а в середину обращения включить свои мысли и переживания. При этом язык записи должен оставаться русским.

Видео "Российский солдат, убирайся из моего дома" предлагают разместить на своих страницах в социальных сетях, отметив страницу Крымскотатарского ресурсного центра.

Также читайте: В плену от мелитопольской активистки Гайсумовой российские оккупанты требовали подписать два документа: "Я предупредила, что стукачом никогда не была и не буду"
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Топ комментарии
+27
Кримським татарам-респект...
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21.03.2022 18:03
+20
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21.03.2022 18:14
+18
Капля камень точит
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21.03.2022 18:03
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Кримським татарам-респект...
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21.03.2022 18:03 Ответить
Капля камень точит
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21.03.2022 18:03 Ответить
Арестович: "Соберитесь, сейчас от вас понабиться все ваше мужество, Чернобаевка, седьмой раз!!!"
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21.03.2022 18:07 Ответить
Шо,правда?Это пи@здец.И еще хорошая новость,сябры вернулись от границы на базу.
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21.03.2022 18:13 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/14842
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21.03.2022 18:19 Ответить
Тепер орки будуть лякати своїх маленьких орків не Бабаєм, а Чорнобаївкою
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21.03.2022 18:22 Ответить
невідомо ше..шо вернулись..це маневри..бульбофюрер для публіки білорусам показує шо повернулись...
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21.03.2022 18:42 Ответить
Точно ? В нас три години була повітряна тривога.
Кацапольот по області літав і в Польщу залетів.
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21.03.2022 19:05 Ответить
Убрался? Никак нет...убрали

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21.03.2022 18:11 Ответить
Он погиб марадёря, убивая женщин и детей. Серёга и ты приезжай будешь с браткой рядом сидеть у кабзона на концерте.
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21.03.2022 18:15 Ответить
"отомстят"?)) лягуть поряд ,щоб Сірожи не було там сумно.Велком.
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21.03.2022 18:17 Ответить
теперь этот российский фашист никого не убьет в Украине..
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21.03.2022 18:26 Ответить
Все. что можно на это ответить. Пид*ры . мстить и только. можем и будем МЫ! Украина!!А удел орка. оккупанта . дохнуть как можно больше!!
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21.03.2022 18:57 Ответить
Чисто не там, где убирают...сорить не нать.
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21.03.2022 18:13 Ответить
О ,"пройшов Крим ,Сирію,Карабах", так цю падлу вже давно чорти у пеклі чекали
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21.03.2022 18:16 Ответить
привет кобзону и пусть готовит прием ботексному дедугану путлеру Слава Украине!
Смерть рашистам убийцам и марадерам
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21.03.2022 18:21 Ответить
ну и зачем этому дурику - нужен был тот завод в чужой стране?
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21.03.2022 18:28 Ответить
подобалося вбивати людей і не нести відповідальність, це називається садист.
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22.03.2022 00:19 Ответить
Йшов, Йшовй та й перечипився. Земля асфальтом
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21.03.2022 18:30 Ответить
Пишите правду!!!!!! Сдох как собака!!!!!!!! Гореть ему в аду и за Карабах и за Крым!!!!!!
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21.03.2022 18:45 Ответить
Ти взяв?
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21.03.2022 18:56 Ответить
Крымские татары 8 лет борются с рашистами, в том числе и с оружием в руках (батальон "Крым"). Выходят на акции протеста в Крыму, получая за это нехилые сроки от рашистов. Так что к ним в борьбе с рашистами упреков быть не может.
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21.03.2022 19:17 Ответить
https://ru.krymr.com/a/29167429.html


Да ради Бога, сколько угодно найти можно.
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21.03.2022 19:22 Ответить
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21.03.2022 18:14 Ответить
В яблучко.
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21.03.2022 18:18 Ответить
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21.03.2022 21:34 Ответить
Хвала киримли!
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21.03.2022 18:34 Ответить
И эти uyobisha называют Украинцев нацистами!!!!! Сами ********* от всего мира!!!!!!

🤦🏻‍♂️ Помощница министра финансов РФ Анастасия Жилова назвала русских «высшей расой» и обматерила Макрона и Джонсона.

Чиновница сравнила территорию Архангельской области со всей Францией и обратилась к Макрону и британскому премьеру Джонсону:

«Отъ**итесь от нас уже, Макрон, Джонсон... со своими мизерными странами, мерзкими тупыми людишками, политика двойных стандартов, притворства и лицемерия. <...> Россия и русские - высшая раса, нас не сломить, не прогнуть, не унизить... Рожайте дальше своих детей даунов и кипишуйте от глобального потепления».
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21.03.2022 18:42 Ответить
Тоді пора вже заряджати гаубиці флешмобами, кацапи повсираються мабуть від жаху
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21.03.2022 19:02 Ответить
Смерть кожного цапа наближає світ до миру!
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21.03.2022 19:06 Ответить
Золотi слова! Занотую.
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21.03.2022 20:20 Ответить
Може мене інші і не зрозуміють ...
Але я знаю історію - і тому скажу :
"Крим не зовсім українська земля і зовсім не москальська . Це земля кримських татар !
І тому тільки вони мають право нею розпоряджатися і встановлювати правила Криму - як у зовнішніх відносинах так і внутрішнього життя !
Відновимо Україну - в Криму буде Кримсько-татарська автономна республіка ."
Дехто з істориків - заперечить - українці з татарами воювали ...
Та були часи , воювали, ... були часи - у спільні походи ходили !
А з поляками - не те саме , але зараз
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21.03.2022 20:33 Ответить
і з поляками, і воювали, і разом в походи ходили.
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22.03.2022 00:21 Ответить
Кримська область із татарською культурною автономією. Я що - задарма страждав у дитинстві, коли совєти переселяли нас при будівництві водосховища аби воду в Крим дати?
Скільки ті водосховища забрали у нас плодючої землі, скільки історичних артефактів знищено і потоплено. В Криму до окупації жило менше 300 тисяч киримли. Так що це - земля не тільки кримських татар. Це - земля всіх жителів Придніпров'я.
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22.03.2022 00:45 Ответить
Ну взагалі то ,землі Криму, греки освоювали ще 2500 років тому)
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22.03.2022 09:55 Ответить
 
 