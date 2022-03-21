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"Азовцы" уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы полка "Азов" сняли с помощью беспилотника свою успешную атаку на вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице подразделения в соцсети.

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Топ комментарии
+68
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
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21.03.2022 18:15
+54
Легенда стає ще легендарнішою...
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21.03.2022 18:14
+51
Пора уже?

"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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21.03.2022 18:19
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Легенда стає ще легендарнішою...
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21.03.2022 18:14 Ответить
Чернобаевка "черная дыра"
В 7 раз ***********....
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21.03.2022 18:15 Ответить
та не может быть! "ну тупыыыые" (С) ))))
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21.03.2022 18:48 Ответить
Надо торжественно поклясться по ТВ, что больше не будем - везите сюда теперь побольше! Лучше вообще всё.
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21.03.2022 22:41 Ответить
Да там у нас каждый выстрел пристрелян, но кацапы этого ЕЩЁ не поняли.
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22.03.2022 00:29 Ответить
SMACHNO ! polovina nevstala
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21.03.2022 18:15 Ответить
Долбать их в рот.
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21.03.2022 18:16 Ответить
добряче!
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21.03.2022 18:16 Ответить
Стадо баранів, Азовцям +5 до місткості.
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21.03.2022 18:17 Ответить
В 1989 году случайно проезжал мимо одной деревни в Витебской области, у подножия небольшой плосковерхой высоты увидел очень убогий, типично совково-уродский памятник из грязно-серого бетона, небрежно обмазанного кладбищенской краской-серебрянкой, наверху бетонной панели - звезда, грубо вырубленная из листового железа с облезлой краской.

На серой бетонке - совершенно ошеломляющий по количеству список из 957 красноармейцев, погибших в бою за эту невзрачную безымянную высоту 6 ноября 1943 года.

Аккурат к праздничку Великой ноябрьской социалистической революции положили тысячу убитых и 3 тысячи раненых за какой невзрачный бугор:

вот такая вот сталинско-совковая "Наука побеждать" и воевать не числом, а охрененным совковым "умением".

Именно так грёбаные моцковские совки воюют и сейчас в Украине спустя 80 лет после образцово-показтельного взятия высоты в бою 6 ноября 1943 года.

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22.03.2022 10:04 Ответить
хорошее видео. Я бы, даже сказал, просто великолепное. Кацапы, валите нах, неужели не понятно, что вам здесь, полный п....ц!
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21.03.2022 18:17 Ответить
по вечеряли
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21.03.2022 19:04 Ответить
Родные мои, держитесь...
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21.03.2022 18:18 Ответить
куди тому НАТО....
хіба Людям таке під силу????
Боже Боже допоможи їм.... і вбережи цих відважних Синів України...
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21.03.2022 18:18 Ответить
Для лаптєй Азов це страшний сон.
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21.03.2022 18:19 Ответить
Пора уже?

"Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: россияне не люди. Отныне слово "россиянин" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянин" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного оккупанта. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, он убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Россиюшке. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей его штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь его жить, он повесит украинского человека и опозорит твою женщину. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее их трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою свинособак. Убей его! - это просит старуха-мать. Убей оккупанта! - это молит тебя дитя. Убей насильника! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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21.03.2022 18:19 Ответить
По відео видно заявці дуже не допрацьовують. Догана
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21.03.2022 18:19 Ответить
якшо ви рибак ,то знаєте,шо не можна виказувати рибні місця
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21.03.2022 18:34 Ответить
Дай Боже вам хлопці здоров`я, та повернутися додому живими та неушкодженими
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21.03.2022 18:20 Ответить
«Бандеровец» Мамедов обратился к россиянам.
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21.03.2022 18:21 Ответить
Во-первых, это красиво.
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21.03.2022 18:21 Ответить
Мало прилетело
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21.03.2022 18:22 Ответить
Я совсем не увидел, что они оказывают друг-другу помощь. Просто переступают через лежачих двигающихся тел. Прям, выдержка..
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21.03.2022 18:28 Ответить
Азовці ви молодці, але потрібно побільше кацапів умертвляти що б менше лиха робили
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21.03.2022 18:32 Ответить
раз.бах.. і невідомо звідки прилетіло..от так треба діяти..це паніка і кожного куща боятись будуть
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21.03.2022 18:32 Ответить
Хорошо,но мало!
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21.03.2022 18:35 Ответить
Российская Федерация выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Данная мера является ответом на санкции против РФ. ЯПОНЦІ маєте шанс!
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21.03.2022 18:36 Ответить
і тепер касаби так засруть куріли.. що вони вже точно не будуть потрібні
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21.03.2022 19:01 Ответить
Дайте два!
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21.03.2022 18:36 Ответить
Щось слабенько.
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21.03.2022 18:41 Ответить
сам ти на голову слабенький
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21.03.2022 18:49 Ответить
Та пійшло ти!
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21.03.2022 19:00 Ответить
Скажи-"паляниця".
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21.03.2022 19:06 Ответить
Укрзалізниця.
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21.03.2022 19:15 Ответить
Невідомо що з ************. Може на завтра бережуть, коли знову до купки зберуться.
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21.03.2022 22:27 Ответить
а че они никуда не уходят?
просто дальше стоят
прячутся за броню?
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21.03.2022 18:41 Ответить
Коллеги павших на бодуне после выходных. Не до перевязок щас.
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21.03.2022 19:54 Ответить
груповий квиток оркам на потойбічний концерт кобзона-жмура
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21.03.2022 18:48 Ответить
Поясніть-міномет влучив у дерево чи була міна у ньому?
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21.03.2022 18:51 Ответить
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21.03.2022 18:52 Ответить
Сеня откуда инфа ?
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21.03.2022 18:53 Ответить
Оттуда,откуда у тебя её нет.🤷
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21.03.2022 19:05 Ответить
a censor vse skromničaet - "okolo 15 tys."...
Ja každoe utro posmotriu tam naverxu stranički, i srazu tyšči 3 dabavliaju
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21.03.2022 20:41 Ответить
Безвозвратные - не обязательно 200. Это могут быть и "самовары" и слепые от метанола и сошедшие с ума.
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21.03.2022 22:43 Ответить
"Азов" -наша слава, гордість та любов!
Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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21.03.2022 18:52 Ответить
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21.03.2022 18:54 Ответить
И эту шпану завтра путлер пошлёт в Украину. Дичь упоротая.
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21.03.2022 19:03 Ответить
Символічно - воно десь так і є. Тільки масштаб інший.
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21.03.2022 22:33 Ответить
У нас в Сов. Армии был элемент тренировки - "обкатка танками". Не все выдерживали. Я понимаю, орущую от страха шпану. Привыкайте орки.
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22.03.2022 00:41 Ответить
У России не хватает ресурсов для высадки десанта в Одессе - CIT
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21.03.2022 18:55 Ответить
буряты кончились
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21.03.2022 18:56 Ответить
вони зразу на дно десантуються іхтіандри козломорді
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21.03.2022 19:03 Ответить
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21.03.2022 21:25 Ответить
Смерть цапам!
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21.03.2022 18:58 Ответить
Красивая природа в Украине.
Российские войска хотели пересечь речку на Николаевщине, но что-то пошло не так 😉
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21.03.2022 18:59 Ответить
https://t.me/s/voynareal Stavte v "Favorites". Jak tam - liubimye
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21.03.2022 20:45 Ответить
ok
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21.03.2022 20:48 Ответить
Орочня @баная. Опарыши. Дрянь.
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21.03.2022 19:02 Ответить
Русская свиносамка! Попытаюсь объяснить тебе на твоем языке. Твой ***** с учений не приедет. Ищи нового. Чтобыпроцесс поиска не имел цикличный характер, скажи новому *****, чтобы на учения не ездил.
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21.03.2022 19:40 Ответить
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21.03.2022 19:49 Ответить
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21.03.2022 20:03 Ответить
Красіво кацапи лєжать на землі, картіна маслом
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21.03.2022 23:46 Ответить
 
 