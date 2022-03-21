"Азовцы" уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО беспилотника

Бойцы полка "Азов" сняли с помощью беспилотника свою успешную атаку на вражескую пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице подразделения в соцсети.

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