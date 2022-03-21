Украина не сможет выполнить ультиматум РФ, – Зеленский. ВИДЕО

Украина не сможет выполнить ультиматум Российской Федерации, ведь для его исполнения нужно полностью уничтожить украинский народ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, отрывок из которого обнародовало Суспільне.

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"Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем это физически сделать. Как это можно сделать? Надо нас всех уничтожить – тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни Президент – мы не можем это сделать. Мы даже это видим в оккупированных городах.

В Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они (русские войска – ред.) заходят, люди не отдают. Они поднимают флаг, люди снимают. Они убили человека, да, люди скрылись, но ночью пришли и снова сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Мы можем выполнить ультиматум только тогда, когда нас не будет", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что ультиматумы не принесут российской федерации никаких результатов в процессе войны с Украиной.

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