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Украина не сможет выполнить ультиматум РФ, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина не сможет выполнить ультиматум Российской Федерации, ведь для его исполнения нужно полностью уничтожить украинский народ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, отрывок из которого обнародовало Суспільне.

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"Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем это физически сделать. Как это можно сделать? Надо нас всех уничтожить – тогда их ультиматум будет автоматически исполнен. Например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни Президент – мы не можем это сделать. Мы даже это видим в оккупированных городах.

В Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они (русские войска – ред.) заходят, люди не отдают. Они поднимают флаг, люди снимают. Они убили человека, да, люди скрылись, но ночью пришли и снова сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Мы можем выполнить ультиматум только тогда, когда нас не будет", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что ультиматумы не принесут российской федерации никаких результатов в процессе войны с Украиной.

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Топ комментарии
+87
От Зелі народ попався, ніяк не хоче віддавати свої міста...
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21.03.2022 18:22
+61
- Соберитесь.

Сейчас от вас понадобится все ваше мужество.

Чернобаевка.

Седьмой раз.
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21.03.2022 18:23
+57
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21.03.2022 18:30
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Панове, мене одного бісять такі слова як "Україна не зможе(?!) виконати ультиматум. Ми не зможемо( ?!)це фізично зробити", - тобто, не НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БУДЕМО ВИКОНУВАТИ, А ОСЬ ЦЕ "НЕ ЗМОЖЕМО"!!?
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21.03.2022 20:56 Ответить
це як дивитись "фізично не змогти зробити"сильніше ніж "не буду робити", слово "фізично" тут головне
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21.03.2022 21:32 Ответить
Украина не должна, не обязана и не будет идти ни на какие уступки, компромиссы и тем более ультиматумы *****! ЗЕ пора вытянуть свой язык из очка ***** и не мешать своей сцикливой риторикой ЗСУ давить русню, як тараканов. Верю ЗСУ
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21.03.2022 21:12 Ответить
Чмо.
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22.03.2022 00:04 Ответить
та схоже, що північні варвари саме на це і налаштовані, судячи з того, що вони витворяють. це нелюди, звичайні монстри. саме тому, все , що вони витворяють. треба документувати, відправляти на захід, надійно зберігати, щоб навіть у випадку, якщо рашисти підуть на крайній варіант і нас не стане, світ знав - це дикі криваві і підступні нелюди, злочинці, з якими людський діалог неможливий.
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22.03.2022 09:32 Ответить
а наш президент - ПРЕЗИДЕНТ!
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22.03.2022 09:32 Ответить
а наш ПРЕЗИДЕНТ - президент ...
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22.03.2022 09:41 Ответить
сопли зеленые... УКРАИНА НИКОГДА НЕ ВЫПОЛНИТ УЛЬТИМАТУМ мокшанщины! но мокшанцы очень скоро ВЫПОЛНЯТ УЛЬТИМАТУМ УКРАИНЫ! так надо говорить, а не гнусавить и блеять... украинцы не входят в число единственной нации, хвастающейся своими поражениями...
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22.03.2022 10:34 Ответить
А что означає "не може"? Україна не хоче. Слова потрібні твердиші.
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22.03.2022 13:02 Ответить
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