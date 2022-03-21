СБУ задержала тиктокера, опубликовавшего кадры "Ретровиля", где находились армейские автомобили. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины опубликовала кадры задержанного гражданина, который опубликовал в ТикТоке кадры из ТРЦ "Ретровиль", где находились автомобили ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.
В сообщении отмечается: "На видео – тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.
Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие.
Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.
Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!"
В СБУ подчеркнули: Информацию о передвижении захватчиков присылайте на официальные каналы: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot
Пожалуйста, подождите...
Аби просили товстожопів, то їх би вже мільярди накидали, бо такого добра у всіх навалом, і всі будуть раді позбавитися цього біосміття.
ИЧСХ народ в экстазе
Потрібно виявити!
Підіймається,коли,треба,перелітає ,коли треба... Невже,щось неуявне?
По-перше: яким чином можна бути коригувальником одиничного удару, що саме коригується?
По-друге: кацапи офіційно опублікували відео зі свого беспілотника, який фіксує якийсь рух біля торгового центру (днем), а потім туди наноситься удар (вночі). Зрозуміло, що ціль була зроблена заздалегідь і на нанесення удару не вплинуло жодне відео.
По-третє: якщо не проводити елементарний лікбєз серед населення щодо військових дій, то колись може трапитися справжня біда. Просто сказати невикладайте - недостатньо!
Те кто говорит "корректировщик" или тупые имбецилы, как и этот чепушила, или курвы на нервах.
Обычний тупица.
ПС ну и к военным у меня претензии:почему не перемещали технику НОЧЬЮ и почему не завесили тканью порталы-чтобы днем не было видно что там стоит техника? Этот случай-это чистый ***** силовиков и депутатов :одни закон не могут принять а другие не могут его исполнить
За это во время войны во всех странах мира расстрел, ну кроме "толерантной Украины" поэтому и не бояться эти твари быть наводчиками.
Наводчика нужно было допросить и прикопать по тихому.