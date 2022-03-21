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Киев (24533) СБУ (18674) ВСУ (5138) корректировка (2)

СБУ задержала тиктокера, опубликовавшего кадры "Ретровиля", где находились армейские автомобили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала кадры задержанного гражданина, который опубликовал в ТикТоке кадры из ТРЦ "Ретровиль", где находились автомобили ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.

В сообщении отмечается: "На видео – тиктокер, который на днях выложил в интернет материалы о расположении украинских военных в Киеве. Впоследствии торговый центр, возле которого находились наши защитники, потерпел мощный ракетный удар российских оккупантов.

Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие.

Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.

Лучше поступайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение!"

В СБУ подчеркнули: Информацию о передвижении захватчиков присылайте на официальные каналы: Наш чат-бот t.me/stop_russian_war_bot
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Топ комментарии
+79
Навіть не може відповісти нормальною мовою. Тіпічньій прєдставітєль русского міра.
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21.03.2022 19:46
+56
Простіше кажучи, дєгєнєрат.
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21.03.2022 19:48
+39
Я прашу пращенія... дєбільненькій
Вано вважає,що існують пращенія
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21.03.2022 19:49
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Разве хорощо что свои граждане занимаются ху. знаеть чем, а сами просите войска у нато..
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21.03.2022 20:15 Ответить
Очевидно що просять не товстожопих **********-тіктокерів, а обстріляних, досвічених бійців, бажано зі своєю зброєю, а головне - з політичною і військовою підтримкою своїх країн.
Аби просили товстожопів, то їх би вже мільярди накидали, бо такого добра у всіх навалом, і всі будуть раді позбавитися цього біосміття.
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21.03.2022 20:19 Ответить
Ми війська у НАТО не просимо у нас є своє, ми просимо закрити небо над Україною але НАТО боїться це зробити.
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21.03.2022 20:20 Ответить
Это есть посылка войск, чтоб про эффективно работало им надо разместить тут расчет этих про на территории украины, и не одном месте а больше..
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21.03.2022 20:26 Ответить
Там інша система і вона контролює повітряний простір над Україною з території НАТО і не потребує присутності військ НАТО на території України.
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21.03.2022 20:32 Ответить
Ще невідомо чи він зняв це відео спеціально для корегування ворога чи для себе "на згадку".
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21.03.2022 20:15 Ответить
Отправить мудня завалы разгребать до конца жизни
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21.03.2022 20:15 Ответить
Розстріл, або по життєве ув'язнення. Вбив 8 людей, знищив військову техніку, зруйнував ТРЦ, якій коштує багато мільйонів. Це не дебіл, це гірше. Ніяких пробачень.
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22.03.2022 01:22 Ответить
Виродок безголовий, хай оплачує відновлення Ретровіля і відновлення пошкоджених будинків і компенсацію сім'ям загиблих і поранених. Хай кончене, свою нікчемну нирку продасть.
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21.03.2022 20:15 Ответить
Обидві нирки і серце. Бо такому лайну жити не варто.
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22.03.2022 01:24 Ответить
после вчерашнего уничтожения ретровиля фотографии и видео начало появляться в телеграмм буквально через минут 15 - о чем тут можно говорить а один канал даже просит - сообщайте об обстановке в Киеве вопрос кому ?
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21.03.2022 20:16 Ответить
розвелося всяких блохерiв, тiктокерiв та прочоi нечистi
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21.03.2022 20:17 Ответить
Я на цьому не розуміюся, але сьогодні прочитала цікаву новину з Тайваня, де згадувалося, що зроблені в Китаї дрони можуть - гіпотетично - передавати інформацію партнерам Пекіна. Тобто, якщо, раптом, в ЗСУ над Києвом чи деінде літають начебто свої дрони, але "мейд ін чайна", китайський виробник може обмежити їх функціонал і може зробити всі зйомки доступними третій стороні.
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21.03.2022 22:29 Ответить
Цей тік токер мантру вже знайому нам заводить як і військовополонені такі невинні і невинний хоч до рани прикладай Відпустять як шуфрича
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21.03.2022 20:17 Ответить
Ну и правильно сделают когда отпустят. Не вижу причины его задерживать. Смахивает на охоту на ведьм. Есть видео МО РФ как они гатят по центру с прибором ночного виденья. Только идиот может подумать что это как то связано с тик-ток видео.
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21.03.2022 22:01 Ответить
Ворожий агент який просив знищити київську телевежу в Бабиному яру був україномовним ! Є перехоплення розмови. Ось це шок !
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21.03.2022 20:18 Ответить
І що, його навіть не повісять?
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21.03.2022 20:18 Ответить
Почему мордаха лица такая целая? Пожёстче задержать нельзя было?
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21.03.2022 20:21 Ответить
Хм... ракетой вроде бабули коцапы средняя ночью а виноват какой-то хипстер с трёхнедельными фотами

ИЧСХ народ в экстазе
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21.03.2022 20:22 Ответить
Значит надо выставлять фотошопы с военной техникой на фоне магазинов, которые работают в РФ.
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21.03.2022 20:33 Ответить
Ктото мешает?
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21.03.2022 20:37 Ответить
народ - дебилы, судя с коментов.
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21.03.2022 22:02 Ответить
Надахах Виногрдаря базується безпілотник наведення ракет!!!
Потрібно виявити!
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21.03.2022 20:23 Ответить
Ви,ж,прочитали
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21.03.2022 20:31 Ответить
Читайте уважно:- Базується.
Підіймається,коли,треба,перелітає ,коли треба... Невже,щось неуявне?
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21.03.2022 20:50 Ответить
первый момент. А почему гражданин сожалеет о содеянномне не на укранском? Интерессно так.. Второй момент. По возрасту, ему быть на блокпосту. Третий момент. Предателей были, есть и будет. Ничего особенного. Просто такой вид предательства по крайней мере, устанавливается.Как накажется? Посмотрим.
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21.03.2022 20:23 Ответить
..та отпустите его с крыши ближайшей многоэтажки на Виноградаре - у него будет пара секунд подумать и осознать..
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21.03.2022 20:29 Ответить
Стовпів багато, каштанів без діла стоїть.
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21.03.2022 20:29 Ответить
****** йому голову моторною оливою, підпалити, і відпустити під три чорти. В наступний раз буде наука іншим тіктокерам.
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21.03.2022 20:30 Ответить
судити за законами воєнного часу. крапка!
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21.03.2022 20:31 Ответить
І шо, цей хряк ще з яйцями?
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21.03.2022 20:33 Ответить
Так я все таки не розумію. На фіга кацапи довбонули по ретровілю? Там що, реально щось було? Якось не схоже на воєнний об'єкт.
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21.03.2022 20:34 Ответить
По счастливой случайности они таки полные дыбилы. Наши небуду повторяться им отпадные цели организовывают но те их к нашему счастью не видят.
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21.03.2022 20:42 Ответить
Там парковали технику наши... в интернете есть фотографии, как раз на том месте куда прилетел
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21.03.2022 20:50 Ответить
Що там в усіх на виду сторожувала війсськова техніка.
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21.03.2022 20:35 Ответить
Даже е1ало не разбили ? Люди погибли оно прощения просит ...
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21.03.2022 20:39 Ответить
под дурака косит
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21.03.2022 20:44 Ответить
Какой *******...
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21.03.2022 20:48 Ответить
Я давно прошу взагалі нічого не фотографувати і не знімати відео, бо чорт знає як ця інформація може потрапити до рук ворога. Побачив власними очима, от і добре.
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21.03.2022 20:51 Ответить
Трохи застарий для тіктоку.Думаю наші спецслужби перевірять що за фрукт і які відео він знімає для тіктоку.
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21.03.2022 20:54 Ответить
Эту мразь расстрелять и показать в Тик-Токе , пусть ВСЕ увидят последствия слива ..
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21.03.2022 21:08 Ответить
Дебил тупой. Какая связь его тик-ток с ракетным ударом? Сколько техники пострадало, которую он якобы спалил? Какие вы все тупые.
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21.03.2022 21:59 Ответить
Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога

По-перше: яким чином можна бути коригувальником одиничного удару, що саме коригується?
По-друге: кацапи офіційно опублікували відео зі свого беспілотника, який фіксує якийсь рух біля торгового центру (днем), а потім туди наноситься удар (вночі). Зрозуміло, що ціль була зроблена заздалегідь і на нанесення удару не вплинуло жодне відео.
По-третє: якщо не проводити елементарний лікбєз серед населення щодо військових дій, то колись може трапитися справжня біда. Просто сказати невикладайте - недостатньо!
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21.03.2022 21:13 Ответить
Звідки 24.02. у Києві САУ?
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21.03.2022 21:47 Ответить
Ну и сколько техники уничтожено? Я думаю ни одной.

Те кто говорит "корректировщик" или тупые имбецилы, как и этот чепушила, или курвы на нервах.

Обычний тупица.
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21.03.2022 21:58 Ответить
Сразу видно, что тупейший человек. Думаю, что и алкоголем серьезно злоупотребляет.
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21.03.2022 22:01 Ответить
"Тюрма - твій дім"!
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21.03.2022 22:33 Ответить
Виклав ролик про пересування ЗСУ, рий 12 місяців окопи. Якщо доведена співучасть з рашкою то державна зрада
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21.03.2022 23:27 Ответить
ОН СЕПАР 100% !!! ВРАГ НАРОДА !!!
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22.03.2022 00:25 Ответить
Почему-бы не сделать закон согласно которому фотографировать в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ укрепления и технику ВСУ-это как минимум 5 лет тюрьмы? Благодаря этому тиктокеру погиблр 8 украинцев,сотни лишились своих квартир И из-за того что уничтоженно украинское оружие-много российских содат останутся живыми и успеют убить еще много граждан Украины. В итоге этот тиктокер убьет более сотни Украинцев!
ПС ну и к военным у меня претензии:почему не перемещали технику НОЧЬЮ и почему не завесили тканью порталы-чтобы днем не было видно что там стоит техника? Этот случай-это чистый ***** силовиков и депутатов :одни закон не могут принять а другие не могут его исполнить
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22.03.2022 02:27 Ответить
"погиблр 8 украинцев,сотни лишились своих квартир И из-за того что уничтоженно украинское оружие-много российских содат останутся живыми и успеют убить еще много граждан Украины. В итоге этот тиктокер убьет более сотни Украинцев!"

За это во время войны во всех странах мира расстрел, ну кроме "толерантной Украины" поэтому и не бояться эти твари быть наводчиками.
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22.03.2022 06:25 Ответить
перед расстрелом, допрос с пристрастием!
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22.03.2022 06:56 Ответить
только расстрел!!!
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22.03.2022 06:57 Ответить
Зачем это вообще было показывать, теперь российская пропаганда это использует (2 Акации в торговом центре)?

Наводчика нужно было допросить и прикопать по тихому.
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22.03.2022 06:22 Ответить
Ця гнида "просит прощения"? Ніякого прощенія - привселюдний розстріл і щоб всі недоумкуваті або просто тупі це побачили. Можливо комусь і дійде.
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22.03.2022 07:32 Ответить
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