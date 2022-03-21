РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3646 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 849 8
Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

Запад вшкварит кремлядь. День 26. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

26-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Будет горячо, включайтесь!

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви сильно не радійте-- введено 3/9 еврочлена остальне-на підході , а там і американский член на підході
показать весь комментарий
21.03.2022 20:33 Ответить
Часткові санкції кацапам,та не постачання серйозної зброї. Це не вшкварення кремлядів а відмазка.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:35 Ответить
Ніхто нам нічого не дасть, бо всі панічно бояться божевільного діда. Не треба самого себе обдурювать. Якщо б хтось не боявся надать, то дали б прямо зараз, та саме Англія, Турція, Польща, або інші.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:39 Ответить
Я доверяю в первую очередь ВСУ они просто красавчики и профессионально выполняют свою работу и доверяю международным братьям которые устроили рашке эффект выжженной экономики что соразмерно ядерному оружию по уничтожению живой силы противника и масштабам разрушений. После санкций 1989 года, большинство заводов ссср так и не смогло восстановится по сей день.
показать весь комментарий
21.03.2022 20:41 Ответить
"эффект выжженной экономики" - нажаль, це не так. Вивчіть предмет. Можете почать навіть тут: https://youtu.be/CwCUhH_N3yU?t=1622
показать весь комментарий
21.03.2022 20:53 Ответить
Как обосраться и сказать, что все так и планировалось.
показать весь комментарий
21.03.2022 21:36 Ответить
Я не знаю ни одного человека , который бы ненавидел этого нелюдя , конечно кроме зомбированных людей из прошлого ….
Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….
показать весь комментарий
22.03.2022 04:17 Ответить
 
 