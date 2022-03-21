Запад вшкварит кремлядь. День 26. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

26-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

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