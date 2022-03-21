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Зеленский – украинцам: Гоните оккупантов! Гоните этих рабов! ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал делать все для защиты нашего государства. Для спасения народа.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Коней за что?!", - в Гостомеле оккупанты сожгли конюшню. ФОТО
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Топ комментарии
+52
Не ГНАТЬ надо а УБИВАТЬ !
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21.03.2022 20:59
+31
Так нам окупантів гнати, чи на референдум йти?
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21.03.2022 21:08
+26
Когнитивный диссонанс какой-то.
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21.03.2022 21:03
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Страница 2 из 2
Чогось ти забагато повторюєшся, російський військовий бот. Пішов ти *****!
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22.03.2022 00:35 Ответить
Де зброя, клоун гавкучий? Усю віддали на охорону паласів портнових?
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21.03.2022 21:38 Ответить
какая зброя ? мы же последние 3 года только к миру готовились ... в глазах плешфюрера его так много было !
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21.03.2022 21:43 Ответить
У нашего президента диссоциативное расстройство, то компромиссы, референдум,
то гоните их. Стоп - так, что же делать? Мне кажется, что ему пора в отставку.
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21.03.2022 21:38 Ответить
Усе норм....гнати і вбивати...... а вже далі думати за референдум.
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21.03.2022 21:39 Ответить
Так ты определись уже, гнать етих фашистов и рабов или стать на колени, заглянуть им в очко и пойти на условия которые ети фашисты и рабы предлогают нам? Вот если мы пойдем на условия етих кацапских рабов кто мы будем или кем мы станем после етого? Такими же рабами и фашистами? И будет у нас вместо Украины большое ОРДЛО?
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21.03.2022 21:40 Ответить
Я дурею от преЗЕдента. Гонит промышленным способом видосики, абсолютно не стыкующиеся друг с другом: от "гоните оккупантов" до "переговоров с ******" и перекидыванию ответственности за результаты договорняка с ****** "на референдум".
Может ему лучше подать в отставку, пока не поздно?
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22.03.2022 00:02 Ответить
а гнать чем ? оружие в военторге покупать или у кацапов отбирать ? раньше нужно было думать, а не мир в глазах плешивца выискивать !
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21.03.2022 21:41 Ответить
Слухайте, а можна йому якось передать, що б він хоч трохи помовчав, зібрав докупи думки і визначився. Це справді вже нестерпно. Вже Залужний цих недоумків майже прямим текстом заткнутись просить.
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21.03.2022 21:47 Ответить
Він дебіл повний чи так, трохи? Я не зрозумів, компроміси, референдум чи гнати ворога, чи продовжувати будувати дороги біля Маріуполя?
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21.03.2022 21:47 Ответить
Букви зменьш, гнида!
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21.03.2022 22:29 Ответить
Гнида, коли на референдум йдеш, непорохобота кусок? В Маріуполь поїдеш на виборчу дільницю, кусок лайна?
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21.03.2022 22:31 Ответить
Стоя весь мир аплодирует Украине, которую представляет ЗЕ. И мне очень стыдно за тех людей, которые этого не понимают и возвеличивают это чмо, которое по недорозумению оказалось в кресле президента, до святого героя. Украина воюет за свою свободу и поэтому ей аплодируют стоя, а не актёру по имени Зеленский
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21.03.2022 22:36 Ответить
Я дурею от преЗЕдента. Гонит промышленным способом видосики, абсолютно не стыкующиеся друг с другом: от "гоните оккупантов" до "переговоров с ******" и перекидыванию ответственности за результаты договорняка с ****** "на референдум".
Может ему лучше подать в отставку, пока не поздно?
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22.03.2022 00:03 Ответить
Непорозуміння це ти! А ЗЕ наш герой за нього проголосував народ!
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02.04.2022 17:10 Ответить
👀🤦 Ну-ну
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03.04.2022 22:14 Ответить
Заткнись ******!
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21.03.2022 22:32 Ответить
нам - гонИте... а сами - гОните???
фильтруйте базар... все !!!! а то такой разброд в содержании высказываний... шо уже начинает закрадываться сомнение в стойкости, принципиальности и патриотичности (главное) наших переговорщиков-договорщиков-заговорщиков....зубов наших...
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21.03.2022 21:50 Ответить
ОПИЗ#ДИНІВ !
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21.03.2022 21:54 Ответить
Мне кажется,что наш президент не в себе
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21.03.2022 21:55 Ответить
Дивовижне спостереження.

Чим ближче я чую вибухи за вікном, тим далі від мене Зеленський з усіма його заявами. Чим тихіші вибухи, тим більше я хвилююся через черговий "референдум" з Банкової.

От зараз гримить досить сильно. Це воює наша армія, моя армія. Сильна, потужна, розумна. Там, за чорним проваллям вікна чорного Києва, тінями піднімаються і йдуть на ворога чоловіки і жінки. Декого я знаю, більшість ні, але це не важливо. Головне, я не сумніваюся, що цієї ночі вони уб'ють багатьох росіян. І робитимуть це завтра також, і по-завтра, і стільки разів, скільки буде потрібно.

Долю України вирішують сили, до яких зеленські - єрмаки - арахамії не мають жодного відношення. Вистачить клепки не плутатися під ногами - добре. Не вистачить - мені байдуже, що з ними станеться. - Тамара Горіха Зерня
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21.03.2022 21:57 Ответить
набір слів без сенсу
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21.03.2022 21:58 Ответить
А Зе можно гнати слідом за кацапами?
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21.03.2022 22:06 Ответить
Україна дає шанс Всьому Людству на порятунок! Не втратимо цей шанс!!!
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21.03.2022 22:21 Ответить
Звичайне Зє-бланське бла-бла-бла.
Ти, **** зброю дав людям? Тож не п...зди.
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21.03.2022 22:21 Ответить
ЗЕ нюхнуло? Бо шото сильно его расслабило и язык заплетается. А оружия так и не дают
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21.03.2022 22:29 Ответить
Боты активировались, но это не порохоботы.
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21.03.2022 22:51 Ответить
а разве так можно ? 🤗
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21.03.2022 23:29 Ответить
Що значить гонінь цих рабів? Берить, але не більше ніж по два!
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21.03.2022 22:58 Ответить
Бери хоч і два ..., але вони більше з"їдять та нервів попсують - ніж нароблять
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21.03.2022 23:56 Ответить
Верховный, Украина не поняла:
гнать или референдум?
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21.03.2022 23:28 Ответить
1- гнати !
2- референдум - не більше , як данина західній "демократії"
Україна не відміткою у квадратику на папері , а справами по життю зробила уже свій вибір !

І реальними діями , як військових , так і цивільних - від сходу до заходу , від бульбашів до Криму!!!
Я собі не уявляю , як будуть голосувати деякі "громадяни" - які втікали з країни (одні в жіночому одязі , другі в дитячій корзині , треті - за хабарі у тисячах Є , і т.д.) . Хоча - юридично - усі вони мають право голосувати і "галочку" - ставити
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22.03.2022 00:14 Ответить
референдум-технічний прийом .Для чого-ітак ясно.
Що стосується питань у референдумі-а що,треба ставити під сумнів бажанняукраїнців відвойовувати Україну,а не ставати часткою росії? Який може бути референдум,як міста юга України окуповані? ТехнологіяКрима? Хто в дурну башку Зєлі таку ідею встромив (та хто....ясно хто)
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22.03.2022 07:24 Ответить
Чем гнать, хер..м?
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22.03.2022 00:04 Ответить
Відставка Зеленського у військовий час означатиме перемогу русні! Вони про це тільки і мріють! Подивітся на коментарі, скільки коментарів ботяри російські пишуть про відставку! Тому цього робити не можна ні в якому разі! Схаменіться, люди, Зеленський поки що нічого не здав, а перемовини то перемовини, можна ворога за ніс водити та обіцяти всяке, лише б це допомогло нашій перемозі. Нехай рускіє думають що ми здаємося, може то така військова хитрість. Зеленський сказав, що без дозволу народу, тобто референдуму, нічого здавати не буде, чого ви розвели кіпіш та гвалт?
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22.03.2022 00:47 Ответить
В умовах, коли злочинний режим, в т.ч. його окупаційні війська, готові без обмежень застосовувати насильство проти громадян, в т.ч. застосовувати бойову зброю на ураження,

в таких умовах мирний протест не може досягти успіху, тобто, прибрати владу злочинців і окупантів.

Тільки силовий опір дає шанс на успіх, тобто, на звільнення від окупантів.

Якщо злочинці не наважуються застосовувати необмежене насильство, тоді мирний протест має шанс на успіх. Але досвід показує, що російські окупанти готові знищувати без обмежень усіх незгодних.

Якщо держава поки не готова звільнити окуповані території, то людям там доведеться або чекати, коли держава буде готова, або самим організуватися і чинити збройний опір окупантам.
Але така партизанська боротьба теж вкрай небезпечна.
Де взяти зброю для опору? - Забрати у ворогів. Цитати:
1. "Привычность мысли надо гнать - столовый нож оружьем может стать." (Филиас Фог из мультфильма "Вокруг света за 80 дней".)
2. "Ружья - для понта, ножи - для дела." (Фильм "Карты, деньги, два ствола.")
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22.03.2022 02:01 Ответить
Меньше БОЛТОВНИ и ВИДОСИКОВ! Больше времени на разработку и утверждение планов по уничтожению группировки агрессора и оккупанта. И самое главное, давно пора ЗАТКНУТЬСЯ о любых переговорах с бункерным УПЫРЕМ, а лучше хорошо подумать, как его быстрее ликвидировать и тем самым завершить эту войну!
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22.03.2022 03:08 Ответить
А выродков сЦуркисов призывного возраста что ж ты ***** выпустил в венгерию?
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23.03.2022 03:00 Ответить
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