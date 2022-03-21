Зеленский – украинцам: Гоните оккупантов! Гоните этих рабов! ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал делать все для защиты нашего государства. Для спасения народа.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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