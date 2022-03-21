18 843 143
Зеленский – украинцам: Гоните оккупантов! Гоните этих рабов! ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал делать все для защиты нашего государства. Для спасения народа.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+52 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий21.03.2022 20:59
+31 Tema9
показать весь комментарий21.03.2022 21:08
+26 Аллоизий
показать весь комментарий21.03.2022 21:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
то гоните их. Стоп - так, что же делать? Мне кажется, что ему пора в отставку.
Может ему лучше подать в отставку, пока не поздно?
Может ему лучше подать в отставку, пока не поздно?
фильтруйте базар... все !!!! а то такой разброд в содержании высказываний... шо уже начинает закрадываться сомнение в стойкости, принципиальности и патриотичности (главное) наших переговорщиков-договорщиков-заговорщиков....зубов наших...
Чим ближче я чую вибухи за вікном, тим далі від мене Зеленський з усіма його заявами. Чим тихіші вибухи, тим більше я хвилююся через черговий "референдум" з Банкової.
От зараз гримить досить сильно. Це воює наша армія, моя армія. Сильна, потужна, розумна. Там, за чорним проваллям вікна чорного Києва, тінями піднімаються і йдуть на ворога чоловіки і жінки. Декого я знаю, більшість ні, але це не важливо. Головне, я не сумніваюся, що цієї ночі вони уб'ють багатьох росіян. І робитимуть це завтра також, і по-завтра, і стільки разів, скільки буде потрібно.
Долю України вирішують сили, до яких зеленські - єрмаки - арахамії не мають жодного відношення. Вистачить клепки не плутатися під ногами - добре. Не вистачить - мені байдуже, що з ними станеться. - Тамара Горіха Зерня
Ти, **** зброю дав людям? Тож не п...зди.
гнать или референдум?
2- референдум - не більше , як данина західній "демократії"
Україна не відміткою у квадратику на папері , а справами по життю зробила уже свій вибір !
І реальними діями , як військових , так і цивільних - від сходу до заходу , від бульбашів до Криму!!!
Я собі не уявляю , як будуть голосувати деякі "громадяни" - які втікали з країни (одні в жіночому одязі , другі в дитячій корзині , треті - за хабарі у тисячах Є , і т.д.) . Хоча - юридично - усі вони мають право голосувати і "галочку" - ставити
Що стосується питань у референдумі-а що,треба ставити під сумнів бажанняукраїнців відвойовувати Україну,а не ставати часткою росії? Який може бути референдум,як міста юга України окуповані? ТехнологіяКрима? Хто в дурну башку Зєлі таку ідею встромив (та хто....ясно хто)
в таких умовах мирний протест не може досягти успіху, тобто, прибрати владу злочинців і окупантів.
Тільки силовий опір дає шанс на успіх, тобто, на звільнення від окупантів.
Якщо злочинці не наважуються застосовувати необмежене насильство, тоді мирний протест має шанс на успіх. Але досвід показує, що російські окупанти готові знищувати без обмежень усіх незгодних.
Якщо держава поки не готова звільнити окуповані території, то людям там доведеться або чекати, коли держава буде готова, або самим організуватися і чинити збройний опір окупантам.
Але така партизанська боротьба теж вкрай небезпечна.
Де взяти зброю для опору? - Забрати у ворогів. Цитати:
1. "Привычность мысли надо гнать - столовый нож оружьем может стать." (Филиас Фог из мультфильма "Вокруг света за 80 дней".)
2. "Ружья - для понта, ножи - для дела." (Фильм "Карты, деньги, два ствола.")