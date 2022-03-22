Россияне обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине из "Градов" и получили жесткий ответ от ВСУ. ВИДЕО
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Украинские защитники полностью уничтожили состав боеприпасов противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко.
Сегодня российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровской области) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.
"В итоге - полностью обезврежен состав боеприпасов противника. И "Градов", обстрелявших город, тоже больше нет", - отметил Ситниченко.
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@stabilnosti
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9 ч
Читать голосом Николя Дроздова, программа «В мире животных»:
«На этом фото мы видим, как украинский трактор присматривается к своей добыче. Через мгновение он совершит бросок и утащит подбитый вражеский танк для растерзания на металлолом».
Об этом Борис Филатов рассказал в эфире "Радио НВ".
"Он (Коломойский) в Днепре. Что касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям. Я надеюсь, он это делает. Может, у него есть контакты с ВСУ, теробороной. Он человек влиятельный, у него большие возможности. В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих как бы уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 февраля сели в машины и укатили даже не на Западную Украину, а за границу."
@donikroman
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4 ч