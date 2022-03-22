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армия РФ (15358) война (46746) Николаевская область (1869) уничтожение (3832) Бутусов Юрий (3908) тероборона (291)

Тероборона Баштанки в Николаевской области захватила три российских ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн каждый. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Тероборона Баштанки на Николаевщине подбила и разобрала на запчасти российский ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Два уцелевших комплекса баштанцы, скорее всего, передали ВСУ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места боя.

"Репортаж из Баштанки - города украинской воинской славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли Центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн.

Именно здесь, под Баштанкой, пока находится знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить.

Прошу уважаемую громаду Баштанки - сохраните хотя бы остатки Панциря для истории! Ваши дети и внуки будут ездить сюда - на места доблести отцов и дедов!

Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - пишет Бутусов в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Как давай нас х#ярить, я вообще ох#ел, #баный в рот, нах#й. Еле съ#бались"- русский оккупант рассказывает матери о бое с украинцами.ВИДЕО

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Топ комментарии
+53
Смотрю расейская армия стала главным поставщиком ПВО для ВСУ.)
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22.03.2022 10:18
+38
Танки в окупанта знов відібрав дід Панас...
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22.03.2022 10:17
+32
Мали по головах ворога переможно увірватися до Лондона і Брюселя, але не вийшло, бо вигрібли ***** у Баштанці.
Браво хлопці. Баштанка рулить!
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22.03.2022 10:24
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Танки в окупанта знов відібрав дід Панас...
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22.03.2022 10:17 Ответить
Тероборона Баштанки офіційно заявляє, що готова отримати компенсацію по закону - 25%.
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22.03.2022 10:36 Ответить
Смотрю расейская армия стала главным поставщиком ПВО для ВСУ.)
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22.03.2022 10:18 Ответить
Та мабуть кращі вцілілі зразки новітньої ординської техніки вже на розборці і вивченні десь на базі НАТО в Німеччині, Британії або США. Наша армія має приносити користь всьому світу, що і відбувається.
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22.03.2022 11:22 Ответить
Нужно посмотреть в этих панцырях нет ли там комплектующих от Бош , Сименса и др. В тиграх ведь нашли узлы от БОШ. И теперь фрицам можно ткнуть мордой в гамно как они торговали годами с мордором
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22.03.2022 21:46 Ответить
Схоже основна задача цих панцирів, відволікати тероборону.
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22.03.2022 10:19 Ответить
Теперь лапти будут испытывать панический ужас не от биндеровцев, азовцев и правосеков, а от теробороны - достойных потомков бацьки Махна)
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22.03.2022 10:34 Ответить
Правильно будет - не только от бандеровцев........, но и от баштанцев.
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22.03.2022 11:18 Ответить
Это уже как то и не смешно,просто статистика
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22.03.2022 10:20 Ответить
Хто каже?
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22.03.2022 10:22 Ответить
Та всі кажуть! І мама її, і мамина подруга... ВСІ!
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22.03.2022 10:25 Ответить
деякі домогосподарки,видно, в курсі перенастройки блоків "свій-чужий" у "панцирах" ))))))
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22.03.2022 10:29 Ответить
Ну, де ж ті боти, які писали, що тероборона на півдні не працює???
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22.03.2022 10:23 Ответить
подивись - де Баштанка, а де Мелітополь і Бердянськ. І то, і то - південь.
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22.03.2022 10:55 Ответить
Я там народився, навіщо мені кудись дивитись...
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22.03.2022 11:07 Ответить
Ну, так а зачем весь, практически пустой юг от ТРо, пришивать к Баштанке. Это, к сожалению, один пример на весь юг.
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22.03.2022 11:20 Ответить
Ото Ви хлопці звірі )) Так тримати ))
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22.03.2022 10:24 Ответить
Мали по головах ворога переможно увірватися до Лондона і Брюселя, але не вийшло, бо вигрібли ***** у Баштанці.
Браво хлопці. Баштанка рулить!
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22.03.2022 10:24 Ответить
Вообще то , присваивать, или незаконно распоряжаться , мат. ценностями непосредственно с поля боя подпадает на 100% под определение "Мародерство", с очень серйозными наказаниями . Брошеная техника орков на тер. Украины это собственность Украины, а гражданин может рассчитывать на хорошее вознаграждение за передачу Украине и , или принятых мер по сохранению ,либо недопущению к повторному захвату врагом
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22.03.2022 10:25 Ответить
Шта?
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22.03.2022 10:29 Ответить
тероборони не стосується )
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22.03.2022 10:30 Ответить
Касается, касается, это "военный трофей" и надо все меры принимать для охраны и сохранения мат. ценностей
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22.03.2022 11:09 Ответить
Если трофей взят и оформлен по всем правилам, то это собственность государства Украина, а до того - бесхозный металлолом.
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22.03.2022 11:41 Ответить
ОТГ розпоряджається всім майном(в т.ч. безхозним металобрухтом) на своїй території. Голова ОТГ є головнокомандувачем ТО. Читай Закони
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22.03.2022 12:54 Ответить
Не всегда
Стаття 4. Військові адміністрації
1 На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституции та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом
Читайте сами
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22.03.2022 14:25 Ответить
В ОТГ очільником ВА являється Голова ОТГ.
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22.03.2022 20:24 Ответить
Не *****, если подбил, значит твой трофей по праву.
Тем более ещё две штуки тероборона передала ВСУ.
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22.03.2022 10:38 Ответить
Если есть чек на покупку Джавелина, ну что вы его законно приобрели, +разрешение на охоту и в "сезон", то тогда он твой, да, а иначе это браконъерство.
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22.03.2022 11:07 Ответить
Арматура!!! Арматура, Карл!!!
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22.03.2022 10:29 Ответить
Ничаго вы не панимаете,это спецеальная разработка,без этай ручки он не едит и ни стрилят
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22.03.2022 10:40 Ответить
А ****, вон на уазе оторвал хенерал ручку, а тут на века, впрочем какие века, 20 дней в Украине...
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22.03.2022 10:41 Ответить
смотреть с 1.35мин https://www.youtube.com/watch?v=mAD1-8V-xTw&ab_channel=%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AB%D0%AD%D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%98
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22.03.2022 10:44 Ответить
та там не тільки ручки з арматури, придивіться уважніше - там більшість стиків деталей теж проварена арматурним прутком. Бо мабуть розвалюється як тільки перший раз хлопають дверцятами... "друга армія світу", пісець...
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22.03.2022 11:27 Ответить
А його можливо вокористовувати проти рашистів? Ну там усіляки системи свій-чужий та взагалі як їм користуватись?
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22.03.2022 10:35 Ответить
Если забрали себе,значит какие то планы есть
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22.03.2022 10:38 Ответить
До речі, у Алієва щодо такого металобрухту був один єдиний план - провезти парадом після звільнення Карабаху
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22.03.2022 22:39 Ответить
наврядчи. Це дуже складна техніка і що б її опанувати навіть з документацією та інструкторами потрібен час. До того ж потрібно ще захопити десь боезапас
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22.03.2022 10:48 Ответить
Згоден. Навіть якщо у всьому там розібратися, тупо стріляти нема чим буде після першого залпу. Вистрелив і викинув, як NLAW І то, якщо зарядженим взяли.

Можна влаштувати reverse engineering і продати дані всім бажаючим. Це мабуть найбільше, що ми можемо робити з цими комплексами
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22.03.2022 10:52 Ответить
Это же не град,какой залп?12 ракет это не мало и 1400 снарядов.В умелых руках это вам не это
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22.03.2022 10:57 Ответить
характеристики ракет дальность до цели 1.2-20 км,высота 15м-15км
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22.03.2022 11:01 Ответить
Як ви гадаєте - якщо ручки арматурним прутком, то ракети відповідають заявленим характеристикам?
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22.03.2022 12:44 Ответить
У турків (НАТО) панцир давно вже є. Трофейний з Лівії. Навіть з документацією на арабській мові.
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22.03.2022 11:01 Ответить
То был экспортный вариант, а это так сказать оригинал.
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22.03.2022 11:43 Ответить
Пишуть що декілька ракет лишилось. Навіть якщо один літак зможуть збити і то діло.
Також там, здається зенітні гармати, до них мають бути набої, вони стандартні.
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22.03.2022 11:07 Ответить
Антон, там стоит система свой-чужой - по руским он стрелять не будет. Вот если перепрограммировать бортовую аппаратуру тогда да. Но нужен и б/к.
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22.03.2022 11:26 Ответить
Свой- чужой указывает на транскдер кацапских гавнолетов,а ркете по+уй кого *********,все зависит от оператора...
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22.03.2022 16:28 Ответить
треба захопити ще особовий склад орків , які це можуть робити .
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22.03.2022 10:55 Ответить
может такие уже и имеются
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22.03.2022 10:58 Ответить
Також доречно поширювати інформацію про захват такої техніки і іі доправляння до Києва, Миколаїва та будь де. Щоб далі на питання а чим збили відповідати - звісно, трофейним Панцирем.

Загалом, тепер у нас скрізь є Панцир на боєвому чергуванні.
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22.03.2022 11:11 Ответить
Вони не можуть самі її використовувати за призначенням. Взагалі. Про "ефективність" взагалі не йдеться. Придивіться до відео - там більшість стиків кабіни теж проварена прутком арматурним. Воно небоєздатне від початку - просто "піл у очі путлєра".

Тож правильно роблять хлопці - знімають комлектуючі, які можна використати на своїй, працюючій техніці.
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22.03.2022 11:31 Ответить
пох*й танки - мы с Баштанки !!!
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22.03.2022 10:51 Ответить
по цене $15 млн...и что,в ломбард пойдут сдавать?
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22.03.2022 10:54 Ответить
Просто пенсионеры из Костромы не купят себе по лишней пачке "Доширака".
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22.03.2022 11:16 Ответить
В пункт приема металлолома. 15 млн $ там конечно не дадут, но пару десятков тысяч гривен можно выручить.
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22.03.2022 11:46 Ответить
Баштанка село-Герой.
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22.03.2022 10:59 Ответить
Цікаво, на скільки там КМ5, КМ6?
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22.03.2022 11:10 Ответить
Я вже давно уточнюю ...
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22.03.2022 12:46 Ответить
якщо воно зроблене пізніше 95 року то нема там ні км5 ні км6 , нема там ні палладію ні іридію ні платини. Навіть там де було все на плівкові кондюки перепаяли)))
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22.03.2022 20:48 Ответить
Тоді мочити тих сук, в полон не брати жодного!
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22.03.2022 21:30 Ответить
У планах був "Ломанш",
А вийшов обломанш.

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22.03.2022 11:52 Ответить
знаменитий *********** російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1

Чим знаменитий, що не вразив жодної цілі у бою?
"*********** російський" зазвичай означає - трохи перероблений під китайські чипи совковий хлам.
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22.03.2022 11:33 Ответить
*********** арматурним прутком проварені всі стики деталей в кабіні, придивіться до відео - це добре видно.

От і все, що там є ************.
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22.03.2022 11:47 Ответить
Ну наявність арматури - це не ознака чогось жахливого, але по-суті - це більш дешева версія первісної задумки на гусеничному шасі. Просто тому, що так можна було більше вкрасти з тих 15млн., які заявляються як вартість цього нєдоразумєнія
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22.03.2022 12:15 Ответить
Металолом в Украине упал в цене.Орки!что вы суки делаете! Понаехали тут бл.....
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22.03.2022 16:38 Ответить
Не матюкаться! Матюки - це мова агресора! Спілкуймося рідною.
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22.03.2022 11:40 Ответить
жах перед українським ТРО, думаю, в них буде такий, що через деякий час вони і собі якісь підрозділи назовуть "теробороною". Як було з "нацгвардією".
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22.03.2022 11:46 Ответить
То мені так здалося чи насправді катафот на кабіні ціліший за саму кабіну? Наче повинно ути навпаки?
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22.03.2022 11:50 Ответить
Баштанка-а! Все ночи полные огня!
Баштанка-а, зачем сгубила ты меня?
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22.03.2022 12:23 Ответить
Нужно на OLX вводить свою категорию товаров. Скоро техники разнообразной появится .....
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22.03.2022 13:01 Ответить
Эта хрень стоит 15 000 000 миллионов долларов, приехало в Украину из гнилой страны, где бабушкам собирают онлайн на дрова. "Братский на роТ" таких нам подарил 5 шт., экипаж, не нужный ни нам и кацапам, удобряет украинский чернозем, поэтому он и плодовит.

…. Бабушка останется без дров, потому что у нее такие внуки…
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22.03.2022 14:23 Ответить
Всім загиблим воїнам третьої світової, вітчизняної війни - ВІЧНА СЛАВА, кожному хто віддав життя за Україну пам'ятники по всій державі, вулиці перейменувати на їхню честь, нікого не забудемо.
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22.03.2022 14:30 Ответить
Don't mess with Bashtanka!
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22.03.2022 22:21 Ответить
То звездець скільки жерв від хайпожорів.
1 Поляк і Арахамия фоткаеться на Яворовскому полігоні - 8 ракет 40 трупаків
2. В Сарни в Рівенскій обл Фотка в телеграмі навчань війскових -4 ракети
3. Тіктокер сфоткався с технікою в Киеві у торгового ценьру -2 ракети
4. Бігус розповів про ремонт літаків на заводі У Львові 4 ракети
5. 1+1 бере інтевью у біженців де одна дівчина розповіла що 1000 людей ховаеться в драмтеаторі - наступний день 500 кг бомба на драмтеатр
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23.03.2022 04:01 Ответить
 
 