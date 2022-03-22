Тероборона Баштанки в Николаевской области захватила три российских ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн каждый. ВИДЕО
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Тероборона Баштанки на Николаевщине подбила и разобрала на запчасти российский ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Два уцелевших комплекса баштанцы, скорее всего, передали ВСУ.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места боя.
"Репортаж из Баштанки - города украинской воинской славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли Центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн.
Именно здесь, под Баштанкой, пока находится знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить.
Прошу уважаемую громаду Баштанки - сохраните хотя бы остатки Панциря для истории! Ваши дети и внуки будут ездить сюда - на места доблести отцов и дедов!
Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - пишет Бутусов в комментарии к видео.
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Браво хлопці. Баштанка рулить!
Стаття 4. Військові адміністрації
1 На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституции та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації.
2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
3. Військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом
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Тем более ещё две штуки тероборона передала ВСУ.
Можна влаштувати reverse engineering і продати дані всім бажаючим. Це мабуть найбільше, що ми можемо робити з цими комплексами
Також там, здається зенітні гармати, до них мають бути набої, вони стандартні.
Загалом, тепер у нас скрізь є Панцир на боєвому чергуванні.
Тож правильно роблять хлопці - знімають комлектуючі, які можна використати на своїй, працюючій техніці.
А вийшов обломанш.
Чим знаменитий, що не вразив жодної цілі у бою?
"*********** російський" зазвичай означає - трохи перероблений під китайські чипи совковий хлам.
От і все, що там є ************.
Баштанка-а, зачем сгубила ты меня?
…. Бабушка останется без дров, потому что у нее такие внуки…
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