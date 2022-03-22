"Папа, опомнись и брось все это", - сын активного участника создания фейковой "ХНР" Каленова обратился к отцу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Сын активного участника создания фейковой "ХНР" Георгия Каленова Дмитрий записал специальное видеообращение, в котором призвал отца не принимать участия в создании фейковой "ХНР" в Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с обращением опубликована в социальных сетях.
Каленов Георгий Дмитриевич, 10.05.1958, был задержан в 2014 году сотрудниками Управления СБ Украины в Херсонской области по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). Каленов известен тем, что возглавлял Херсонскую областную организацию маргинальной партии "Русское единство" и объявлялся СБУ в розыск в связи с подозрением в посягательстве на территориальную целостность Украины. Установлено, что Георгий Каленов снабжал оружием и взрывчаткой боевиков так называемых "Л/ДНР". Кроме того, организовывал митинги пророссийского толка на территории г. Херсон. В 2014 году после задержания правоохранителями органа безопасности правительство РФ официально пригласило обменять Каленова на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на территории ОРДЛО. Также известно, что у Каленова есть близкие связи с провозглашенным оккупантами "председателем" Крыма - Аксеновым Сергеем Валерьевичем. При содействии последнего Каленов был куратором рынков в оккупированном Крыму, а также принадлежал к негласному агентурному аппарату ФСБ РФ. В частности, к его функциям относится создание и обеспечение функционирования резидентуры и кураторство агентурной сети ФСБ РФ по Херсонской области. В связи с вторжением и началом ведения РФ агрессивной войны против Украины, Каленов прибыл в оккупированный россиянами г. Херсон с целью создания и провозглашения т.н. "Херсонская народная республика". Заручившись поддержкой других коллаборантов, 16 марта 2022 Каленов провел "заседание" при участии: экс-мэра г. Херсон Владимира Сальдо (пропагандисты провозгласили его мэром города), Кирилла Стремоусова, Татьяны Кузьмич, Игоря Семенчева, Сергея Черевко, Дмитрия Савлученко.
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БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
де вас,ідіотів тільки знаходять?
"А до или после обеда, а то ко мне до обеда сантехник придёт."
Кстати, гречку в Германии продают либо турки, либо в био-магазинах. В последних полкило стоит 3.5 евро.
Кальонов Георгій Дмитрович.
Після початку ведення РФ агресивної війни проти України, в місто Херсон окупанти привезли проросійського маргінала Георгія Кальонова який звинувачується у створенні терористичної групи чи терористичної організації.
Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Каленовим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч, Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення так званого. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.
Кальонов Георгій Дмитрович, 10.05.1958, був затриманий у 2014 році співробітниками Управління СБ України в Херсонській області за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії "Рускоє єдінство" й оголошувався СБУ в розшук у зв'язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України.
Встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків так званих «Л/ДНР». Крім того, організовував мітинги проросійського спрямування на території м. Херсон. В 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки, уряд РФ офіційно запросив обміняти Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО.
Також відомо, що Кальонов має близькі зв'язки із проголошеним окупантами "головою" Криму - Аксьоновим Сергієм Валерійовичем. За сприяння останнього, Г. Каленов був куратором ринків в окупованому Криму, а також належав до негласного агентурного апарату ФСБ РФ. Зокрема до його функцій належить створення та забезпечення функціонування резидентури та кураторство агентурної мережі ФСБ РФ по Херсонській області.
Крім того, син сепаратиста Генадія Каленова - Дмитро Кальонов, є адвокатом Тетяни Кузьміч, якій оголошувалася підозра в державній зраді.
У зв'язку із вторгненням та початком ведення РФ агресивної війни проти України, Г. Каленов прибув до окупованого росіянами м. Херсон з метою створення та проголошення т.зв. «Херсонської народної республіки».
Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Г. Кальоновим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч,Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення т.зв. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.
(або просто організуйте безглузде самовбивство, ну скільки вже можна цієї беззубості і абсолютно нікчемного, ідіотського гуманізму по відношенню до ворогів?)
Каленова должна ждать стенка... за такое....