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"Папа, опомнись и брось все это", - сын активного участника создания фейковой "ХНР" Каленова обратился к отцу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сын активного участника создания фейковой "ХНР" Георгия Каленова Дмитрий записал специальное видеообращение, в котором призвал отца не принимать участия в создании фейковой "ХНР" в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с обращением опубликована в социальных сетях.

Каленов Георгий Дмитриевич, 10.05.1958, был задержан в 2014 году сотрудниками Управления СБ Украины в Херсонской области по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). Каленов известен тем, что возглавлял Херсонскую областную организацию маргинальной партии "Русское единство" и объявлялся СБУ в розыск в связи с подозрением в посягательстве на территориальную целостность Украины. Установлено, что Георгий Каленов снабжал оружием и взрывчаткой боевиков так называемых "Л/ДНР". Кроме того, организовывал митинги пророссийского толка на территории г. Херсон. В 2014 году после задержания правоохранителями органа безопасности правительство РФ официально пригласило обменять Каленова на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на территории ОРДЛО. Также известно, что у Каленова есть близкие связи с провозглашенным оккупантами "председателем" Крыма - Аксеновым Сергеем Валерьевичем. При содействии последнего Каленов был куратором рынков в оккупированном Крыму, а также принадлежал к негласному агентурному аппарату ФСБ РФ. В частности, к его функциям относится создание и обеспечение функционирования резидентуры и кураторство агентурной сети ФСБ РФ по Херсонской области. В связи с вторжением и началом ведения РФ агрессивной войны против Украины, Каленов прибыл в оккупированный россиянами г. Херсон с целью создания и провозглашения т.н. "Херсонская народная республика". Заручившись поддержкой других коллаборантов, 16 марта 2022 Каленов провел "заседание" при участии: экс-мэра г. Херсон Владимира Сальдо (пропагандисты провозгласили его мэром города), Кирилла Стремоусова, Татьяны Кузьмич, Игоря Семенчева, Сергея Черевко, Дмитрия Савлученко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне оккупанты открыли огонь по мирным людям в центре города. Есть раненые. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
поздно
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22.03.2022 11:32
+9
"Сыночек, ну я ж для тебя стараюсь, штоп у внуков ссср был, штоп пломбир по 20 копеек!"
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22.03.2022 11:40
+8
Масло пачка на рукі, кіло колбаси на рукі, запісь на чергу телевізора, холодильника, авто, квартири і много много у сілякого файного що було у срср...
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22.03.2022 11:44
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поздно
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22.03.2022 11:32 Ответить
вата головного мозга не лечится....
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22.03.2022 11:36 Ответить
Кулею.
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22.03.2022 11:42 Ответить
почистимо Ютуб від путінських "аналітиків". Повідомляйте про тероризм та вимагайте блокування каналів!

БУДЬ ЛАСКА ПІДСКАЖИТЬ УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ТАКОЖ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПРОТИДІЄМ КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДІ, ЩОБ ПРИСКОРІТИ ПРОЦЕС!
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22.03.2022 11:39 Ответить
а нащо тобі ук5раїнські,якщо ти хочеш з путінськими боротись?хочеш-то борись,куацапчику.замаскуватись в тебе не виходить,роги стирчать .розташуівнням позіцій пво не цікавишься?
де вас,ідіотів тільки знаходять?
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22.03.2022 12:08 Ответить
в Україні зараз заборона на продаж алкоголю, але у вас, бачу, є
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22.03.2022 12:15 Ответить
то свому кураторові розкажи
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22.03.2022 12:17 Ответить
або свій канальчик на ютубі монетизуєте розповідями русне, що це подвиг померти в Україні
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22.03.2022 12:21 Ответить
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22.03.2022 14:47 Ответить
так виглядає адекватний коментар людини, яка бореться з рашизмом.
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22.03.2022 14:51 Ответить
Тваясаіца *********... Проклятий гугл-транслейт...
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22.03.2022 12:17 Ответить
а у вас тільки російськомовна щелепа? гугл - транслейту немає?
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22.03.2022 12:23 Ответить
"Сыночек, ну я ж для тебя стараюсь, штоп у внуков ссср был, штоп пломбир по 20 копеек!"
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22.03.2022 11:40 Ответить
Масло пачка на рукі, кіло колбаси на рукі, запісь на чергу телевізора, холодильника, авто, квартири і много много у сілякого файного що було у срср...
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22.03.2022 11:44 Ответить
"Ваш холодильник будет через 10 лет!"
"А до или после обеда, а то ко мне до обеда сантехник придёт."
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22.03.2022 11:48 Ответить
И труселями 25 раз зашитыми еще 3 месяца мыть посуду с содой
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22.03.2022 11:48 Ответить
Моя мама досі миє посуд виключно содою))) впевнена що ліпшого миючого засобу ще не винайшли))) але нервує коли я своєчасно не сплачую за Нетфлікс та інтернет...)))
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22.03.2022 11:56 Ответить
Я тоже мою посуду содой, когда нужно отмыть, например, чайную чашку. Лучше средства нет. Вот только в Германии продают соду пакетиками по 5 грамм за евро. Польскую - по 20 грамм.

Кстати, гречку в Германии продают либо турки, либо в био-магазинах. В последних полкило стоит 3.5 евро.
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22.03.2022 12:40 Ответить
Засоби для чистки від чаю є ліпші за соду і ефективніші, це засоби якими чистять змішувачі з вмістом інгібіторної соляної кислоти. Якщо у вас на німеччині усе так дорого може є сенс повернутися на расєю...)))
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22.03.2022 12:52 Ответить
Не для того я 2 года боролся с рфской бюрократией за выход из их так называемого "гражданства". Не для того организовывал митинги в поддержку Украины в 2014. Да, Евросоюз - он такой. Хочешь в росию вместо Евросоюза - звездуй в росию.
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22.03.2022 12:59 Ответить
З якого переляку ти вирішило що я хочу до расєї))) хіба я тут лякаю євроцінами на гречку чи соду?))) звісно, мені набагато легше в Україні як тобі на німеччині))) припиняй розповіді про ціни у ЄС, я не бачу черг утікаючих від цих цін до расєї чи України чи десь інде...
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22.03.2022 13:58 Ответить
Тогда и мне не говори, что делать и куда ехать.
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22.03.2022 14:27 Ответить
Припиняй скиглити що і скільки коштує у ЄС і тобі не будуть казати що робити і де їхати, логіка теляча, але до тебе не доходить, бо ти москаль...
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22.03.2022 14:40 Ответить
Знаешь, ради Украины, где я был лишь раз, я пожертвовал куда большим, чем потерпеть, что меня назвали тупым москалём. Если тебе от этого стало легче - стерплю и ещё раз. Не до того сейчас, чтобы на всякую ерунду обижаться. Есть дела поважнее.
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22.03.2022 14:49 Ответить
Москалю, залиш Україну у спокою, твоє пожертвування заради України така сама ху..ня як і те що тебе образили тупим москалем, хоча у більшості випадків москалів розумом нє панять, ти не виключення...
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22.03.2022 15:08 Ответить
Какой же ты дурак, хоть как будто и под Украинским флагом...
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22.03.2022 16:41 Ответить
Дурак?)) Два дурні москальські алкаші тебе зробили десь під парканом у кандалакші, і це не нібито...)))
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22.03.2022 17:07 Ответить
Полегчало? Ну и хорошо. Слава України!
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22.03.2022 17:12 Ответить
москальський корабель! пішов *****! хоча ти і нібито під нацистським прапором, тєпєрь палєґчало...
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22.03.2022 17:27 Ответить
Присоединяюсь к посылу русского корабля *****. Рад, что полегчало.
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22.03.2022 17:31 Ответить
Радій проходячи поруч, не затримуючись, по курсу свого корабля...
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22.03.2022 17:43 Ответить
Твою б энергию да в помощь ЗСУ...
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22.03.2022 17:53 Ответить
Допоможу, якщо збільшать вік...
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22.03.2022 18:03 Ответить
Ну и добре!
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22.03.2022 18:15 Ответить
Савєтській ватнік-самий ватний ватнік...
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22.03.2022 11:40 Ответить
Наобмінювались??
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22.03.2022 11:42 Ответить
ГуZZкий мир может опираться только на маргинальный элемент социума. Только с помощью маргиналов он может существовать. Все ученые, культурные деятели и остальные "нетакие" гуZZкие - есть маргинальный элемент с вымышленной сущностью человеческого облика!
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22.03.2022 11:46 Ответить
Да, это в основном синяки и лузеры, обвиняющие в своих личных проблемах не себя, а государство, в котором живут.
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22.03.2022 11:51 Ответить
По семьям сейчас частенько такие трещины идут. Оболваненные дебилы с северо-востока не верят собственным родственникам и по-прежнему грозятся их "освободить"
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22.03.2022 11:46 Ответить
Авжеж. Мені вже телефонував "родич" з рфії в якого раптово сталося прозріння після того, як його молодший брат пішов у тероборону і сказав, що вбиватиме русню до останньої каплі крові.
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22.03.2022 12:04 Ответить
оскільки назва "ХНР" зарезервована для "харківської народної республіки", херсонську слід йменувати ХерНР
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22.03.2022 11:47 Ответить
Хнр зарегистрировано за хабаровской нр. Эти опасные инры с "народными республиками" скоро ударят по самой рашк
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22.03.2022 11:52 Ответить
Шо расшифровывается как Хер На Рыло, а не херсонская республика
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22.03.2022 11:53 Ответить
не, позняк метаться, я таких людей знаю. это вата в головах на всю жизнь, они через трупы своих детей и внуков переступят, лишь бы жить по путински
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22.03.2022 12:18 Ответить
Синочку , допоможи папіку піти до раю , як обіцяв кремлівський фюрер
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22.03.2022 12:46 Ответить
Окупанти привезли в Херсон відомого терориста для створення фейкового органу самоврядування



Кальонов Георгій Дмитрович.

Після початку ведення РФ агресивної війни проти України, в місто Херсон окупанти привезли проросійського маргінала Георгія Кальонова який звинувачується у створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Каленовим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч, Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення так званого. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.

Кальонов Георгій Дмитрович, 10.05.1958, був затриманий у 2014 році співробітниками Управління СБ України в Херсонській області за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації).

Кальонов відомий тим, що очолював Херсонську обласну організацію маргінальної партії "Рускоє єдінство" й оголошувався СБУ в розшук у зв'язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України.


Встановлено, що Георгій Кальонов забезпечував зброєю та вибухівкою бойовиків так званих «Л/ДНР». Крім того, організовував мітинги проросійського спрямування на території м. Херсон. В 2014 році після затримання правоохоронцями органу безпеки, уряд РФ офіційно запросив обміняти Кальонова на полонених військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території ОРДЛО.

Також відомо, що Кальонов має близькі зв'язки із проголошеним окупантами "головою" Криму - Аксьоновим Сергієм Валерійовичем. За сприяння останнього, Г. Каленов був куратором ринків в окупованому Криму, а також належав до негласного агентурного апарату ФСБ РФ. Зокрема до його функцій належить створення та забезпечення функціонування резидентури та кураторство агентурної мережі ФСБ РФ по Херсонській області.

Крім того, син сепаратиста Генадія Каленова - Дмитро Кальонов, є адвокатом Тетяни Кузьміч, якій оголошувалася підозра в державній зраді.

У зв'язку із вторгненням та початком ведення РФ агресивної війни проти України, Г. Каленов прибув до окупованого росіянами м. Херсон з метою створення та проголошення т.зв. «Херсонської народної республіки».

Заручившись підтримкою інших колаборантів, 16 березня 2022 року Г. Кальоновим було проведено «засідання» за участі: екс-мера м. Херсон Володимира Сальдо (пропагандисти проголосили його мером міста), Кирила Стрємоусова, Тетяни Кузьміч,Ігоря Семенчева, Сергія Черевка, Дмитра Савлученка. Своїми «ватними поглядами» та ідеями створення т.зв. «руського миру» вищевказані особи давно відомі мешканцям регіону.
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22.03.2022 12:48 Ответить
Таке питаннячко. Якщо нам всі ці персони були вже "давно відомі", якого біса вони гуляли на свободі до 2022 року? СБУ, альо? Тепер будем знов "виголошувать підозри", так? А можна якось спочатку посадить на пляшку, А ВЖЕ ПОТІМ ВИГОЛОШУВАТЬ ПІДОЗРУ???
(або просто організуйте безглузде самовбивство, ну скільки вже можна цієї беззубості і абсолютно нікчемного, ідіотського гуманізму по відношенню до ворогів?)
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22.03.2022 13:02 Ответить
***** им всем
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22.03.2022 15:19 Ответить
О! Схоже ЗСУ, знищивши половину сатанинської Z-армії, надало дітям колаборанта вагомий аргумент!
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22.03.2022 12:51 Ответить
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22.03.2022 12:52 Ответить
Питаются натянуть сову на глобус...
Каленова должна ждать стенка... за такое....
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22.03.2022 12:55 Ответить
 
 