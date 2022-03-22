"Папа, опомнись и брось все это", - сын активного участника создания фейковой "ХНР" Каленова обратился к отцу. ВИДЕО

Сын активного участника создания фейковой "ХНР" Георгия Каленова Дмитрий записал специальное видеообращение, в котором призвал отца не принимать участия в создании фейковой "ХНР" в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись с обращением опубликована в социальных сетях.

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Каленов Георгий Дмитриевич, 10.05.1958, был задержан в 2014 году сотрудниками Управления СБ Украины в Херсонской области по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). Каленов известен тем, что возглавлял Херсонскую областную организацию маргинальной партии "Русское единство" и объявлялся СБУ в розыск в связи с подозрением в посягательстве на территориальную целостность Украины. Установлено, что Георгий Каленов снабжал оружием и взрывчаткой боевиков так называемых "Л/ДНР". Кроме того, организовывал митинги пророссийского толка на территории г. Херсон. В 2014 году после задержания правоохранителями органа безопасности правительство РФ официально пригласило обменять Каленова на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на территории ОРДЛО. Также известно, что у Каленова есть близкие связи с провозглашенным оккупантами "председателем" Крыма - Аксеновым Сергеем Валерьевичем. При содействии последнего Каленов был куратором рынков в оккупированном Крыму, а также принадлежал к негласному агентурному аппарату ФСБ РФ. В частности, к его функциям относится создание и обеспечение функционирования резидентуры и кураторство агентурной сети ФСБ РФ по Херсонской области. В связи с вторжением и началом ведения РФ агрессивной войны против Украины, Каленов прибыл в оккупированный россиянами г. Херсон с целью создания и провозглашения т.н. "Херсонская народная республика". Заручившись поддержкой других коллаборантов, 16 марта 2022 Каленов провел "заседание" при участии: экс-мэра г. Херсон Владимира Сальдо (пропагандисты провозгласили его мэром города), Кирилла Стремоусова, Татьяны Кузьмич, Игоря Семенчева, Сергея Черевко, Дмитрия Савлученко.

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