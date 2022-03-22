"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехват разговора российского военного с матерью. АУДИО

Военнослужащие путинской армии продолжают признавать огромные потери в своих рядах, жалуясь на военачальников.

Один из оккупантов заявил, что из его 331-го костромского полка ВДВ на войне в Украине был ликвидирован весь батальон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

"Мы в самой жопе. У нас командира полка минуснули. "200-й" (Сухарєв)... У меня для тебя плохие новости – это не те цифры. Весь 2-й батальон, людей 600!" – рассказывает правду военный путинской армии собственной матери.

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