50 151 60
"Нас продали... Генералы продали всю информацию. Человек 600 минуснули", - перехват разговора российского военного с матерью. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие путинской армии продолжают признавать огромные потери в своих рядах, жалуясь на военачальников.
Один из оккупантов заявил, что из его 331-го костромского полка ВДВ на войне в Украине был ликвидирован весь батальон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.
"Мы в самой жопе. У нас командира полка минуснули. "200-й" (Сухарєв)... У меня для тебя плохие новости – это не те цифры. Весь 2-й батальон, людей 600!" – рассказывает правду военный путинской армии собственной матери.
Топ комментарии
+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий22.03.2022 11:57
+41 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий22.03.2022 11:54
+36 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.03.2022 11:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
новое , веселое ))))
"Поховали москаля край дороги, - видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, - видно руки, видно ноги, видно сраку..."
9
22.03.2022, 12:34
несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.
Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.
Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.
1 сахар
2 греча
3 прокладки жонке
И т.д. и.т.п.
Родственникам скажи, пущай в Клязьме тоже тарятся, пока есть - ты ж умный, раз тя в троли взяли, сам понимаешь, к чему идетЪ... Бояре ваши то -всегда приспособятся, а на простой русский народ им насрать
Русский военный корабль - ну ты понел.
И вообще в самом начале войны сказал тикать... отказались. Теперь вот знакомых из Киева вместо них жду.
Нєт, іх КОКНУЛІ ...
Занавіс!
600 это 1/3 от 1500)))
"стрелять приходится"... не просто так в окопах сидят, шрут сухпаек
на редкость прилично разговаривают))
ниодного мата
он "У НАС 600 человек минусанули"
она "ну, а вы то ничего? с вами все в порядке?"
нє, ті 600 на пасіку зайшли та їх злі бджоли затрахали насмерть - мабуть, за своїх прийняли по георгієвським стрічкчкам... а ми меду не хотіли, нас місцеві караваями загодували і спасти поклали...
думаю что бессмертные
а уж его мамаша явно не хочет думать что он вряд ли домой живим вернется
да и сыночек хорошо учился по математике 600 человек 1/3 от 1500)))
продали генералы, продали бтры то да се
тогда может что то такое было, за деньги наверное могли продать хоть кому
а тут и без генералов информацию можно добыть, разведка то да се
как будто нет спутников, беспилотников и прочего
- Ух ти. Ну, а паслєдствійя какіє?
- Что-что?
- Кокнулі...
Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!