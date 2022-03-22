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Россия (91256) сахар (111) спекуляция (48)

Из-за дефицита сахара российская полиция начала "доблестную борьбу" со спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышенной цене". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России из-за дефицита сахара начали появляться спекулянты

Тем временем российские правоохранители задерживают граждан, продающих сахар по высокой цене. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Русские боятся потерять "сладкую жизнь", поэтому спекулянты из совка полным ходом возвращаются в повседневную жизнь россиян. А совковая полиция "доблестно борется" со спекулянтами сахаром. Вроде бы машина времени вернула Россию на 40 лет назад? Правда? Продолжение следует!" - прокомментировал он появление спекулянтов в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ запретили вывоз зерна в ЕАЭС до 30 июня и сахара за пределы союза до 31 августа
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Топ комментарии
+21
ну дальше будет больше
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР

дежавю блин.

ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
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22.03.2022 12:39
+15
Появились закладчики пакетиков с сахаром. Ничего личного - только бизнес!..
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22.03.2022 12:42
+15
эсэсэсэром засмердело ))))
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22.03.2022 12:43
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Себе оставили или начальнику отдали?
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22.03.2022 12:36 Ответить
з керівником мусять поділитися, бо інакше будуть звинувачені в розкраданні народного майна.
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22.03.2022 12:37 Ответить
притримують продаж і накопичують мішками у підвалах житлових будинків
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22.03.2022 13:28 Ответить
а ще їхній гастроентеролога казала що багато цукру їсти шкідливо і в ньому заводяться комахи, які переповзають з круп.

я спитав у своїх довгоносиків чи не хотять вони цукру?
довгоносики категорично відмовились покидати затишну банку з гречкою!
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22.03.2022 12:44 Ответить
Вялікая Парашка все більше набуває характерних обрисів -

у чергах та бійках за діфцитом
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22.03.2022 12:49 Ответить
за сіль довгоносики обіцяли подумати - без солі гречка їм, бачте, не смачна!
зажрались!
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22.03.2022 13:24 Ответить
Геращенко цю дурку сам придумав, на більше його тупості не вистачає.
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22.03.2022 13:02 Ответить
інтернет тобі в руки!
сам подивись.
вчора Ганопольський на Прямому крутив ролік про гречку "больше двух не давать!"

а про довгоносиків у цукрі я прочитав на Рамблер.ру
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22.03.2022 13:22 Ответить
поки вони не будуть гризти кору дерев і суп із лободи не повірю
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22.03.2022 14:40 Ответить
Щось гречка відстає. Зараз.

ВНИМАНИЕ! НАСЕЛЕНИЕ РФ! СРОЧНО СКУПАЙТЕ ГРЕЧКУ!
НА СКЛАДАХ ГРЕЧКИ НЕТ.
МОРСКИЕ ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ.
ФУРЫ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБЛОКИРОВАНЫ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
КИТАЙЦЫ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ ВАМ ГРЕЧКУ, ЗАРАЖЕННУЮ КОВИДОМ!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!
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22.03.2022 13:05 Ответить
будут в отделени в огнетушителях бражку делать.
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22.03.2022 13:05 Ответить
нация алкашей и дегенератов
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22.03.2022 12:38 Ответить
Кацапське "возвращєніє к істокам". )))

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22.03.2022 12:38 Ответить
эсэсэсэром засмердело ))))
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22.03.2022 12:43 Ответить
Вони ж казали що можуть повторіть
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22.03.2022 12:50 Ответить
павтарили )))) ой бабуси ж так скучали за дефицитом, очередями и отсутствием денег... нате! жрите!
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22.03.2022 12:56 Ответить
Больше, больше борьбы со "спекулянтами", желательно более жесткой!
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22.03.2022 12:38 Ответить
ну дальше будет больше
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР

дежавю блин.

ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
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22.03.2022 12:39 Ответить
Назад у майбутнє!
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22.03.2022 12:46 Ответить
вони реально звдрали цим своїм "МОЖЄМ ПОВТОРИТЬ"

повторили, суки?

тільки роль урода зі свастиками вбивці та гвалтівника виконує раша

хай вже відберуть у пуйла хроноворота (можна разом із язиком, руками, життям - опціонально)

хай його пальне ЙОГО ВЕЛИЧ ТРОМБ
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22.03.2022 13:02 Ответить
Назад у майбутнє - то в американців було. В кацапів асімєтрічний атвєт - впірьод в прошлайє
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22.03.2022 13:37 Ответить
а бояришник в дифіциті?
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22.03.2022 12:41 Ответить
Появились закладчики пакетиков с сахаром. Ничего личного - только бизнес!..
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22.03.2022 12:42 Ответить
Далі буде ( якщо буде ) ще цікавіше.
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22.03.2022 12:43 Ответить
Статьей 154 УК РСФСР 1960 года предусматривались следующие меры ответственности за спекуляцию: либо лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, либо исправительные работы на срок до одного года, Назад в есесесер козломорды
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22.03.2022 12:43 Ответить
davaite na 15 let evo pokuite ******
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22.03.2022 12:44 Ответить
Так они ж хотели, а ВВХ старается для народа!
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22.03.2022 12:44 Ответить
Back in the USSR со всеми "прелестями" конца 80-х ))
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22.03.2022 12:44 Ответить
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22.03.2022 12:45 Ответить
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22.03.2022 12:46 Ответить
govnoedy neandertalci
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22.03.2022 12:48 Ответить
Ти можеш собі завантажити кириличну розкладку на клаву? Пишеш все правильно, але важко розібрати латиницею.
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22.03.2022 12:59 Ответить
О не собі хрена, так то майже сересере...правильною дорогою йдете і прапор вам в руки...вибл...ки сучі
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22.03.2022 12:48 Ответить
Мало трешу. Чекаю, коли вони нирки свої на їжу мінятимуть.
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22.03.2022 12:49 Ответить
Я не хочу називати ім'я цієї істоти, - Шевченко про Путіна.
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22.03.2022 12:49 Ответить
В них що, весь цукор був з України? А бій за цукор тому що, бражки не буде?
Що, "Стекломой" теж скінчився?
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22.03.2022 12:51 Ответить
В мире животных...
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22.03.2022 12:51 Ответить
...
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22.03.2022 12:52 Ответить
Расстрел на месте!!!
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22.03.2022 12:53 Ответить
це за цукор зараз а через місяць буде за туалетний папір..
де ти ***** взяв жрачку що ти купляешь туалетну бумагу
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22.03.2022 12:54 Ответить
Головна валюта же в раші
Бухло
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22.03.2022 13:12 Ответить
в рязанских и не только, подвалах, там этого сахара фсб наскладывало завались ))
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22.03.2022 12:58 Ответить
генум кацапиус: переизбыток ген приводит к обессахариванию.
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22.03.2022 12:59 Ответить
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22.03.2022 13:01 Ответить
Нахера кацапам сахар, варєньє з моху варити?
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22.03.2022 13:01 Ответить
Фейсбук запретили, за сахар наказывают. К Цукербергу подбираются...
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22.03.2022 13:05 Ответить
Aндpeй Пятов/Аndrey Pyatov


@andreyvlz

·
19 ч



Евгений Чичваркин про Ксению Собчак- У неё одна из самых лучших метеостанций... Если ********* и молчит, значит самое лучшее сейчас ********* и молчать.

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22.03.2022 13:06 Ответить
Самогон вспыхнул синим неярким пламенем. - Видал? - Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин. - Из дерьма, Ваня, - со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. - Это как же? - спросил он, отодвигаясь от стола. - Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
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22.03.2022 13:12 Ответить
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22.03.2022 13:26 Ответить
Для чого їм стільки цукру? Я його взагалі не вживаю і нормально
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22.03.2022 13:30 Ответить
бражку бадяжить
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22.03.2022 13:31 Ответить
Треба довести рачку до такого стану, щоб вони добровільно віддали ЯЗ за мішок цукру.
Я щітаю, вони абсолютно заслужили.
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22.03.2022 14:08 Ответить
 
 