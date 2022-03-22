Из-за дефицита сахара российская полиция начала "доблестную борьбу" со спекулянтами: "Доставил и продал 50 кг сахара по завышенной цене". ВИДЕО
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В России из-за дефицита сахара начали появляться спекулянты
Тем временем российские правоохранители задерживают граждан, продающих сахар по высокой цене. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Русские боятся потерять "сладкую жизнь", поэтому спекулянты из совка полным ходом возвращаются в повседневную жизнь россиян. А совковая полиция "доблестно борется" со спекулянтами сахаром. Вроде бы машина времени вернула Россию на 40 лет назад? Правда? Продолжение следует!" - прокомментировал он появление спекулянтов в России.
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+21 Тетяна Тать
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+15 Вася Шевченко f77d76ba
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Пожалуйста, подождите...
я спитав у своїх довгоносиків чи не хотять вони цукру?
довгоносики категорично відмовились покидати затишну банку з гречкою!
у чергах та бійках за діфцитом
зажрались!
сам подивись.
вчора Ганопольський на Прямому крутив ролік про гречку "больше двух не давать!"
а про довгоносиків у цукрі я прочитав на Рамблер.ру
ВНИМАНИЕ! НАСЕЛЕНИЕ РФ! СРОЧНО СКУПАЙТЕ ГРЕЧКУ!
НА СКЛАДАХ ГРЕЧКИ НЕТ.
МОРСКИЕ ПОРТЫ ЗАКРЫТЫ.
ФУРЫ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАБЛОКИРОВАНЫ НА ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
КИТАЙЦЫ ХОТЯТ ПРОДАВАТЬ ВАМ ГРЕЧКУ, ЗАРАЖЕННУЮ КОВИДОМ!
ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ВСЕМ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ!
вареньіе джинсьі
фарцовщики
интердевочки...
велкам то СССР
дежавю блин.
ОТБЕРИТЕ У ПУТИ ХРОНОВОРОТ
повторили, суки?
тільки роль урода зі свастиками вбивці та гвалтівника виконує раша
хай вже відберуть у пуйла хроноворота (можна разом із язиком, руками, життям - опціонально)
хай його пальне ЙОГО ВЕЛИЧ ТРОМБ
Що, "Стекломой" теж скінчився?
де ти ***** взяв жрачку що ти купляешь туалетну бумагу
Бухло
@andreyvlz
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19 ч
Евгений Чичваркин про Ксению Собчак- У неё одна из самых лучших метеостанций... Если ********* и молчит, значит самое лучшее сейчас ********* и молчать.
Я щітаю, вони абсолютно заслужили.