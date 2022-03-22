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950 грузовиков с товарами для России и Беларуси заблокированы на польско-белорусской границе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке активист Виталий Семенюк.

"Красивое видео красивых фур на польско-белорусской границе, которые уже никуда не едут.

В общей сложности там заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.

В настоящее время блокировка фур осуществляется только за счет сил украинских и польских волонтеров", - написал он.

Читайте также: "Проехало 0.0": Украинцы продолжают блокировать движение белорусских и российских фур на польской границе. ФОТО

Кроме того, он призвал всех украинцев, живущих в Польше, и тех, кто не занят важными делами, выезжать на КПП "Кукурыки" и помогать блокировать российские и белорусские грузовики.
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Топ комментарии
+34
Ці фури направити в Україну - як компенсацію.
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22.03.2022 13:20
+25
Поляки поки що наших не чипають. Стоять у стороні посміхаються. Акція дуже ефективна.
Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
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22.03.2022 13:26
+23
Пускай едут через Украину.
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22.03.2022 13:22
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Правила форума Совет форумчан
Україну прийняли до мовного простору Євросоюзу.

Основними завданнями EFNIL є:

контроль за виконанням мовного законодавства,
захист державних мов,
збір матеріалів про мовну політику в ЄС,
заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
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22.03.2022 13:17 Ответить
Освіта на часі: у Європі відкривають українські школи.
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22.03.2022 13:18 Ответить
Может уже пришло время портить фейсы засРашкинским водилам,для начала,или снимать номера с машин?
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22.03.2022 13:17 Ответить
сахар в бак и *****ц бибике !!!!!!
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22.03.2022 13:30 Ответить
Просто,бибика еще может послужить ВСУ или полякам - лучше начать с водителей.
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22.03.2022 13:31 Ответить
лучше зараз убить ,чем поранить , кто их тысячи буксировать будит? , цела но не едит ,мотор потом заменим
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22.03.2022 13:42 Ответить
Цукру треба з грам 500 щоб пи#дець настав, а це не так просто. Чи висточить 100 грам? Хтось знає реально скільки цукру треба?
Простійше порізати трубки чи збити датчик пального на баку з верху.
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22.03.2022 13:39 Ответить
гр 300 сахару на фуру хватит или гр 500 --700 соли , любое что кристаллизуется
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22.03.2022 13:48 Ответить
Сахар в бак абсолютно бесполезное действие.
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22.03.2022 14:01 Ответить
в баке да , а попав в горячую аппаратуру ?
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22.03.2022 14:12 Ответить
Сахар дизелю не помеха.
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22.03.2022 17:24 Ответить
для початку треба їм повідомити, що коли до дому повернуться можуть потрапити під мобілізацію, вони самі собі тоді фейси і все інше попортять, бо одне діло за кордоном кататися, а інше в чорнозьомі подихати.
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22.03.2022 15:18 Ответить
Ці фури направити в Україну - як компенсацію.
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22.03.2022 13:20 Ответить
прямо в Маріуполь
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22.03.2022 13:39 Ответить
Всё верно! но сделать это тонко. Объяснить водителям, что тут закрыто, но маршрут через Украинскую границу, а там на беллорусь, или россию есть. Там же войны нет, там только операция, вам же объяснили по телику - мирных - не трогают. Не думаю, что они в курсе, что в украине есть закон о конфискации всего российского. Вот тогда, чисто официально их в Украине и разгрузить - машины - на помощь Украинской экономики отправить.
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22.03.2022 14:25 Ответить
А то зерно тырить в берданском порту - им можно... Ну ладно шутки шутками - но молодцы волонтёры, правильным делом заняты.
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22.03.2022 14:27 Ответить
надо весь груз конфисковать и передать Украине
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22.03.2022 15:04 Ответить
ТА ДЕ Ж САНКЦІЇ! МАБУТЬ У СРАЦІ!
ВОЛОНТЕРИ, ВАМ, ВОЗДАСТЬ УКРАЇНА!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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22.03.2022 13:20 Ответить
Це добра справа, але приїдуть польські поліціянти, відтіснять демонстрантів, і машини поїдуть. МЗС України потрібно лобіювати, щоб кордон був офіційно закритий. Хай на паромах через Німеччину їдуть, вже логістика ускладниться.
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22.03.2022 13:21 Ответить
на жаль так.

гадаю вже скоро хтось, десь натисне на потрібні важелі у владі польщі- і фури поїдуть за призначенням (((
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22.03.2022 13:25 Ответить
о да, а як приїдуть за призначенням, воділи відправлять на фронт за призначенням. Не время по заграницах ездить, Родина в опасности, синок!
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22.03.2022 15:15 Ответить
Поляки поки що наших не чипають. Стоять у стороні посміхаються. Акція дуже ефективна.
Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
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22.03.2022 13:26 Ответить
Як це не чипляють? В них дозвіл був до 8 ранку....Подовжили?
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22.03.2022 14:11 Ответить
Ахах великая расея же может сама себя обеспечить всеми товарами. Сейчас за месяц заводы понастраивают и поля засеют))
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22.03.2022 14:36 Ответить
Пускай едут через Украину.
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22.03.2022 13:22 Ответить
так. слушна думка. і вони не повинні боятись...
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22.03.2022 13:23 Ответить
Вониж не нацисти... і бомби, ракети будуть їх оминати)))
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22.03.2022 19:09 Ответить
Уставшие.их необходимо подбодрить .дайте им пару мальчиков из тех фур на разогрев!
Дякую!. Друзi. Вы .делаете очень важную работу! все. это видят .знают и помнят!
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22.03.2022 13:25 Ответить
Дружина каже, москальських воліїв всі чморять. Води їм не продають. Їжі не продають. Вони з кабін не вилазять. Ссуть і сруть прямо там.
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22.03.2022 13:34 Ответить
за то живі, бо як повернуться до дому, відправлять їх одразу на війну. Товарообігу нема, значить і потреби в них у держави нема, а от в м"ясі гарматному потреба є, воно зараз раз два і обернулося і вже немає.
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22.03.2022 15:13 Ответить
Ось справжні санкціі!!
Погано одне
-мацкалі ліс пообсцікають.Дерева завьянуть
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22.03.2022 13:31 Ответить
Це добре. Можна в Україу відправляти, як гуманітарний вантаж.
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22.03.2022 13:31 Ответить
За ефективністю нанесення збитків кацапні цих людейи можна прирівняти до ЗСУ
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22.03.2022 13:34 Ответить
Польський актор зачитав "Заповіт" Шевченка і "відправив" російський корабель: промовисте відео

https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
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22.03.2022 13:34 Ответить
Это очень хорошо, теперь нужно убедить водил что единственный путь это транзит через Украину
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22.03.2022 13:34 Ответить
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22.03.2022 13:42 Ответить
Треба конфіскувати товар разом з фурами!
Взагалі немає чого їм товари з "гейропи" отримувати, хай "скрепу" катають.
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22.03.2022 13:36 Ответить
Там в них ще є одна проблема - холодильне устаткування працює тільки до того часу, поки в баках авто є пальне. Закінчиться пальне - почнуть псуватись продовольчі товари...
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22.03.2022 13:41 Ответить
і що з того, вони живі, ніхто їх на війну не відправить, допоки вони тут заблоковані, просто їм очі на цей факт ще ніхто не відкрив, а то би вже самі заблокувалися би.
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22.03.2022 15:11 Ответить
А що тут в коментах, нах конфіскувати, або на склад до з'ясувань обставин на пів року.
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22.03.2022 13:45 Ответить
Визволіть і мою країну, - дівчинка з Білорусі передала дрон ЗСУ.
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22.03.2022 13:55 Ответить
Балоны ночью резать
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22.03.2022 14:05 Ответить
Це прекрасно, кожен день простоя важливий. Нехай живуть в своєму мордорі
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22.03.2022 14:05 Ответить
конфисковать всё
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22.03.2022 14:09 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо Мордор
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 14:25 Ответить
а водії цих фур най тішаться, можуть навіть і самі до блокування своїх же фур приєднатися, поки не пізно. Ну бо хто зна, приїдуть до дому, а тут акурат повісточка до воєнкомату, ну а чого.
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22.03.2022 15:10 Ответить
Э не лучше с бабами на дороге воевать, чем в военкомат.
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22.03.2022 15:16 Ответить
ну так, з жінками на дорозі, це безпечніше.
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22.03.2022 15:21 Ответить
Секатор. 60 секунд. Фура никуда не едет.
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22.03.2022 15:15 Ответить
Тримаймо ворога, браття!
Допомагаймо Захисникам України де можемо і як можемо!!!
Смерть московітам !!!
Убивцям Українців кара, а не товари!!,
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22.03.2022 15:42 Ответить
Трийтесь Браття !!!
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22.03.2022 16:13 Ответить
в это время рф завозит импортные семена для посевов.... Так что время для них действительно критично....
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22.03.2022 20:53 Ответить
Гарна новина - кацапи сосіть вєлічіє на палочкє
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23.03.2022 00:11 Ответить
 
 