950 грузовиков с товарами для России и Беларуси заблокированы на польско-белорусской границе. ВИДЕО
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На польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке активист Виталий Семенюк.
"Красивое видео красивых фур на польско-белорусской границе, которые уже никуда не едут.
В общей сложности там заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
В настоящее время блокировка фур осуществляется только за счет сил украинских и польских волонтеров", - написал он.
Кроме того, он призвал всех украинцев, живущих в Польше, и тех, кто не занят важными делами, выезжать на КПП "Кукурыки" и помогать блокировать российские и белорусские грузовики.
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+34 Jimmy Hill
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Основними завданнями EFNIL є:
контроль за виконанням мовного законодавства,
захист державних мов,
збір матеріалів про мовну політику в ЄС,
заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.
Простійше порізати трубки чи збити датчик пального на баку з верху.
ВОЛОНТЕРИ, ВАМ, ВОЗДАСТЬ УКРАЇНА!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
гадаю вже скоро хтось, десь натисне на потрібні важелі у владі польщі- і фури поїдуть за призначенням (((
Економісти розрахували, що дефіцит того чи іншого товару починається після падіння обгягів його поставок на ринок на 10%.
Ще 2-3 дня і в московії почнеться споживча паніка по багатьох товарах продовольчої групи.
Дякую!. Друзi. Вы .делаете очень важную работу! все. это видят .знают и помнят!
Погано одне
-мацкалі ліс пообсцікають.Дерева завьянуть
https://t.me/oleksiihoncharenko/16915
Взагалі немає чого їм товари з "гейропи" отримувати, хай "скрепу" катають.
Ми переможемо Мордор
..
Слава нації
Смерть москалям
Допомагаймо Захисникам України де можемо і як можемо!!!
Смерть московітам !!!
Убивцям Українців кара, а не товари!!,