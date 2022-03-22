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Беларусь (7524) война (46746)

"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - белорусская спортсменка Герасименя обратилась к бойцам армии РБ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Белорусская спортсменка Александра Герасименя обратилась к бойцам армии Республики Беларусь и призвала их сделать все, чтобы избежать боевых столкновений с украинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение Герасимене опубликовала в соцсетях.

"В ближайшее время вас заставят участвовать в братоубийственной войне против Украины. Это не наша война. Мы не враги. Пришедший на украинскую землю с оружием тот от оружия и погибнет. Сделайте все возможное, чтобы не участвовать в этой войне, сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните свою жизнь", - говорит Герасименя на записи.

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Топ комментарии
+19
На засРашке начали что-то подозревать

Alver



@Alla91748059

·
14 ч



Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
Так вот, это была белая полоса.
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22.03.2022 13:13
+14
Белорус! Не стоит умирать за Бибу и Боба! Ведь это всего лишь - два долбойоба!

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22.03.2022 13:14
+9
Здаваться в плен звучит позорно, надо говрить не здавайтесь в плен, а переходите на сторону Украины.
Политически это будет очень весомо. Очень.
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22.03.2022 13:57
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На засРашке начали что-то подозревать

Alver



@Alla91748059

·
14 ч



Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
Так вот, это была белая полоса.
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22.03.2022 13:13 Ответить
"Демонструють вражаючі здібності": у Пентагоні відзначили дії ЗСУ у війні.
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22.03.2022 13:14 Ответить
Белорус! Не стоит умирать за Бибу и Боба! Ведь это всего лишь - два долбойоба!

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22.03.2022 13:14 Ответить
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22.03.2022 13:15 Ответить
Здаваться в плен звучит позорно, надо говрить не здавайтесь в плен, а переходите на сторону Украины.
Политически это будет очень весомо. Очень.
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22.03.2022 13:57 Ответить
ну так, в полон вони потрапили, коли їх лукашенко продав цілий край путіну. от лукашенко пішов на той злочин заради збереження влади, але...що він зберіг?
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22.03.2022 15:03 Ответить
З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, чому ж ти нас покинув!
Ми у пеклі страждань і терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Та у вогні Буча, Гостомель Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?
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22.03.2022 14:31 Ответить
Визволіть і мою країну, - дівчинка з Білорусі передала дрон ЗСУ.
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22.03.2022 14:54 Ответить
Я думав звернення до білорусів має бути білоруською ?
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22.03.2022 16:49 Ответить
 
 