"Это не наша война. Сделайте все, что бы в ней не учавствовать. Сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните себе жизнь", - белорусская спортсменка Герасименя обратилась к бойцам армии РБ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Белорусская спортсменка Александра Герасименя обратилась к бойцам армии Республики Беларусь и призвала их сделать все, чтобы избежать боевых столкновений с украинцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое видеообращение Герасимене опубликовала в соцсетях.
"В ближайшее время вас заставят участвовать в братоубийственной войне против Украины. Это не наша война. Мы не враги. Пришедший на украинскую землю с оружием тот от оружия и погибнет. Сделайте все возможное, чтобы не участвовать в этой войне, сложите оружие, сдавайтесь в плен. Сохраните свою жизнь", - говорит Герасименя на записи.
Топ комментарии
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+9 стакато
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16 hrs ·
Аеропорти окупантів звідки йдуть авіанальоти.
Я знаю, що ви подумали про те ж про що і я.
Alver
@Alla91748059
·
14 ч
Жизнь как зебра - то чёрная полоса, то белая.
Помните коронавирус, безработицу, рост цен, политические репрессии, разбитые дороги, хлопки газа, падающие самолёты? Помните?
Так вот, это была белая полоса.
Политически это будет очень весомо. Очень.
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, чому ж ти нас покинув!
Ми у пеклі страждань і терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Та у вогні Буча, Гостомель Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?