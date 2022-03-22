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За Марьинку уже неделю идут ожесточенные бои. Наши защитники стойко держат оборону, - ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

К числу многострадальных городов на восточном фронте присоединилась Марьинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как отмечается, уже неделю продолжаются ожесточенные бои за этот город вблизи Донецка, который российский агрессор пытается стереть с лица земли. Враг неустанно обстреливает из артиллерии всех калибров, применяет авиацию и пытается прорвать оборону украинских войск с помощью танковых подразделений.

"В своем неустанном желании захватить Украину российские фашисты безжалостно разрушают жилье обычных людей. Понимая, что преодолеть сопротивление украинцев им не удается, захватчики начинают обстрелы домов престарелых, больниц и частных домов. Вот что принесли оккупанты в городок Марьинка. Но мы верим, что как весной расцветают украинские сады, так же после нашей победы отстроятся все разрушенные оккупантами города. А пока воины группировки Объединенных сил делают все возможное, чтобы поддержать местных жителей: развозят воду и продукты. А главное – защитники Марьинки стойко держат оборону и своими действиями показывают, что враг не пройдет! Слава Украине!" - отметили в штабе ООС.

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Топ комментарии
+7
Сбивайте беспилотники, эти мрази из даунецка постоянно в твиттер выкладывают съёмку ваших позиций.
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22.03.2022 14:02
+4
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22.03.2022 13:50
+2
А як КПВВ, працює???? Що, ні???? А як же - "там же наші люді" ????? Що не здійснюєм пропуск???? А що так?????
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22.03.2022 14:33
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22.03.2022 13:50 Ответить
Сбивайте беспилотники, эти мрази из даунецка постоянно в твиттер выкладывают съёмку ваших позиций.
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22.03.2022 14:02 Ответить
треба помогти
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22.03.2022 14:04 Ответить
А як КПВВ, працює???? Що, ні???? А як же - "там же наші люді" ????? Що не здійснюєм пропуск???? А що так?????
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22.03.2022 14:33 Ответить
Тиждень??? Мій знайомий з Мар'їнки 3 тиждні тому казав, що там повний звиздець і він вивозить поранених, роблячи багато рейсів на день!
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22.03.2022 14:44 Ответить
****** твой знакомый..неделю Марьинку штурмуют...половины Марьинки уже нет- это правда
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22.03.2022 15:53 Ответить
Нащо це йому? Хоча, можливо, вивозив поранених він не з самої Мар'їнки, а з під-Мар'їнки.
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22.03.2022 15:58 Ответить
Да тихо тут было..красногоровка, марьинка, курахово..******** был в волновахе..неделю назад начался у нас.ты уточни у какой Марьинки? Этих Марьянок в Украине...
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22.03.2022 16:01 Ответить
Чутки крутяться різні, скажи Марьинка українська на зараз?
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22.03.2022 20:21 Ответить
Украинская. А сепары уже сказали, что ихняя..наша, НАША Марьинка!!!!
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22.03.2022 22:01 Ответить
Дякую💛💙👍
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22.03.2022 22:58 Ответить
Гатіть, хлопці по окупантах, не жалійте нелюдей, за вами Україна
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22.03.2022 15:37 Ответить
Європейці і варвари
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22.03.2022 15:40 Ответить
 
 