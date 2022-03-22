За Марьинку уже неделю идут ожесточенные бои. Наши защитники стойко держат оборону, - ООС. ВИДЕО

К числу многострадальных городов на восточном фронте присоединилась Марьинка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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Как отмечается, уже неделю продолжаются ожесточенные бои за этот город вблизи Донецка, который российский агрессор пытается стереть с лица земли. Враг неустанно обстреливает из артиллерии всех калибров, применяет авиацию и пытается прорвать оборону украинских войск с помощью танковых подразделений.

"В своем неустанном желании захватить Украину российские фашисты безжалостно разрушают жилье обычных людей. Понимая, что преодолеть сопротивление украинцев им не удается, захватчики начинают обстрелы домов престарелых, больниц и частных домов. Вот что принесли оккупанты в городок Марьинка. Но мы верим, что как весной расцветают украинские сады, так же после нашей победы отстроятся все разрушенные оккупантами города. А пока воины группировки Объединенных сил делают все возможное, чтобы поддержать местных жителей: развозят воду и продукты. А главное – защитники Марьинки стойко держат оборону и своими действиями показывают, что враг не пройдет! Слава Украине!" - отметили в штабе ООС.

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