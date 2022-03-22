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"Я прожила 95 лет, но такого не переживала", - эвакуированная бабушка рассказывает о пережитом в "горячей точке". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуированные жители окрестных сел и городков постоянно находятся под обстрелами и в центре ожесточенных боевых действий. Окрестности Киева уже около 3 недель находятся без тепла, воды и света. Под шквалом выстрелов люди разводят костры возле домов, чтобы согреться и приготовить еду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с рассказом эвакуированной жительницы Киевщины о том, что ей пришлось пережить за 3 недели войны.

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"Я прожила 95 лет, но такого не переживала, – рассказывает эвакуированная жительница. – И голод пережила в 1933, и в 1941 году прожила войну, но такого ужаса не видела".

Пожилая женщина отмечает, что Украина хочет жить самостоятельно и вспоминает времена Советского Союза как годы каббалы, в которой ей пришлось жить. "Жгли церкви, ссылали людей, которые делали добро и уважали других, - вспоминает бабушка. - Мы 70 лет так прожили. А сейчас мы хотим жить самостоятельно. Мало ли ему в России той территории?"

Власти Украины продолжают эвакуировать людей на Киевщине, где оккупанты беспощадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. За прошедшие сутки по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. В целом, за 21 марта "зелеными коридорами" удалось спасти и перевезти в безопасное место 8057 украинцев.

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Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

Присоединяйтесь к проекту (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

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Telegram для українців https://t.me/UkrWitness

Telegram для росіян https://t.me/UkrainianWitness

Patreon, де нас можна підтримати https://www.patreon.com/UkrainianWitness

Напомним, медиапроект "Украинский свидетель" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали украинским свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий - разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги - присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!
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Жителям закарпатских регионов Украины приходят SMS c антивенгерскими сообщениями. Об этом сообщил политолог Михаил Басараб.

«Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи», - написано в сообщении.

По словам эксперта, это делается с целью спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.

Ранее подобная провокация российских спецслужб была проведена в Приднестровье (https://t.me/charter97_org/67289?single). Тогда в учебные заведения региона пришли смс-сообщения якобы от молдован с угрозами взорвать детей в школах. https://t.me/charter97_org/67445
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22.03.2022 13:40 Ответить
Сашко Положинський

Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала зозуля
Щоб він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені й свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись

Я хочу щоб моя країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни

Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
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22.03.2022 13:49 Ответить
* * *

Она пришла на радио в слезах,

сжимая в ладони записку.

Передача была о беженцах.

Она чудом вырвалась в Чехию

из Кривого Рога.

За стеклом в студии

рядом с продюсером

её ждали две девочки.

Я налил ей воды в бумажный стакан.

Из-за слёз никак не могли начать запись.

Она показала мне записку.

Какой-то чех дал ей эту записку,

услышав, что она на остановке

говорит с детьми по-русски.

В записке корявыми буквами

было написано:

«Русская мразь».

Ігор Померанцев
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22.03.2022 13:54 Ответить
Ну, як навіть після всього що відбулося, вона до своїх дітей звертається російською.. то, можливо, чех був не такий і неправий? Не забувайте, що бажаючі під шумок прикинутися "біженцями" нікуди не ділися. Не кажучи вже про всяку наволоч, яка з 2014 року - а можливо і раніше - просуває ідеї русскава міра в Україні, голосує за опзж і шарія, і у якої теж є жінки і діти, які - увага - чомусь не дуже мріють жити в свинарнику, так само як і жінки і діти кремлядей?
Наразі українська мова має стати чітким сигналом "свій-чужий" за кордоном, тож хай ставляться з розумінням до проблеми.
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22.03.2022 14:08 Ответить
А що там у Кривому Розі?
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22.03.2022 14:12 Ответить
Та наче нічого?
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22.03.2022 14:27 Ответить
Краще, ніж ця поважна пані, і не скажеш
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22.03.2022 16:49 Ответить
Путин черт во плоти, антихрест, я не удивлюсь, что он поклоняется дьяволу, либо это он и есть
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23.03.2022 09:09 Ответить
 
 