"Я прожила 95 лет, но такого не переживала", - эвакуированная бабушка рассказывает о пережитом в "горячей точке". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Эвакуированные жители окрестных сел и городков постоянно находятся под обстрелами и в центре ожесточенных боевых действий. Окрестности Киева уже около 3 недель находятся без тепла, воды и света. Под шквалом выстрелов люди разводят костры возле домов, чтобы согреться и приготовить еду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с рассказом эвакуированной жительницы Киевщины о том, что ей пришлось пережить за 3 недели войны.
"Я прожила 95 лет, но такого не переживала, – рассказывает эвакуированная жительница. – И голод пережила в 1933, и в 1941 году прожила войну, но такого ужаса не видела".
Пожилая женщина отмечает, что Украина хочет жить самостоятельно и вспоминает времена Советского Союза как годы каббалы, в которой ей пришлось жить. "Жгли церкви, ссылали людей, которые делали добро и уважали других, - вспоминает бабушка. - Мы 70 лет так прожили. А сейчас мы хотим жить самостоятельно. Мало ли ему в России той территории?"
Власти Украины продолжают эвакуировать людей на Киевщине, где оккупанты беспощадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. За прошедшие сутки по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. В целом, за 21 марта "зелеными коридорами" удалось спасти и перевезти в безопасное место 8057 украинцев.
Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.
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Напомним, медиапроект "Украинский свидетель" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.
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«Украина для украинцев! Слава нации! Смерть врагам! Мадяров на ножи», - написано в сообщении.
По словам эксперта, это делается с целью спровоцировать среди украинцев агрессию против венгров и Венгрии.
Ранее подобная провокация российских спецслужб была проведена в Приднестровье (https://t.me/charter97_org/67289?single). Тогда в учебные заведения региона пришли смс-сообщения якобы от молдован с угрозами взорвать детей в школах. https://t.me/charter97_org/67445
Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала зозуля
Щоб він заплатив - дорого
Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті
Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля
Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу
Я хочу щоб кляті приблуди
Обдурені й свідомі
Не виникали з нікуди
Ніколи в моєму домі
Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не боялись
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли й сміялись
Я хочу щоб моя країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули руїни та війни
Я хочу пожити в мирі
Я хочу пожити в світі
Де люди привітні й щирі
А злі й підступні… вбиті
Она пришла на радио в слезах,
сжимая в ладони записку.
Передача была о беженцах.
Она чудом вырвалась в Чехию
из Кривого Рога.
За стеклом в студии
рядом с продюсером
её ждали две девочки.
Я налил ей воды в бумажный стакан.
Из-за слёз никак не могли начать запись.
Она показала мне записку.
Какой-то чех дал ей эту записку,
услышав, что она на остановке
говорит с детьми по-русски.
В записке корявыми буквами
было написано:
«Русская мразь».
Ігор Померанцев
Наразі українська мова має стати чітким сигналом "свій-чужий" за кордоном, тож хай ставляться з розумінням до проблеми.