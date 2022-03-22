"Я прожила 95 лет, но такого не переживала", - эвакуированная бабушка рассказывает о пережитом в "горячей точке". ВИДЕО

Эвакуированные жители окрестных сел и городков постоянно находятся под обстрелами и в центре ожесточенных боевых действий. Окрестности Киева уже около 3 недель находятся без тепла, воды и света. Под шквалом выстрелов люди разводят костры возле домов, чтобы согреться и приготовить еду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с рассказом эвакуированной жительницы Киевщины о том, что ей пришлось пережить за 3 недели войны.

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"Я прожила 95 лет, но такого не переживала, – рассказывает эвакуированная жительница. – И голод пережила в 1933, и в 1941 году прожила войну, но такого ужаса не видела".

Пожилая женщина отмечает, что Украина хочет жить самостоятельно и вспоминает времена Советского Союза как годы каббалы, в которой ей пришлось жить. "Жгли церкви, ссылали людей, которые делали добро и уважали других, - вспоминает бабушка. - Мы 70 лет так прожили. А сейчас мы хотим жить самостоятельно. Мало ли ему в России той территории?"

Власти Украины продолжают эвакуировать людей на Киевщине, где оккупанты беспощадно бомбят гражданские дома и убивают мирных жителей. За прошедшие сутки по маршруту из Бучи и Ворзеля было эвакуировано 380 человек, а также доставлена ​​гуманитарная помощь в виде продуктов, медикаментов и одежды. В целом, за 21 марта "зелеными коридорами" удалось спасти и перевезти в безопасное место 8057 украинцев.

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Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

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Напомним, медиапроект "Украинский свидетель" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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