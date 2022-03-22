Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, но российские оккупанты применили против них слезоточивый газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Херсон, когда дым рассеялся часть херсонцев вернулась на площадь.

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