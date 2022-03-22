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Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, но российские оккупанты применили против них слезоточивый газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Херсон, когда дым рассеялся часть херсонцев вернулась на площадь.

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Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста 01

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Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста 02

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Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста 03

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Топ комментарии
+29
Pan Doktor

@pan_dok

2 ч

Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:47
+19
Українці вам не ваші раби в рашці!
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22.03.2022 13:46
+16
командир разведывательной роты капитан Аскар Конарбаев из Рязани; лейтенант Ярослав Пономаренко из Новосибирский обл.; капитан Владимир Бардин из Челябинской обл, лётчик; Заблукали на "навчаннях" але вже правильно повернулися до дому. Слава Нації Смерть ворогам
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22.03.2022 13:49
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Українці вам не ваші раби в рашці!
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22.03.2022 13:46 Ответить
Pan Doktor

@pan_dok

2 ч

Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
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22.03.2022 13:47 Ответить
И "проффесора" хай з собою прихватить
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22.03.2022 14:39 Ответить
Боже, збережи наших людей.
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22.03.2022 13:47 Ответить
протести потрібно робити незважаючи ні на що. тому що це вибір майбутнього. якщо не противитись то станеш третьосортним рабом у мордорі
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22.03.2022 13:48 Ответить
Именно так. Быть осторожнее, но протестовать. Это важно.
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22.03.2022 14:23 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
17 ч



Вы обратили внимание, как ***** съехало с темы «русскага мира» и «одного народа»? Теперь у него «многонациональный русский народ» против «нацистов». Ведь бурятам, татарам, кадыровцам надо объяснить, какого хера они горят под Николаевым вместо того, чтобы растить своих детей?
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22.03.2022 13:48 Ответить
Вони там ВСІ вважають себе русскімі.
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22.03.2022 13:55 Ответить
Ага. Вспоминаем Жмурки и Эфиопа.
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22.03.2022 14:24 Ответить
командир разведывательной роты капитан Аскар Конарбаев из Рязани; лейтенант Ярослав Пономаренко из Новосибирский обл.; капитан Владимир Бардин из Челябинской обл, лётчик; Заблукали на "навчаннях" але вже правильно повернулися до дому. Слава Нації Смерть ворогам
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22.03.2022 13:49 Ответить
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22.03.2022 13:50 Ответить
охеренная вундервафля! Такой-бы по кацапскому танку вжарить!
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22.03.2022 13:54 Ответить
Уже... даже у терробороны есть. Панцирфауст Жжет русню под Харьковом. Как деды.
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22.03.2022 14:02 Ответить
Ты так и не ответил мне:..Ты с Купянска?
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22.03.2022 14:49 Ответить
Из Ростова...на поезд из Купянск -Узловой не успел в 2014-ом
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22.03.2022 14:51 Ответить
ага..с жовто-блакитным..
просто могу ошибаться..Ты откликнулся в Ау , я почему-то подумала , это Купянск..
Я сейчас в Харькове у сына ..и получается под его ником..
А так я - Итко..
Есть сомнения - сломаю руку..левую..
ну ты в курсе
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22.03.2022 14:57 Ответить
Ита- это я....меньше разговоров с привязками.
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22.03.2022 20:15 Ответить
Удали все...
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22.03.2022 20:16 Ответить
Сонцэ..як скажешь..Хоча мне пофиг, если честно
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23.03.2022 12:47 Ответить
А як називається цей виріб??? І якщо кожен захоче по рашатанчику вжарити, то де тих танчиків набрати)
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22.03.2022 14:04 Ответить
И эпилогом- любовь

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22.03.2022 14:01 Ответить
А жопу себе не разрисовали разноцветными зетами?!
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23.03.2022 09:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8qAI0rsgJ6E
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22.03.2022 13:49 Ответить
Тримайтесь, Херсонці. Скоро, дуже скоро в тих підерів вшивих теж гранати полетять, тільки осколочні. Це - точно буде. І дуже скоро!
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22.03.2022 13:49 Ответить
з рашистськими окупантами мають протестувати автомати і гранати,мирні мітинги не допоможуть
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22.03.2022 13:50 Ответить
Представляете что бы там было если бы была создана хотя бы какая-то тероборона
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22.03.2022 13:54 Ответить
А она и была там ,правда без оружия с одними коктейлями молотова и их там в Херсонге в каком то парке ,точно не помню названия рашисты всех из бтров и танков пулемётами посекли ,когда входили в город
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22.03.2022 14:21 Ответить
Сиреневый парк. Положили там наших мальчишек в первый день.
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22.03.2022 15:13 Ответить
Центральная площадь Херсона называется Площадь свободы.
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22.03.2022 13:56 Ответить
До неї має вести Проспект Катерини Гандзюк!
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22.03.2022 14:23 Ответить
Херсон покажет вам хер рашисты.
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22.03.2022 14:18 Ответить
нужно диверсии проводить там для врагов!
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22.03.2022 14:19 Ответить
Всем протестущим дуже дякую. Не сдавайтесь.
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22.03.2022 14:26 Ответить
Ті, хто вирішить зрадити цих людей і домовлятись із пуйлом посєрєдінє, будуть злочинцями, рівними пуйлу.
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22.03.2022 15:25 Ответить
 
 