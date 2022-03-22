Оккупанты применили против херсонцев слезоточивый газ. Когда дым рассеялся, горожане вернулись на акцию протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, но российские оккупанты применили против них слезоточивый газ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Херсон, когда дым рассеялся часть херсонцев вернулась на площадь.
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@pan_dok
2 ч
Как академику Кадырову позвонить? У меня для него инфа важная. Говорят, Степана Андреевича Бандеру видели в Чернобаевке сегодня утром.
@VALMICHEL7
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17 ч
Вы обратили внимание, как ***** съехало с темы «русскага мира» и «одного народа»? Теперь у него «многонациональный русский народ» против «нацистов». Ведь бурятам, татарам, кадыровцам надо объяснить, какого хера они горят под Николаевым вместо того, чтобы растить своих детей?
просто могу ошибаться..Ты откликнулся в Ау , я почему-то подумала , это Купянск..
Я сейчас в Харькове у сына ..и получается под его ником..
А так я - Итко..
Есть сомнения - сломаю руку..левую..
ну ты в курсе