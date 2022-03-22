Украинские бойцы уничтожают российский БТР-82 из ПТРК Javelin. ВИДЕО беспилотника

Украинские бойцы уничтожили российский БТР-82 из ПТРК Javelin

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки зафиксирован из беспилотника и опубликован в соцсетях.

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