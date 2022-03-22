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Украинские бойцы уничтожают российский БТР-82 из ПТРК Javelin. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы уничтожили российский БТР-82 из ПТРК Javelin

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки зафиксирован из беспилотника и опубликован в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сало с Джавелином - горючая смесь", - украинские бойцы готовятся к встрече с врагом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Обновили інтер'єр та зробили повний фарш.
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22.03.2022 14:38
+29
И сколько ты уничтожил???
Стратег))
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22.03.2022 14:53
+24
БТР современный стоит около 2 миллиона баксов. Это если солдатню не считать вообще )))

Так что даже 10 джавелинов использовать выгодно даже на пустом БТРре без комплекта и солдатни.
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22.03.2022 14:45
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Обновили інтер'єр та зробили повний фарш.
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22.03.2022 14:38 Ответить
Ukraine Coast Customs втілили в життя всі мрії замовника
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22.03.2022 14:47 Ответить
на выходе - люля-кебаб...
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22.03.2022 15:20 Ответить
кто не спрятался я не виноват
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22.03.2022 18:21 Ответить
нічого собі...на бетер потратили джавелін
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22.03.2022 14:39 Ответить
БТР современный стоит около 2 миллиона баксов. Это если солдатню не считать вообще )))

Так что даже 10 джавелинов использовать выгодно даже на пустом БТРре без комплекта и солдатни.
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22.03.2022 14:45 Ответить
да но БТР есть много других способов уничтожить, хоть крупнокалиберным пулеметом.
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22.03.2022 14:47 Ответить
И сколько ты уничтожил???
Стратег))
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22.03.2022 14:53 Ответить
О стоимости данной машины можно судить, по новости о сгоревшем БТР-82А в начале 2018 г., чья стоимость была 28 м. руб., что в переводе в доллары по курсу на тот момент 490 000 $.
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22.03.2022 14:48 Ответить
постріл Джави - 100 тис. баків
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22.03.2022 14:58 Ответить
Багатоцільова тактична / протитанкова ракета JAGM коштує понад $200 тис за штуку. Армія США у FY20 закупить 494 ракет за ціною у $201,4 тис, а у FY21 відповідно 657 зракзків за ціною $204 тис кожна.

Но дело даже не в цене а в том что если использовать их на бронемашины то никаких Джавелинов не хватит. Чем тогда танки подбивать.
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22.03.2022 15:09 Ответить
Хватит и на каца и на вас **********
Считайте выгоду, а мы будем считать убитых врагов
Посмотрим у кого в итоге правильная математика
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22.03.2022 15:11 Ответить
Помни, презерватив тогда стоил 4 коп. а у какого то пьяного бомжары не нашлось их. и копростан, превратился в выгребную яму-404! Сколько теперь нужно денег, что бы исправить это недоразумение?
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22.03.2022 15:56 Ответить
6 шт + установка - 300000$ для союзников
500000 на экспорт
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22.03.2022 15:09 Ответить
Так это може гос закупки по конченой цене. А экспортную найти бы. Невозможно что так мало стоит. Кпримеру какой то Patria AMV стоит 2,5 миллиона баксов и по параметрам намного, намного хуже...
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22.03.2022 15:00 Ответить
то з бюджету вкрали 490 000 $, а насправді всі витрати це відро краски, яким покрасили поверх іржавчини совковий хлам, а здачу генералу на дачу
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22.03.2022 15:13 Ответить
Не стоит БТР-70-80-82 никаких 2 ляма долларов, тем более у расисян куча старого , но подшаманненого хлама. Без БК и тем более экипажа БТРы надо захватывать или применять более дешёвое оружие, а Джавики беречь для более серьёзных целей, которых ещё полно. Так что если рядом с БТР ещё никого и не было, то это совершенно неоправданное применение дорогостоящего и очень нужного оружия
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22.03.2022 14:50 Ответить
Тебе просто спали твою машину, ты заныкаешся в сраку на 3 месяца минимум, а если взорвут - на год
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22.03.2022 14:54 Ответить
Ну хер его знает. Может когда гос покупки одна цена, а на экспорт другая. Ну не может БТР стоить меньше полуляма. Очень странно.
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22.03.2022 14:58 Ответить
все зависит от ситуации в бою. если бтр занял удобную позицию и контрит все перемещение или угрожает нашему подразделению - никакого джавелина не жалко.
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22.03.2022 15:05 Ответить
Угу, счетоводы мля , ещё посчитают стоимость ракеты ПТРК и стоимость пулемёта в уничтоженном опорном блиндаже, а можно ведь было подползти и гранату бросить - дешевле было бы
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22.03.2022 17:22 Ответить
нам их 9000 поставляют, больше чем у русских техники всей
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22.03.2022 14:58 Ответить
Джава - красава !

наголос на останню "а"
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22.03.2022 15:01 Ответить
жизнь украинского солдата дороже любого джавелина
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22.03.2022 15:18 Ответить
життя солдата безумовно так
а жизнь бетера не коштує джавеліна
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22.03.2022 17:16 Ответить
В яблучко!
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22.03.2022 14:39 Ответить
Этот бэтэр там даже без горючки стоял, не говоря уже про боекомплект?
Может стоило просто оттянуть, заправить и снарядить?
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22.03.2022 14:39 Ответить
вперед !!! забирай
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22.03.2022 14:48 Ответить
стратэг интернетный, всегда забавно
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22.03.2022 15:20 Ответить
Ты зачем топливо слил?
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22.03.2022 15:45 Ответить
от суки - поряд пустир,а воно приперло свою колимагу під житловий будинок.
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22.03.2022 14:40 Ответить
Серед чергових перемог наших ЗСУ - трофеї під час боїв з росіянами на околицях Ізюма. Українська армія знищила колону окупантів, які просто втекли з поля бою, покинувши техніку,
- заявив Синєгубов.
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22.03.2022 14:40 Ответить
⚡️ВСУ сообщают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле отрезаны от снабжения и находятся в котле! ))))
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22.03.2022 15:03 Ответить
Хенде хох, и все строем в плен. А потом на земляные работы.
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22.03.2022 15:47 Ответить
включайте динамики и записи на немецком - русишь зольдатен унд швайне официрен ставайтесь ви окружени
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22.03.2022 18:58 Ответить
Джавы надо на танковые прорывы беречь, да вертолеты фигачить.....
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22.03.2022 14:41 Ответить
вони не для вертольотів це 1! а по друге США передає нам 17 000 шт.. - нам що їх квасити ?
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22.03.2022 14:49 Ответить
а как ты 25.02.2022 зарегестрировался???
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22.03.2022 14:58 Ответить
Стратех? Если броник занял удобную позицию и кошмарит целый батальон - и 3-х джавелинов не жаль.
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22.03.2022 16:59 Ответить
а после попадания джавелина в бтр там внутри все мертвые или только контуженные?
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22.03.2022 19:00 Ответить
там внутри следы органики размазанные по бортам
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22.03.2022 20:38 Ответить
Контужені вони всі були ще з дитинства😉
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22.03.2022 21:02 Ответить
берут и верторлеты
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22.03.2022 15:06 Ответить
Вертоліт хиба що завислий.
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22.03.2022 15:14 Ответить
то не джавелін, після нього і катків не залишається
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22.03.2022 14:43 Ответить
головне заголовок,решта стерпиться
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22.03.2022 15:07 Ответить
Аж лапті розлетілись.
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22.03.2022 14:44 Ответить
Прекрасно, но тратить Javelin na БТР это что топить камин долларами, и здесь не в деньгах дело.
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22.03.2022 14:44 Ответить
тем более стоячий, тем более укрыться расчету есть место... тратить Джавы на пьяного кацапа в сортире - по меньшей мере не разумно....
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22.03.2022 15:01 Ответить
Стратех? Если броник занял удобную позицию и кошмарит целый батальон - и 3-х джавелинов не жаль.
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22.03.2022 17:00 Ответить
Чернобаевка-кацапстан.
8-0
Сегодня восьмой раз в Чернобаевке зажарили орков)))
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22.03.2022 14:46 Ответить
Оркам видимо название Чорнобаївка ничего не говорит, на самом деле название не просто так.
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22.03.2022 14:52 Ответить
Оркоїбаївка )))
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22.03.2022 17:41 Ответить
Попереджаю: це не русофобія, а констатація факту
РОСІЯНИН=ДОВБОЙОБ!
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22.03.2022 15:09 Ответить
Джавелин- вряд ли...но и так ведь замечательно. 300 МНОГО ЛУЧШИХ ДВУХСОТЫХ В МАРАФОНЕ.
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22.03.2022 14:49 Ответить
дед залутал тачку у кацапов https://twitter.com/i/status/1506238235948855300
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22.03.2022 14:50 Ответить
"При Ковпаке еще служил,дед?"
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22.03.2022 15:10 Ответить
Это не похоже на Джавелин, скорее что то другое
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22.03.2022 14:52 Ответить
Також думаю що це не джавелін!
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22.03.2022 16:31 Ответить
может той же Стугной стреляли, сделав вертикальный "подскок" ракетой. Но это нужно уметь, у оператора навык должен быть. И да, в войсках указание не тратить просто так джавелины.
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23.03.2022 22:27 Ответить
Мочіть хлопи орків...Мочіть
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 14:55 Ответить
БТГр 254 полку Росії тричі штурмувала Ізюм, поки не втратила командира й понад 400 бійців.
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22.03.2022 14:57 Ответить
А мне кажется что это был не Джавелин. Простая РПГ-шка. Слишком маленький взрыв. Ведь у БТР даже активной защиты нет
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22.03.2022 14:58 Ответить
Все одне красівоє.
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22.03.2022 15:04 Ответить
Саме тому і маленький вибух, бо БЧ джавеліна усього 8кг, а власний боєкомплект у БТР ніякий, і динамічний захист відсутній.
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22.03.2022 15:12 Ответить
А чему в БТР взрываться? 30мм патронам? То ли дело танки или сау. Там есть от чего полыхать
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22.03.2022 15:42 Ответить
Ювеліри
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22.03.2022 15:03 Ответить
Більше схоже на англійський NLAW, але стверджувати не можу.
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22.03.2022 15:06 Ответить
ракета NLAW летить паралельно поверхні і вибухає над ціллю. Тут влучання зверху
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23.03.2022 09:02 Ответить
*****)))
Хоть один из каментов делал выстрел из джавы??? Видел последствия в реальном бою???
Даже если пустой камаз разбить джавой - психологическое воздействие на личный состав несоизмерим никаким грошам
Экономисты ***....
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22.03.2022 15:06 Ответить
Уважаємі спеціалісти-аматори! Чим би не довбанули - все одне очєнь і очєнь красівоє!
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22.03.2022 15:07 Ответить
Похер на Джавелін, головне палити ними все підряд щоб вбити більше росіян... Навітт їх бензовози тре знищувати Джавеліном, якщо іншим нічим не достати...
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22.03.2022 15:07 Ответить
БТР-82 можна і з кулемета зафігачить, взагалі-то, але ЗСУ краще знає, що і чим.
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22.03.2022 15:10 Ответить
Жалко такой ракетой по БТРу бить.
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22.03.2022 15:17 Ответить
Ні Джавелін це, але є результат і це головне. А взагалі отой Джавелін якась вундервафля багатоцільового призначення. І танки знищує і додає впевненості нашим солдатам і кацапів залякує до усрачки. Водночас і Цензор живішає якщо десь чути про отой Джавелін . Це добре.
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22.03.2022 15:19 Ответить
РАБссия хоче Чернобаевку звать через 4 года
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22.03.2022 15:23 Ответить
?
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22.03.2022 15:42 Ответить
Знищений москаль та його техніка,це збережені життя Українців,тому вбий москаля першим.
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22.03.2022 15:37 Ответить
Джавелин ли это? Уж очень большая скорость полёта снаряда.
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22.03.2022 15:40 Ответить
Танчики конечно красивее и ярче полыхают. С салютом. Но и это неплохо.
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22.03.2022 15:41 Ответить
браво !!!!
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22.03.2022 16:00 Ответить
Це не схоже на джавелін!
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22.03.2022 16:31 Ответить
 
 