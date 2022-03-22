Украинские бойцы уничтожают российский БТР-82 из ПТРК Javelin. ВИДЕО беспилотника
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Украинские бойцы уничтожили российский БТР-82 из ПТРК Javelin
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент успешной атаки зафиксирован из беспилотника и опубликован в соцсетях.
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+34 Player New
показать весь комментарий22.03.2022 14:38
+29 Sergey Gorbunenko
показать весь комментарий22.03.2022 14:53
+24 Ololosh Ololoshko
показать весь комментарий22.03.2022 14:45
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Так что даже 10 джавелинов использовать выгодно даже на пустом БТРре без комплекта и солдатни.
Стратег))
Но дело даже не в цене а в том что если использовать их на бронемашины то никаких Джавелинов не хватит. Чем тогда танки подбивать.
Считайте выгоду, а мы будем считать убитых врагов
Посмотрим у кого в итоге правильная математика
500000 на экспорт
наголос на останню "а"
а жизнь бетера не коштує джавеліна
Может стоило просто оттянуть, заправить и снарядить?
- заявив Синєгубов.
8-0
Сегодня восьмой раз в Чернобаевке зажарили орков)))
РОСІЯНИН=ДОВБОЙОБ!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Хоть один из каментов делал выстрел из джавы??? Видел последствия в реальном бою???
Даже если пустой камаз разбить джавой - психологическое воздействие на личный состав несоизмерим никаким грошам
Экономисты ***....