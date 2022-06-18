"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардеец Цыган, защищающий Одессу, обратился к ромам и в шутку намекнул на их победы в похищении вражеской техники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Нацгвардиец с позывным Цыган обратился к своим собратьям-ромам с призывом объединиться и помогать украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин, стоящий на защите Одессы, в шутку намекнул на победы ромов при похищении вражеской техники и сказал, что на подходе к Одессе есть российские корабли.
"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я – одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии"
Случай, на который намекает нацгвардеец, произошел в поселке Любимовка Херсонской области. Тамошние ромы, заметив оставленную без присмотра бронемашину оккупантов, привязали ее к трактору и отправились в неизвестном направлении. Один из российских военных побежал вслед, однако догнать так и не смог.
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П.С. Покажіть оркам Ай, на-не, на-не
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш цыганский батальон
Десятый наш цыганский батальон
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела
Гоп, цомбили тулия!
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела
Гоп, барон цыганский я!
"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!
ЧЕРНОБАЕВКА!"
отут мене порвало
Собаці собача смерть.
Лёгкой гуляет походкой
Спрячь за решёткой ты "Ураган" -
Выкраду вместе с решёткой!
Выглянул месяц и снова
Спрятался за облаками
На пять замков запирай БТР -
Выкраду вместе с замками!
Знал я и бога и чёрта
Был я и чёртом и богом
Спрячь за высоким забором "Армату" -
Выкраду вместе с забором!
Спрячь за решёткой ты "Ураган" -
Краще підстав так:
"Спрячь за решеткой корабль с подлодкой"
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело, гоп, цомбили тулия! )))))
Де такий ангар шукати та вагу !?
Слава нації
Смерть фашистських *********