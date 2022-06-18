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Новости Видео ОбществоВойна в Украине
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армия РФ (15358) танк (1913) цыгане (142) ромы (22)

"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардеец Цыган, защищающий Одессу, обратился к ромам и в шутку намекнул на их победы в похищении вражеской техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Нацгвардиец с позывным Цыган обратился к своим собратьям-ромам с призывом объединиться и помогать украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин, стоящий на защите Одессы, в шутку намекнул на победы ромов при похищении вражеской техники и сказал, что на подходе к Одессе есть российские корабли.

"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я – одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии"

Случай, на который намекает нацгвардеец, произошел в поселке Любимовка Херсонской области. Тамошние ромы, заметив оставленную без присмотра бронемашину оккупантов, привязали ее к трактору и отправились в неизвестном направлении. Один из российских военных побежал вслед, однако догнать так и не смог.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+72
Украинско-еврейский цыган, да ещё и одессит... Это зверская смесь , лукас
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22.03.2022 15:13
+61
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22.03.2022 15:19
+53
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22.03.2022 15:19
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Кожен жарт має лише частку жарту!
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22.03.2022 15:10 Ответить
Украинско-еврейский цыган, да ещё и одессит... Это зверская смесь , лукас
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22.03.2022 15:13 Ответить
Нє, ну це вже точно хіт всіх часів та народів.
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22.03.2022 15:14 Ответить
Зараз кожен помагає в міру своїх можливостей і ТАЛАНТІВ. Ромале, ви на передовій експропріації на користь ВСУ!
П.С. Покажіть оркам Ай, на-не, на-не
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22.03.2022 15:16 Ответить
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22.03.2022 15:20 Ответить
Батьківщина у нас одна ! Героям слава !!!
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22.03.2022 15:16 Ответить
Ромале України, єднайтеся! Батьківщина в небезпеці! Багата Україна - багаті ромале!
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22.03.2022 15:17 Ответить
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22.03.2022 15:19 Ответить
Бімба!
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22.03.2022 15:28 Ответить
Ой ***** ліл! 😂🤣
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22.03.2022 15:32 Ответить
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22.03.2022 15:19 Ответить
Нас ждёт огонь смертельный
И всё ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш цыганский батальон
Десятый наш цыганский батальон
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22.03.2022 15:23 Ответить
і приспів:

Гоп, я парамела, гоп, я чебурела

Гоп, цомбили тулия!

Гоп, я парамела, гоп, я чебурела

Гоп, барон цыганский я!
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22.03.2022 15:34 Ответить
Кто-то прячется в лесу? Поуй, всё равно снесу (с) https://twitter.com/i/status/1506249073468313602
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22.03.2022 15:19 Ответить
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22.03.2022 15:54 Ответить
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22.03.2022 15:19 Ответить
укроэкспроприаторов на пару порядков больше...
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22.03.2022 15:20 Ответить
Тьху...героин на героине. Кто же тогда совершает военные преступления?

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22.03.2022 15:22 Ответить
Грузины нам теперь просто должны...даже если С-300 не считать с расчетами в 2008-ом Надеюсь, смогут на уровне гос-ва.
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22.03.2022 15:24 Ответить
В Киеве принято решение переименовать Московскую колбасу на Чернобаевскую!
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22.03.2022 15:27 Ответить
тікішо побачила на фоні георгієвської стрічечки та зірки
"МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!
ЧЕРНОБАЕВКА!"

отут мене порвало
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22.03.2022 15:32 Ответить
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22.03.2022 15:36 Ответить
Чорнобаївка у цій війні - це немовби Nazi Zombie режим у Call of Duty )))
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22.03.2022 15:37 Ответить
краще фарш )))
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22.03.2022 20:54 Ответить
ого, четверых орков настрогал, плодятся как саранча
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22.03.2022 15:56 Ответить
Хох...он их просто кормил
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22.03.2022 16:06 Ответить

Собаці собача смерть.
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23.03.2022 11:43 Ответить
https://twitter.com/i/status/1506253839489449995
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22.03.2022 15:23 Ответить
Те авес бахтало!)
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22.03.2022 15:25 Ответить
Ветер по чистому полю

Лёгкой гуляет походкой

Спрячь за решёткой ты "Ураган" -

Выкраду вместе с решёткой!



Выглянул месяц и снова

Спрятался за облаками

На пять замков запирай БТР -

Выкраду вместе с замками!



Знал я и бога и чёрта

Был я и чёртом и богом

Спрячь за высоким забором "Армату" -

Выкраду вместе с забором!
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22.03.2022 15:28 Ответить
Трохи поправлю. Мова йде про ВМФ, тоді замість:

Спрячь за решёткой ты "Ураган" -

Краще підстав так:

"Спрячь за решеткой корабль с подлодкой"

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22.03.2022 15:33 Ответить
Ідеально! 😂🤣
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело, гоп, цомбили тулия! )))))
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22.03.2022 15:40 Ответить
Мало хто знає, що як у німців була секретна служба "Аненербе", так і у циганів є своя секретна служба "Айнаненанербе"
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22.03.2022 15:34 Ответить
Тля....а як його здавати будуть!?
Де такий ангар шукати та вагу !?
Слава нації
Смерть фашистських *********
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22.03.2022 15:38 Ответить
Нічого не знаю! Платіть 8 грн. за кілограм.
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22.03.2022 15:40 Ответить
они на штуки будут здавать, вес оптом
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22.03.2022 15:57 Ответить
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22.03.2022 15:40 Ответить
Піzда кацапам
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22.03.2022 15:43 Ответить
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22.03.2022 15:58 Ответить
Дайте им катер на ночь - они пригонят десантный корабль.
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22.03.2022 16:44 Ответить
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22.03.2022 17:00 Ответить
Херсонские цыгане украли у кацапов зенитку
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22.03.2022 17:12 Ответить
Взяли в лизинг. Почему сразу "украли!" ?
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22.03.2022 17:57 Ответить
Браты - это какой-то... пазитиф?!))
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23.03.2022 00:20 Ответить
ром ты красава.
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23.03.2022 06:04 Ответить
Welcome to Одеса
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23.03.2022 11:44 Ответить
 
 