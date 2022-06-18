"Братья ромалы, отжимаем у орков технику - на подходе корабли", - нацгвардеец Цыган, защищающий Одессу, обратился к ромам и в шутку намекнул на их победы в похищении вражеской техники. ВИДЕО

Нацгвардиец с позывным Цыган обратился к своим собратьям-ромам с призывом объединиться и помогать украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин, стоящий на защите Одессы, в шутку намекнул на победы ромов при похищении вражеской техники и сказал, что на подходе к Одессе есть российские корабли.

"В это нелегкое время мы должны быть едины. Я – одессит, украинско-еврейский цыган, призываю всех своих братьев к дестабилизации нашего врага и помощи нашей армии"

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Случай, на который намекает нацгвардеец, произошел в поселке Любимовка Херсонской области. Тамошние ромы, заметив оставленную без присмотра бронемашину оккупантов, привязали ее к трактору и отправились в неизвестном направлении. Один из российских военных побежал вслед, однако догнать так и не смог.

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