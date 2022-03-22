Тихановская призвала белорусов сдаваться в плен в случае получения приказа о прямом вторжении в Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским военнослужащим в связи с появлением информации о возможном вторжении войск в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение на YouTube-канале Тихановской.
Она напомнила, что Александр Лукашенко уже совершил госизмену, предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины. Прямое вторжение белорусской армии в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира – до железного занавеса.
"Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и военного звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – напомнила Тихановская.
В то же время она подчеркнула, что "военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов, поскольку право не выполнять явно преступные приказы гарантировано законом. При этом "зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие". Соответственно военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, которые любыми доступными способами предотвратили исполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдадутся в Украине в плен.
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"Приказ ввести войска в Украину - это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и будущего", - подытожила лидер белорусской оппозиции.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280755534235687&id=100069037275745&sfnsn=mo
Це вже не смішно. З цим потрібно щось робити - це масовий психоз якийсь.
А хлопці казали, що перед обстрілом зпершу психіатрів пошлють?
Не знайшли психіатрів, чи там вже медицина безсила?
Яке відношення до твоїх ракет має цивільне населення Білорусі??
- всі руськочєлюсні боти мають іти...
Хоча, стоп...
Тобі нема потреби його вмикати - це ж твій звичний стан
Так от - законо обраний Президент Білорусії Тихановська , яка знаходиться у вигнанні у зв"язку із тим, що військова хунта на чолі з Лукашенко захоПили владу у Білорусії, звернулась до народу Білорусії з возванням...........
НАПЕВНО якось так мусять звучати Правдиві новини!!!!!!!!
Тихановська - ЗАКОННО ОБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ БІЛОРУСІ !!!
А пішак
По словам Плуготаренко, 50-70 тысяч «айтишников» уже уехали из России. Он отметил, что сейчас вторую волну еще сдерживают высокие цены на билеты и жилье за границей, а также сложности с денежными переводами. Но вторая волна точно будет - по нашему прогнозу от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Только айтишники», - заявил специалист на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Глава группы InfoWatch Наталья Касперская также рассказала о многих IT-специалистах, покинувших Россию за время проведения «специальной военной операции» в Украине
Деревни, охота и собирательство - ихнее всё!
1 ЧАС НАЗАД ......................
Фармпроизводитель Eli Lilly останавливает экспорт одного препарата из-за проведения спецоперации на Украине.
Американский фармпроизводитель Eli Lilly не будет поставлять на территорию России препарат «Сиалис» на основе тадалафила. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»
І що , бояться як цуцики пісяють під себе , перевелись люди ...
ПоПерше "великий Пу"
По друге законнообраний Президент Білорусії Тихановська набирає вагомості.
Сябри СВОБОДУ треба здобувати!!!!!!!!
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы компании Цутому Сугимори.
просто из пустого в порожнее....
Тихановская это белорусский Навальный.... всю жизнь протестуют и бестолку....
херачат их на фарш в прямом смысле термина фарш...ваших же орков закопали уже давно. В говно.
Повія яка каже що вона "президент"
А на ділі пішак яку використали для загнання усатого диктатора під ще більший вплив *****
А каже вона це зараз щоб по піаритись
В перші дня коли ракети полетіли с території Білорусі
Не було ні слуху, ні духу про неї
Чергова "кремльовська консєрва", "нітакая", котра в упор не знає чий Крим.
І ми ж пам'ятаємо з чого почалися ті "протести" в Білорусі в 2020. Коли ху"ло знову почало нагинати Білорусь "об'єднуватися" - Лукашенка дав "задню" та почав озвучувати ідеї з "нацифікації" Білорусі. Овва. Про мову тоді Білоруську Лука згадав - що її має бути в Білорусі більше. І що з об'єднанням в єдину з РФ державу поспішати "не варто". Чудово пам'ятаємо. А після того, в Луки під вибори почалися "протести" із "Тіхановською - "лідером апазії", котра вперто не знає чий Крим і в котрої руки й вуха ФСБ стирчать звідусіль.
І далі все вже - Луку почали "дом-труба" шатати по повній, і, фактично - затовкали його разом з Білоруссю до РФ-ії. Прямо їй в пащу. А далі - продовжили Білорусь заштовхувати туди, в тому числі санкціями. В тому числі і збоку України.
"Дякуємо, дуже дякуємо" бл"дь.
Наше мудре "зелене" керівництво, агєнти Кремля, додало всіх зусиль, аби перетворити фактично союзну нам Білорусь - на ворожу нам країну - плацдарм для наступу окупанта на нас. Без цього плацдарму, ху"ло наврядчи наважився б на нас нападати.
А зараз, в Лукашенка, роль - вужа на сковорідці, і ліпший його "варіант" - Гаага. Бо кров'ю нашою він вже замазався по самі вуха. Але, боюся, аби його не отруїли, симулювавши "серцевий напад" чи щось таке - бо надто багато цікавого в тій же Гаазі зможе розказати.
Для тих хто вважає що вона агент Пу....
ФСБ себе сама Переграла і вже не володіє Політичною ситуацією у Білорусії можуть діяти тільки з Позиції сили.
Два последних диктатора Европы - Пупа и Лупа. И знают, что последние, поэтому так отчаянно держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу...
https://twitter.com/i/status/1506204582048849921
ніж у руці, нах словами закликати луку замовкнути, коли час вирізати йому апендицит?
Невже смороду нічого не можуть зробити немов вільні люди? Усе треба щоб було під конвоєм за ущипливим дротом...
мрррр
дякую
https://site.ua/arkadiy.babchenko/obrashhenie-k-belarusam-i7p4xgn