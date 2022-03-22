Тихановская призвала белорусов сдаваться в плен в случае получения приказа о прямом вторжении в Украину. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к белорусским военнослужащим в связи с появлением информации о возможном вторжении войск в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение на YouTube-канале Тихановской.

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Она напомнила, что Александр Лукашенко уже совершил госизмену, предоставив территорию страны для российской агрессии против Украины. Прямое вторжение белорусской армии в Украину станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира – до железного занавеса.

"Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и военного звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – напомнила Тихановская.





В то же время она подчеркнула, что "военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов, поскольку право не выполнять явно преступные приказы гарантировано законом. При этом "зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием – сложив оружие". Соответственно военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси, которые любыми доступными способами предотвратили исполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдадутся в Украине в плен.

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"Приказ ввести войска в Украину - это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и будущего", - подытожила лидер белорусской оппозиции.