Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем. ВИДЕО

Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из видеозаписи ясно, что украинские бойцы пытались уничтожить два катера, но в итоге один выстрел оказался точным.

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