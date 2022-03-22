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Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из видеозаписи ясно, что украинские бойцы пытались уничтожить два катера, но в итоге один выстрел оказался точным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки "азовцы" уничтожили 2 вражеских танка, потопили катер РФ и ликвидировали 17 оккупантов
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Топ комментарии
+70
Воины Мариуполя заслужили военную славу на века.
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22.03.2022 16:07
+66
Украина продолжает поражать весь мир...поражения "новейших" боевых кораблей из РСЗО и советского еще ПТРК Фагот Переписываем историю. Красными чернилами по невыделанной бурятской коже.
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22.03.2022 16:09
+52
Ох добряче Слава України!
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22.03.2022 16:05
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Ох добряче Слава України!
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22.03.2022 16:05 Ответить
Воины Мариуполя заслужили военную славу на века.
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22.03.2022 16:07 Ответить
"Милитарный" сообщает, что в Ейск буксируют. Не потоплен, но выведен из строя точно.
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22.03.2022 16:08 Ответить
4- трехсотых. Но рашики и соврать могут.
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22.03.2022 16:10 Ответить
Без разницы, там энергетическая установка американский Катепиллар, а двигательная британский Роллс-Ройс, так что починить этот катер уже вряд-ли смогут, только на запчасти.
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22.03.2022 16:20 Ответить
Я о том же).
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22.03.2022 16:21 Ответить
Краще б Орск. Той самий, що в Бердянськ привіз БТРи і "гумконвої"
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22.03.2022 16:58 Ответить
Украина продолжает поражать весь мир...поражения "новейших" боевых кораблей из РСЗО и советского еще ПТРК Фагот Переписываем историю. Красными чернилами по невыделанной бурятской коже.
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22.03.2022 16:09 Ответить
Нет Нептунов...и не будет. Именно поэтому рассеянский флот все никак себя не обозначает По таким целям Нептун не нужен.
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22.03.2022 16:33 Ответить
И по Крымскому мосту было бы не плохо...нам 3 три дня давали. 25 дней назад. Благодаря ******** быдлу, которое вы выбираете. Так понятно? если не всосал- могу разжевать.
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22.03.2022 16:37 Ответить
Позвольте поинтересоваться...может, я не прав. Вы за кого голосовали в 1995, 1999, 2003,2004, 2009, 2014 и в 2019 ? Если брать только Главнокомандующих.
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22.03.2022 17:02 Ответить
Тогда вообще ничего не понимаю...зачем задавать такие вопросы? Вы на какой ответ рассчитывали? Почитайте ниже египетского коллегу с лахтинской проксей
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22.03.2022 17:09 Ответить
Можешь свой хер разжевать, понял падаль соевая!?? Или херово втягиваешь? ************ петины.
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22.03.2022 17:03 Ответить
Хох...лучше расскажи коллеге выше про Нептуны. Про проклятого Пашинского и Черновол. После войны- підете на палю.
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22.03.2022 17:05 Ответить
Нептуни повинні стати на виробничий потік з квітня. Хоча, вони є готові, але на шасі КРАЗа. При іспитах, це шасі забракували і вирішили перевести на Тата. Але не встигли. Добре, що хоч те, що є не розібрали.
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22.03.2022 16:42 Ответить
Немного, но есть...и какцапы ссутся .
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22.03.2022 16:47 Ответить
Стоимость Стугны 20 тыс долларов,ракеты к ней пару тысяч.Танк стоит под миллион.Там разница по затратам раз в 100.Так и с противокорабельными ракетами, ведь знали что на море у нас полный провал.А несколько дивизионов ПКР вполне бы могли уравнять ситуацию.
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22.03.2022 17:13 Ответить
Масса информации по этому поводу...из которой любой мало-мальски интересующийся человек с приличным базовым образованием делает вполне однозначные выводы.
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22.03.2022 17:17 Ответить
Чтоб Вы понимали у меня базовое образование инженер ракетчик. И вот, на жаль, Нептуном не получится уничтожить Крымский мост, там нужно что то другое. Он не пройдёт через системы ПРО на таком расстоянии.
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22.03.2022 17:22 Ответить
ХАРДАЗТ и ХДПУ. Приношу извинения за резкость...не до сантиментов. Если запустить что-нибудь незаметное, надводно -подводное...с маячком? И на него навестись?
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22.03.2022 17:27 Ответить
У нас нет таких ракет.Это совершенно другой класс вооружений.Так что идея при нынешнем состоянии ВСУ малореальная, а Томагавки и прочее нам не продаду
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22.03.2022 17:31 Ответить
Я думаю що все ж таки парочку...!?
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22.03.2022 16:49 Ответить
десятков...и пусковіх несколько.
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22.03.2022 17:12 Ответить
а че он так далеко поражает - там на видео вообще не видно катера?
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22.03.2022 18:33 Ответить
Що підбили катер, це класно, але підбиття не "катерУ" а катерА. От назви речовин в родовому відмінку мають справді закінчення "у": піскУ, цементУ, цукрУ. Назви міст повинні теж мати закінчення "А": КиєвА, ХарковА, ЛьвовА, БерлінА, ПарижА, ВашінгтонА. Між тим все частіше ПОВАЛЬНО вживають "У", тож треба готуватись до того, що їздити будемо до КиєвУ з ХарковУ. Чи панство вважатиме мій текст недоречним в теперішній ситуації?
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22.03.2022 16:13 Ответить
Да, из Птура катер не завалишь. Где те противокорабельные комплексы которые Великобритания нам обещала?
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22.03.2022 16:13 Ответить
Азовским бычкам на корм ...порыбачим скоро панове .
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22.03.2022 16:15 Ответить
Петрович-дякую...
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22.03.2022 16:18 Ответить
ahrenet.... nikogda nepoveryl by shto tak mozhno
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22.03.2022 16:21 Ответить
Жаль , Петрович , второго упустил ... ( удачной охоты ).
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22.03.2022 16:34 Ответить
Є пропозиція (після війни можливо оформити як петицію).
Донецьк перейменувати в АЗОВ, а Донецьку область в Приазовську.
А ту смердючу Луганщину, або приєднати до Приазовської області, або роздерти між Приазовською і Харківською областями, щоб від ЛуганДи и згадки не залишилось.
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22.03.2022 16:48 Ответить
Підтримую повністю, так і треба і назва добра -Приазовська область.
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22.03.2022 16:50 Ответить
Господи чім хлопці воюють і навіть можуть перемогти, ні ці дурні з влади не заслуговують на такий народ і армію
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22.03.2022 17:10 Ответить
Петрович кращий!!!
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22.03.2022 17:18 Ответить
і це чувакам не дісталися джавеліни , нлави та стінгери бо в оточення потрапив марік раніше ніж розкидали плюшки по містам
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22.03.2022 17:23 Ответить
Петрович, дай я тебя обниму.
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22.03.2022 17:35 Ответить
Молодец Петрович!
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22.03.2022 19:45 Ответить
Против лома нет приема.Дирку в кораблі і в мості можна зробити чим завгодно Головнещоб в зоні досягаємості було
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22.03.2022 19:48 Ответить
а стугна кораблі бере?
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22.03.2022 22:28 Ответить
Тоніть кацапи і великі і маленькі.
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23.03.2022 00:06 Ответить
 
 