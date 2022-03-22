Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем. ВИДЕО
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Момент попадания в российский патрульный катер "Раптор" под Мариуполем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из видеозаписи ясно, что украинские бойцы пытались уничтожить два катера, но в итоге один выстрел оказался точным.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки "азовцы" уничтожили 2 вражеских танка, потопили катер РФ и ликвидировали 17 оккупантов
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Донецьк перейменувати в АЗОВ, а Донецьку область в Приазовську.
А ту смердючу Луганщину, або приєднати до Приазовської області, або роздерти між Приазовською і Харківською областями, щоб від ЛуганДи и згадки не залишилось.