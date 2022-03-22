В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В дорогом ресторане не хотят слышать о войне в Украине за шампанским.
В немецком городе Баден-Баден уволили украинца Игоря Голода за посты в соцсетях с осуждением российского вторжения в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kyiv.comments.ua.
"Война России против независимой Украины добралась и до мирного Баден-Бадена в Германии. Меня уволили из известного ресторана #rizzibadenbaden за мирный протест против агрессии России в Украине. А именно – за антивоенные посты в социальных сетях. По мнению руководства, они наносят репутационные потери ресторану. Якобы русскоязычные люди не хотят приходить в ресторан, потому что их сотрудник поддерживает Украину", - заявил Игорь Голод.
Он сообщил, что не чувствует себя в Германии в безопасности.
"Я имею право на ношение флага в знак поддержки своей страны. Но выходит, что в Германии, как и в России, тоже нельзя называть войну войной. На мою жену напали, мне пишут угрозы. Кроме того, я потерял доходы. Огромных счетов я не имею, я простой бармен. Ресторан обвинил меня в расизме и уволил за это. Я не расист! Я против любой дискриминации. Почему слова "Слава Украине" стали синонимом слова "расизм", а "мы русские, с нами сила" - нет?" – рассказывает Игорь Голод.
Он призвал дипломатов отреагировать на случившееся.
"Я считаю, что необходимо бороться не только за себя, но и за то, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем. Поэтому призываю посла Украины в Германии Андрея Мельника и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу отреагировать на произошедшее и помочь мне восстановить справедливость. Также прошу моих друзей в Германии привлечь по возможности местных правозащитников и чиновников, которые могли бы вмешаться", — заявил Игорь Голод.
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По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса - чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.
"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо".
постпред при нато не был назначен на должность более года
ракетную программу "променяли" на дороги
"не портите нам нвестиционный климат!"
где бронежилеты?
и много ещё чего...
нато - это не "подписка за бабки", которых у нас нету, это оборонный союз
благодарим мудрый нарИд, а не виним нато
1. Набираем в гугл: "Palais Gagarin"
2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:
Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!
3. Бинго!
1) Improve this listing
2) This place does not meet Tripadvisor guidelines
3) This place offers an environment or services that are sexually explicit or graphic
По моему комментарии излишни.
То такого гамна не было
Сама нацисткая идеология против того, чтоб страна и народ был подстилкой кого-то....
З цього і друга світова війна починалася… Читайте Віктора Суворова.
Но обвинить в данном случае украинца в расизме это верх цинизма, это так типично по руССки.
их страница в ФБ, комменты они закрыли, но возмущенный смайлик можно поставить.
https://www.google.com/search?q=rizzi+baden-baden&rlz=1C5CHFA_enUA968UA971&oq=rizzi+baden-baden&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i7i30l4j69i60l2.7221j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&fbclid=IwAR3EwzvZDaWOe2GIFMhQHptUDN3VwhGPXSjAefDaBMOHjB4zvh9Qen9ZIj4
а тут можно оставить отзыв. Заходим и понижаем их рейтинг до мусорного.
Жалко, я очень люблю Баден...
сражаться нужно своими силами и при поддержке НАСТОЯЩИХ друзей - США, Британии и Польши
Это лечится очень легко:
1. Набираем в ГУГЛ МАПС: "Palais Gagarin"
2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:
Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!
3. Бинго!
Власть Германии, конченные коммуняки, социалисты, социал-демократы.