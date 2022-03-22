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В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В дорогом ресторане не хотят слышать о войне в Украине за шампанским.

В немецком городе Баден-Баден уволили украинца Игоря Голода за посты в соцсетях с осуждением российского вторжения в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kyiv.comments.ua.

"Война России против независимой Украины добралась и до мирного Баден-Бадена в Германии. Меня уволили из известного ресторана #rizzibadenbaden за мирный протест против агрессии России в Украине. А именно – за антивоенные посты в социальных сетях. По мнению руководства, они наносят репутационные потери ресторану. Якобы русскоязычные люди не хотят приходить в ресторан, потому что их сотрудник поддерживает Украину", - заявил Игорь Голод.

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Он сообщил, что не чувствует себя в Германии в безопасности.

"Я имею право на ношение флага в знак поддержки своей страны. Но выходит, что в Германии, как и в России, тоже нельзя называть войну войной. На мою жену напали, мне пишут угрозы. Кроме того, я потерял доходы. Огромных счетов я не имею, я простой бармен. Ресторан обвинил меня в расизме и уволил за это. Я не расист! Я против любой дискриминации. Почему слова "Слава Украине" стали синонимом слова "расизм", а "мы русские, с нами сила" - нет?" – рассказывает Игорь Голод.

В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину 01
В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину 02
В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину 03
В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину 04

Он призвал дипломатов отреагировать на случившееся.

"Я считаю, что необходимо бороться не только за себя, но и за то, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем. Поэтому призываю посла Украины в Германии Андрея Мельника и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу отреагировать на произошедшее и помочь мне восстановить справедливость. Также прошу моих друзей в Германии привлечь по возможности местных правозащитников и чиновников, которые могли бы вмешаться", — заявил Игорь Голод.


Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
Это лечится очень легко:

1. Набираем в гугл: "Palais Gagarin"

2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:

Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!

3. Бинго!
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22.03.2022 16:13
+39
Він може і до суду подати за таке думаю. Докаже ще й заробить на цьому.
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22.03.2022 16:13
+38
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что миротворческая миссия НАТО в Украине должна быть задействована.
По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса - чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо".
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22.03.2022 16:12
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22.03.2022 16:10 Ответить
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что миротворческая миссия НАТО в Украине должна быть задействована.
По словам дипломата, ему было стыдно слышать генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда он говорил, что задача Альянса - чтобы конфликт не вышел за пределы Украины.

"Так что украинцы должны все умереть и нам все равно? Для нас такое отношение неприемлемо".
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22.03.2022 16:12 Ответить
думать про нато могли почти три года

постпред при нато не был назначен на должность более года

ракетную программу "променяли" на дороги

"не портите нам нвестиционный климат!"

где бронежилеты?

и много ещё чего...

нато - это не "подписка за бабки", которых у нас нету, это оборонный союз

благодарим мудрый нарИд, а не виним нато
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22.03.2022 16:23 Ответить
Фины арестовали 21 рашаяхта..... капитал ру..........Алмаз-Антею заморозили 1 ляр баксов!!!!
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22.03.2022 16:12 Ответить
Він може і до суду подати за таке думаю. Докаже ще й заробить на цьому.
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22.03.2022 16:13 Ответить
мене кілька років тому вигнали з роботи, я судився і виграв
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22.03.2022 16:29 Ответить
Это лечится очень легко:

1. Набираем в гугл: "Palais Gagarin"

2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:

Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!

3. Бинго!
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22.03.2022 16:13 Ответить
Вже зробив !!!!
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22.03.2022 16:20 Ответить
вже зробив, фотки каціпів дохлих накидав
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22.03.2022 16:35 Ответить
Мабуть краще просто ставити одну зірку, бо на такий комментар можно поскаржитись, tripadvisor вже заблокував комментарі але можна і так
1) Improve this listing
2) This place does not meet Tripadvisor guidelines
3) This place offers an environment or services that are sexually explicit or graphic
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22.03.2022 16:35 Ответить
Тільки що залишив свій "відгук" на Tripadvisor (22.03.22 16_48), так шо коментарі поки ше не заблоковані.
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22.03.2022 17:06 Ответить
Rizzi Baden Baden!
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22.03.2022 16:36 Ответить
Я вже зробив. Можна через фейсбук війти, щоб додатково не реєструватись
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22.03.2022 16:44 Ответить
Готово
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22.03.2022 16:47 Ответить
До речі, в них бевергунг (відзив) був 4 зірки. Я на 1 зірку зробив і в них вже на 2.5 впало. Так що десятка 3 і вони надовго опустяться
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22.03.2022 16:49 Ответить
В гуглі - 4,4 оцінка!!
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22.03.2022 16:55 Ответить
Соррі, я на місцевому їхньому сайті зробив. А в гуглі насправді в них багато 5 зірок. Незважаючи на високі ціни
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22.03.2022 17:26 Ответить
На сайті то до ракушки сайти модеряться (сам таке робив) на раз (появиться ненадовго і пропаде. А потрібно на Гуглмапі робити звідки важко видалити.
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22.03.2022 17:38 Ответить
Зара буде трохи менше....
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22.03.2022 18:34 Ответить
Зроблено!!!
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22.03.2022 16:52 Ответить
шото не бодро понижается их рейтинг ((
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22.03.2022 16:54 Ответить
Підтримав!
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22.03.2022 16:56 Ответить
Сделал тоже.
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22.03.2022 17:01 Ответить
I've done it!
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22.03.2022 17:09 Ответить
Зайшла на сайт закладу, залишила відгук , через пару хвилин мій відгук зник...
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22.03.2022 17:11 Ответить
Напишіть відгук в гугл мапс. З цими відгуками заклад нічого не може зробити, хіба що написати свій коментар на Ваш відгук.
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22.03.2022 17:15 Ответить
Гугл мапс - тільки так!
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22.03.2022 18:35 Ответить
Залишила їм відгук👎 Мушу сказати, усього лише десь три відгуки декілька днів тому і поки що декілька відгуків сьогодні. Добре, що людина намагається звернути увагу громадськості і, дуже сподіваюсь, він отримає компенсацію від роботодавця в рамках правового поля.
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22.03.2022 17:12 Ответить
Після залишення негативного відгуку, також ставим лайк усім негативним відгукам інших користувачів!
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22.03.2022 17:18 Ответить
Треба RIZZI The Restaurant і робити це у Гугл мапа бо з сайту можна стерти якщо це твій перший відгук, а з Гугла ніяк практично, якщо не робити додатків не по темі.
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22.03.2022 17:31 Ответить
Зробив!!!
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22.03.2022 18:33 Ответить
Как найти там эти " отзывы"?
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22.03.2022 18:37 Ответить
Заходьте на ГУГЛ МАПС і там знаходьте цю забігаловку, відгуки не будуть видалені 😁😁😁
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22.03.2022 18:47 Ответить
Козли - адміністрація звільнили українця-бармена за патріотичну позицію. Українцям та іншим європейця прохання підтримати бойкот ресторану - цей текст трьома мовами виклав у відгуках ресторану
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22.03.2022 19:34 Ответить
Вже все закрили😬
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22.03.2022 19:26 Ответить
Done!
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22.03.2022 22:59 Ответить
Очевидно, что уволили по приказу кацапских владельцев этой помойки. Пару коктейлей туда нужно
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22.03.2022 16:13 Ответить
вы сделаете медвежью услугу украинцам в Германии и огромный подарок путинской пропаганде .Только легальные методы.
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22.03.2022 16:26 Ответить
Вполне возможно что у них начальники вата. Но категорически запрещено их травить криминальными методами. Это только на пользу Кремля. Но можно этот случай осветить в немецкой прессе и соцсетях.
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22.03.2022 16:41 Ответить
красный петух Молотова у той ресторан и точка.. а хозяина в буцегарню зуб даю **** явно из параши там хозяйничает...
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22.03.2022 16:14 Ответить
Хорошо, что Вы этого не можете сделать. Путинской пропаганде был бы огромный подарок . Легальными методами можно добиться намного больше.
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22.03.2022 16:28 Ответить
А видео унічтожения оккупантов-так ето ваще подарок пропагандє-даже постановочниє відосікі дєлать не надо,правда? Шото повєяло мантрами 2014 года...
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22.03.2022 16:41 Ответить
абсолютно с вами согласен.. эмоции поганый советчик и все же... почему для пояснения простых истин надо прибегать к радикальным методам? также вопрос без ответа.... юридические каверзы и бюрократия.... а я сам юрист могут и не восстановит и не наказать виновного и не восстановить статус кво.. к сожалению- политика грязное дело... а тут 100% политика вмешалась в простые трудовые бизнесовые интересы расизм придуманный идиотом из Параши--а я уверен что владеет рестораном русская наволочь или крышует...Баден Баден давно столица нуворишей из Параши.. это даже не секрет... а так умышленно с переляку перестраховка любитель Раши и Путина или просто подонок...- не важно... создал публичный моветон а пострадают все скажем так живущие там русские они сами спалят нахрен ресторан идиота в стране где надо сидеть тихо тихо и не искать кнопку под свою задницу (пардон за идиому) а так таки да службы полиции федеральная служба безопасности бундестаг и или Ландтаг Городская ратуша мэрия.. бургомистр и онные политические партии и движения и прочие желтая пресса просто порвут ресторан на британский флаг...
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22.03.2022 16:44 Ответить
К тому же ресторан застрахован на большую сумму.
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22.03.2022 16:53 Ответить
а не пошла бы ты *****?
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22.03.2022 20:06 Ответить
на сегодняшний день кремлевская политическая резидентура в Германии насчитывает более 2 000 штирлицев. без ее физической ликвидации, ни о какой реальной помощи Украине не может быть и речи.
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22.03.2022 16:15 Ответить
Розумію що війна і фашисти вбивають дітей, але чи можна утриматися від лайки. Це йде запозичення з Росії. Українці не повинні вживати таких гидких слів. Нащо видавати себе, як жертва культури руского міра.
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22.03.2022 16:15 Ответить
І ці уроди з жабами були нашими созниками в норм форматі, тепер зрозуміло чиїми союзниками
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22.03.2022 16:15 Ответить
ничего удивительного, там все куплены кацапами
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22.03.2022 16:16 Ответить
Фашисти підтримують фашистів... так було в 39 -му так є і зараз.... вони є ідеологічні браття.
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22.03.2022 16:16 Ответить
Нашому послу потрібно підняти це питання.
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22.03.2022 16:16 Ответить
Німці й французи як гандонами були так ними й лишились(((
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22.03.2022 16:20 Ответить
владелец "rizzibadenbaden" скорее всего из бывшего СССР.
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22.03.2022 16:29 Ответить
А,ну можливо...
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22.03.2022 16:38 Ответить
RIZZI im Palais Gagarin, Baden-Baden

По моему комментарии излишни.
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22.03.2022 16:43 Ответить
А,что ресторан ещё не сгорел,от несчастного случая,у этих потомков Адольфа, наверняка у каждого флаг с свастикой лежит под подушкой
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22.03.2022 16:21 Ответить
Еслиб у каждого был флаг с свастикой

То такого гамна не было

Сама нацисткая идеология против того, чтоб страна и народ был подстилкой кого-то....
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22.03.2022 16:37 Ответить
ты ошибаешься
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22.03.2022 20:07 Ответить
В **** ви хотіли: фашист рашисту- «друг, таваріщ і брат»!
З цього і друга світова війна починалася… Читайте Віктора Суворова.
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22.03.2022 16:22 Ответить
Баден-Баден неудивительно, там полно богатых россиян в том числе владельцев недвижимости.

Но обвинить в данном случае украинца в расизме это верх цинизма, это так типично по руССки.
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22.03.2022 16:27 Ответить
Якщо працював офіційно, то треба звертатись до суду, можна буде відсудити з кацаполюбів на все життя.
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22.03.2022 16:30 Ответить
Ну шо, делаем ставки: Отреагирует на это посол Мельник и министр Кулеба?
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22.03.2022 16:31 Ответить
https://www.facebook.com/RizziBadenBaden

их страница в ФБ, комменты они закрыли, но возмущенный смайлик можно поставить.

https://www.google.com/search?q=rizzi+baden-baden&rlz=1C5CHFA_enUA968UA971&oq=rizzi+baden-baden&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i7i30l4j69i60l2.7221j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&fbclid=IwAR3EwzvZDaWOe2GIFMhQHptUDN3VwhGPXSjAefDaBMOHjB4zvh9Qen9ZIj4

а тут можно оставить отзыв. Заходим и понижаем их рейтинг до мусорного.
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22.03.2022 16:33 Ответить
Done))
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22.03.2022 16:40 Ответить
https://www.facebook.com/Rizzi.Co.Catering/
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22.03.2022 17:01 Ответить
Спалить к чертям забегаловку. Немчура-подонки.
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22.03.2022 16:33 Ответить
Там скорее всего козломордые хозяева....
Жалко, я очень люблю Баден...
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22.03.2022 18:37 Ответить
Руссо-фашисто-террористо купили Братскую нацистскую Германию еще летом 1939г,такова се ля ви
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22.03.2022 16:43 Ответить
фашизм и рашизм две стороны одной медали
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22.03.2022 16:52 Ответить
То Німечина, він може засудити ресторан що капець (якщо його і справді звільнили через громадську позицію)
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22.03.2022 16:53 Ответить
Это колонна в германии. Шредер, Меркель это из за ихних отношений сложилась такая ситуация. Возможно немцы боятся сильной Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! Все будет УКРАИНА!
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22.03.2022 17:00 Ответить
Бро не кинем тебе , накажем цих меркантильних козлів
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22.03.2022 17:16 Ответить
Shutterstock: Ruslan Iefremov, Chamille White, Pressmaster, Ivan Galashchuk, Goran Bogicevic, gornostay, A StockStudio
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22.03.2022 17:52 Ответить
Оце і є справжні власники
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22.03.2022 17:54 Ответить
Пі*дець цьому ресторану тепер.
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22.03.2022 18:00 Ответить
орбан і німчура = шльодри обісрані!
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22.03.2022 18:28 Ответить
НАТО - это говно
сражаться нужно своими силами и при поддержке НАСТОЯЩИХ друзей - США, Британии и Польши
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22.03.2022 18:35 Ответить
Розшерю від Харкова Сумського:

Это лечится очень легко:

1. Набираем в ГУГЛ МАПС: "Palais Gagarin"

2. Заходим в отзывы, ставим одну звёздочку и пишем:

Finger weg!
Sie sind Putins Unterstützer!

3. Бинго!
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22.03.2022 18:44 Ответить
В Германии живут сейчас рабы.
Власть Германии, конченные коммуняки, социалисты, социал-демократы.
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22.03.2022 19:54 Ответить
вы не поверите: правительство в Берлине отменило "масочную обязанность" с 20 марта, но земельное правительство Баварии (ХСС) продлило "обязанность" ещё на 2 недели
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22.03.2022 20:10 Ответить
Нацист конченый! Из-за таких войны и распри происходят.Умный человек знает что простые люди как с России так и с Украины не при чем. Включите мозг и не поддавайтесь на провокации. Ресторан очень правильно отреагировал. Такие выпадки и проклятия не уместны! Пусть едет на свою Украину и поддерживает свою раду. Долой фашизм!
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24.03.2022 01:10 Ответить
 
 