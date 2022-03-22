В Германии уволили украинца за мирный протест против нападения России на Украину. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В дорогом ресторане не хотят слышать о войне в Украине за шампанским.

В немецком городе Баден-Баден уволили украинца Игоря Голода за посты в соцсетях с осуждением российского вторжения в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на kyiv.comments.ua.

"Война России против независимой Украины добралась и до мирного Баден-Бадена в Германии. Меня уволили из известного ресторана #rizzibadenbaden за мирный протест против агрессии России в Украине. А именно – за антивоенные посты в социальных сетях. По мнению руководства, они наносят репутационные потери ресторану. Якобы русскоязычные люди не хотят приходить в ресторан, потому что их сотрудник поддерживает Украину", - заявил Игорь Голод.

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Он сообщил, что не чувствует себя в Германии в безопасности.

"Я имею право на ношение флага в знак поддержки своей страны. Но выходит, что в Германии, как и в России, тоже нельзя называть войну войной. На мою жену напали, мне пишут угрозы. Кроме того, я потерял доходы. Огромных счетов я не имею, я простой бармен. Ресторан обвинил меня в расизме и уволил за это. Я не расист! Я против любой дискриминации. Почему слова "Слава Украине" стали синонимом слова "расизм", а "мы русские, с нами сила" - нет?" – рассказывает Игорь Голод.









Он призвал дипломатов отреагировать на случившееся.

"Я считаю, что необходимо бороться не только за себя, но и за то, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем. Поэтому призываю посла Украины в Германии Андрея Мельника и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу отреагировать на произошедшее и помочь мне восстановить справедливость. Также прошу моих друзей в Германии привлечь по возможности местных правозащитников и чиновников, которые могли бы вмешаться", — заявил Игорь Голод.



