Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский оккупант безжалостно убил отца многодетной семьи на виду у 14-летнего сына. Мужчина предупреждал, что у него нет оружия, но это не остановило вражеского солдата.

Об очередном военном преступлении российских оккупантов сообщили в НДСБ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

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Многодетная семья Нечепуренко проживала в Буче. Младшему из трех сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

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"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Далее военный начал стрелять по мне, два раза попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказывает 14-летний Юра, сын погибшего.

Несколько минут ребенок пролежал на земле, а когда русский военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше — добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.

Два дня семья не могла унести тело отца. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли русские военные. Кроме этого украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Жена убитого рассказывает, русский изверг стрелял прицельно: в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне необходимо спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа.Мы шли и ежесекундно молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали российские убийцы. Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью",— рассказывает Алла Нечепуренко, жена погибшего.

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Семья чудом эвакуировалась в Черкасскую обсласть, а вчера приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. Мальчик получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.