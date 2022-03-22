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Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант безжалостно убил отца многодетной семьи на виду у 14-летнего сына. Мужчина предупреждал, что у него нет оружия, но это не остановило вражеского солдата.

Об очередном военном преступлении российских оккупантов сообщили в НДСБ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

Многодетная семья Нечепуренко проживала в Буче. Младшему из трех сыновей, Юре, недавно исполнилось 14 лет. 17 марта вместе с отцом он отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

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"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат начал стрелять по отцу. Он упал. Далее военный начал стрелять по мне, два раза попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказывает 14-летний Юра, сын погибшего.

Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил 01

Несколько минут ребенок пролежал на земле, а когда русский военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше — добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Руслану было 47 лет.

Два дня семья не могла унести тело отца. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли русские военные. Кроме этого украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Жена убитого рассказывает, русский изверг стрелял прицельно: в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил 02

Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил 03

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне необходимо спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа.Мы шли и ежесекундно молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали российские убийцы. Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью",— рассказывает Алла Нечепуренко, жена погибшего.

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Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил 04

Семья чудом эвакуировалась в Черкасскую обсласть, а вчера приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. Мальчик получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
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Топ комментарии
+53
Всі кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 17:17
+42
Расскажите ето Люське Арестовичу который угрожает украинским солдатам и требует обращаться с кацапскими пленными лучше чем со своими детьми.
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22.03.2022 17:21
+29
Спершу , най згорять геть усi ще до пекла.
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22.03.2022 17:23
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Всі кацапські вбивці горітимуть у пеклі...
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22.03.2022 17:17 Ответить
Спершу , най згорять геть усi ще до пекла.
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22.03.2022 17:23 Ответить
то же дєті
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22.03.2022 17:50 Ответить
Расскажите ето Люське Арестовичу который угрожает украинским солдатам и требует обращаться с кацапскими пленными лучше чем со своими детьми.
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22.03.2022 17:21 Ответить
Сначала Люся рассказывала,что мы перенесем войну на территорию засРашки и пощады не будет никому,а теперь другие тональности начались.
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22.03.2022 17:30 Ответить
Обращаться "хорошо" с кацапами мы обязаны , к сожалению. Мы же в отличие от кацапов, не выродки и нелюди, а цивилизованный народ, придерживаемся Женевской конвенции.
Но я уверена, что наши воины никогда ничего не забывают и поступают с ними как они того заслуживают.
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22.03.2022 17:31 Ответить
З полоненими треба поводитися згідно з конвенціями, а ось брати в полон чи ні вирішує кожен військовий самостійно з врахуванням бойової ситуації...
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22.03.2022 17:50 Ответить
Тобі дебіле Люся натякає шо не треба язиком молоти коли шось робишь. Своєе роби та меньш звезди!
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22.03.2022 18:18 Ответить
Цензор ,кацапский подстрекатель появился .
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22.03.2022 18:29 Ответить
Ну от як після такого їх можна поїти чайком..?
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22.03.2022 17:25 Ответить
Можна поїти, проте тільки труйкою
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22.03.2022 17:37 Ответить
сегодня Арестович говорил - не надо дегуманизировать оккупанта, так вот нет, его не надо очеловечивать, оккупанты - не люди, их надо просто убивать ни на что не глядя и все, в плен брать только ценных, которых можно будет поменять, остальных, в расход..., они там на родине все равно никому не нужны...
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22.03.2022 17:26 Ответить
Зато с нас все требуют воевать с окупантами по правилам и обращаться с пленными окупантами по женевской конвенции. А не пошли бы вы нах. с вашей конвенцией? Кацапы не подпадают под женевскую конвенцию так как они не люди.
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22.03.2022 17:26 Ответить
в войне, с этими ублюдками, должно действовать, только одно правило: "НИКАКИХ ПРАВИЛ!"
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22.03.2022 17:29 Ответить
Раша не объявляла войну, следовательно - это не военнопленные.
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22.03.2022 20:51 Ответить
это с этими мразями нам мирный договор подписывать? все кацапы должны быть мертвы
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22.03.2022 17:27 Ответить
Ось це і є правда нащо російські військові прийшли в Україну. Вбивати цивільних і мародерствувати.
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22.03.2022 17:28 Ответить
І про які переговори може йти мова з кацапською нечистю??? О_о
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22.03.2022 17:29 Ответить
Твари должны иметь только такой вид

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22.03.2022 17:29 Ответить
колись давно, я не міг зрозуміти чому в європі часто зневажають совєтських воїнів..
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22.03.2022 17:32 Ответить
Пора казнить военнопленных...
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22.03.2022 17:32 Ответить
Бийте ординську гадину!
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22.03.2022 17:42 Ответить
Ну что, любители гуманного отношения к террористам, не являющимся пленными, поскольку война не объявлена? И теперь не пора убивать троих пленных орков за каждого убитого ребенка?
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22.03.2022 17:42 Ответить
А я вам так скажу: пара-тройка видео с отрубленными головами/руками/ногами руzzких швайне быстро собьёт охоту к зверствам с их стороны.
Безнаказанность рождает вседозволенность.
Почему этот шакал стрелял?
Потому-что знает: ничего ему за это не грозит.
НИЧЕГОШЕНЬКИ
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22.03.2022 17:42 Ответить
Не треба брати полонених.
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22.03.2022 17:44 Ответить
Фонд пленных и так большой. Если в какой-то местности орки ведут себя так - в этой местности пленных не брать. Таким образом автоматически сегрегируются те, кто будет стараться не задеть гражданских.
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22.03.2022 17:46 Ответить
НЕ берите российских сук в плен !!!
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22.03.2022 17:59 Ответить
кацапов преследовать по всему миру без разбора на взгляды, пол и возраст. Этим будут спасены чьи-то жизни.
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22.03.2022 17:59 Ответить
Тільки фізичне знищення! А саме через повішення!Посеред БУЧІ. Щоб теліпалось,до кінця війни!
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22.03.2022 18:00 Ответить
Для официоза одно,а за кадром карать орков нещадно за наших людей.Думаю,что наши воины так и делают.
Кровь за кровь в том воля не людей,а Богов.
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22.03.2022 18:07 Ответить
Будь проклятий цей покидок та вся его родина на віки вічні Здоровья тобі Юрію та запомятай це !!
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22.03.2022 18:10 Ответить
Не т слов чтобы высказать свой гнев московским оркам,лишить человека жизни ,как у них все просто.
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22.03.2022 18:34 Ответить
які можуть бути перемовини..з ким..розстрілювати цих сук.всих..які на хер полонені і якась конвенція...рвати всих цих тварюк без жалю
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22.03.2022 18:36 Ответить
Які ж дітки гарні.Бережи їх,Боже! Вони помстяться !!!
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22.03.2022 18:55 Ответить
В полон тварин кацапських не брати.
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22.03.2022 19:03 Ответить
Такие ребята вырастут и уже никогда не дадут состояться новой расии , это поколенин на дестки лет будет стеречь останки этого тупого бесноватого пса и это главное. Мы точно победим в этой войне, но, к сожалению, не сможем физически уничтожить подлый народец, он может возродить новых фашистов лет через 30, но такие пацаны не дадут.
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22.03.2022 19:50 Ответить
немае слів.
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22.03.2022 20:09 Ответить
Попробовал себя поставить на место этого пацана...
До конца своих дней резал бы беспощадно каждого от которого услышал русскую речь.
Свідомо пишу це москальською - хай знають що їх чекає.
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20.04.2022 19:15 Ответить
 
 