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ВСУ продолжают уничтожать технику и колонны обеспечения оккупантов, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты продолжают терять технику и колонны снабжения.

Соответствующие видео и фотодоказательства разместило на своей странице в фейсбуке Министерство обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

ВСУ продолжают уничтожать технику и колонны обеспечения оккупантов, - Минобороны 01

ВСУ продолжают уничтожать технику и колонны обеспечения оккупантов, - Минобороны 02

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ВСУ продолжают уничтожать технику и колонны обеспечения оккупантов, - Минобороны 03
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Топ комментарии
+42
За даними розвідки, путін провів нараду зі своїми силовиками, на якій заявив, що і 30, і 50 тисяч убитими є прийнятними і допустимими, з огляду на цілі, які ставить перед собою росія. А от техніку треба берегти, техніки у них уже мало залишилося (детальніше див. у телеграмі Цаплієнка).
Росіяни давитимуть людською масою попри втрати, щоб досягти більш-менш помітної перемоги до 7 травня; в ідеалі - для проведення "параду перемоги" на Хрещатику.

Парад перемоги на Хрещатику неодмінно буде. Як там переспівали відому пісню голосом Лещенка? "Будет празник, хоть останутся руини... День победи. День победи. День победи України!"

Проблема "де ми їх закопувати будемо?" уже виходить за межі анекдоту. Це дійсно питання, не дуже приємно потім на їхні кістяки на кожному кроці наступати.

Щодо взяття Києва... Ну сидячи у тому самому Києві, я вже котрий тиждень слухаю, як вони його "беруть". А варто поговорити з хлопцями, які після контакту з "взятунами" приходять додому руки помити, картина взагалі нерадісна вимальовується. Для русні, звісно.

Ми їх тут перемелемо. І тридцять, і п'ятдесят тисяч, і більше. Я навіть не буду перераховувати фактори і обставини, які у цій ситуації за нас. Мені достатньо одного, достатньо погляду наших чоловіків, які приходять додому помити руки. https://t.me/nuts_roses/696
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22.03.2022 17:06
+37
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22.03.2022 17:12
+34
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
22 ч



Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
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22.03.2022 17:07
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Досконалості немає меж...
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22.03.2022 17:06 Ответить
За даними розвідки, путін провів нараду зі своїми силовиками, на якій заявив, що і 30, і 50 тисяч убитими є прийнятними і допустимими, з огляду на цілі, які ставить перед собою росія. А от техніку треба берегти, техніки у них уже мало залишилося (детальніше див. у телеграмі Цаплієнка).
Росіяни давитимуть людською масою попри втрати, щоб досягти більш-менш помітної перемоги до 7 травня; в ідеалі - для проведення "параду перемоги" на Хрещатику.

Парад перемоги на Хрещатику неодмінно буде. Як там переспівали відому пісню голосом Лещенка? "Будет празник, хоть останутся руини... День победи. День победи. День победи України!"

Проблема "де ми їх закопувати будемо?" уже виходить за межі анекдоту. Це дійсно питання, не дуже приємно потім на їхні кістяки на кожному кроці наступати.

Щодо взяття Києва... Ну сидячи у тому самому Києві, я вже котрий тиждень слухаю, як вони його "беруть". А варто поговорити з хлопцями, які після контакту з "взятунами" приходять додому руки помити, картина взагалі нерадісна вимальовується. Для русні, звісно.

Ми їх тут перемелемо. І тридцять, і п'ятдесят тисяч, і більше. Я навіть не буду перераховувати фактори і обставини, які у цій ситуації за нас. Мені достатньо одного, достатньо погляду наших чоловіків, які приходять додому помити руки. https://t.me/nuts_roses/696
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22.03.2022 17:06 Ответить
з самого першого дня війни,я писав про 9 день побєдобесія
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22.03.2022 17:19 Ответить
Надо орков тоже взрывать спящими . Вот они спят в школах- туда пару бомб
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22.03.2022 17:20 Ответить
Ну закопувати можна в Олешківських пісках. Шарами.
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22.03.2022 17:20 Ответить
Не можна. Олешківські піски це ж заповідник. Нащо отруювати? Тіла орків треба спалювати в їхніх же мобільних крематоріях. Сподіваюсь, наші хоробри захоплять пару таких.
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22.03.2022 21:18 Ответить
Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.

Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ

ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ

ПІДПИСАНТИ

Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
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22.03.2022 17:21 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
22 ч



Чернобаевка - это Бермудский треугольник путинской армии
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22.03.2022 17:07 Ответить
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22.03.2022 17:12 Ответить
моль? совнапдение?
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22.03.2022 20:11 Ответить
На сегодня это восьмиугольник...
Далі буде...
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22.03.2022 17:34 Ответить
любымо як можэмо...
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22.03.2022 17:08 Ответить
У В А Г А!

На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої

🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).

🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.

🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
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22.03.2022 17:30 Ответить
уявы соби якый вой пиднимуть мокши колы мы поцилымо нашою артою в якусь хлеборезку з новорошдёнными мокшамы новорососии...
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22.03.2022 17:37 Ответить
ВСУ бесплатно выдают билеты на концерт Кабздона
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22.03.2022 19:20 Ответить
Больше чем сгоревшие танки люблю сгоревшие рсзо, цистерны и прочую тыловую хрень.
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22.03.2022 17:09 Ответить
"А я люблю военных, дохлых или пленных..." (група "Комбинация" римейк 2022)
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22.03.2022 17:14 Ответить
Понтоны и инженерные роты. Вот это у них реально критично.
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22.03.2022 17:20 Ответить
Москальські ссуки, засрали нам своїм металобрухтом нашу землю.
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22.03.2022 17:10 Ответить
Циганьська рота вже напоготовi...
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22.03.2022 18:07 Ответить
Перетворюємо цапів на вуглець. Слава ЗСУ!
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22.03.2022 17:12 Ответить
А ось 2С3М схоже ще послуже нашим воїнам! Ціленька з виду.
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22.03.2022 17:14 Ответить
дивилася рашистського коментатора на ютьюбі, так він розказав, що у них взагалі немає єдиного воєначальника, єдиного центру, всі сили діють нескоординовано, самі по собі.

думаю, скоро ми їх уже донищимо, сволочів.
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22.03.2022 17:16 Ответить
там вже не один рашист про це говорить..ще тиждень тому ці пропагандони зовсім інше співали а ті хто раельно розбирався с першого дня війни говорили про безглуздя війни яке приведе тільки до розвалу самої рашки
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22.03.2022 17:25 Ответить
дыркин вещает о том, что нужна повальная мобилизация. Но повальная мобилизация кого? 40% солдат, закончивших 2 мировую, были Украинцами. И это притом, что Украина потеряла погибшими бОльшую долю населения, чем любая другая республика ссср, и вторую по численности за всю войну - после Польши.
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22.03.2022 17:29 Ответить
діркін розуміє що і йому приходить пісєц у вигляді відповідальності за збитий Боїнг.
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22.03.2022 17:45 Ответить
дыркин, думаю, понимает, что ему по-любому пц.
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22.03.2022 17:56 Ответить
але путлер сситься робить повальну мобілізацію:
1) працювати буде нікому, це остаточно зруйнує їх і так негодящу економіку
2) народець не сильно захоче намотувати онучі і жерти пайок 2013-го року випуску (та й пайків уже того-сь)
3) ще візьме, чого доброго, і зброю проти путлерівців поверне, хіба можна такому народцю довіряти
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22.03.2022 18:27 Ответить
Хорошо что кацапы такие **** тупые ,что не понимают шо мы их ВСЕХ завалим к ****** ...
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22.03.2022 17:48 Ответить
это что за контейнер на последнем фото?
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22.03.2022 19:42 Ответить
ЭТО БУНКЕР ***** !)
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22.03.2022 20:28 Ответить
Я, когда был маленьким, всегда удивлялся - как танк может гореть? Он же железный! Оказывается ещё как может!
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22.03.2022 20:01 Ответить
СЛАВА ВСУ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2022 20:49 Ответить
Русня, сволочи, переодеваются в украинские исподни!
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23.03.2022 11:32 Ответить
 
 