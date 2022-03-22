"У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский политик Алексей Навальный назвал российские власти группой "алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время судебного заседания, на котором ему выносили приговор по очередному делу. Он отметил, что следствием правления нынешних представителей власти станет развал России.
Топ комментарии
+54 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий22.03.2022 17:32
+43 Совестно за Брата
показать весь комментарий22.03.2022 17:31
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На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої
🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).
🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.
🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.
🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
Ця тварина підтримує окупацію України і Грузії.
А воно і щелепою не ворочатиме як Брежнев!
ПаРаша країна геронтократії, країна кріпаків!
Тепер російські так звані опозиціонери формують нову адженду, новий наратив. Бо раніше наратив був такий: Україна - це країна, яка не відбулася. Зараз він зруйнований, бо ми б'ємо їм в зуби. Був наратив, що Росія в силу мудрості та потуги має право на пострадянському просторі впливати та керувати іншими країнами. Ми ці наративи зруйнували. А тепер вони формують новий, неймовірно небезпечний наратив - поганий Путін, а росіяни - хороші. Вибачте, але не Путін сидить у літаках, які ********, не Путін знищує Маріуполь, а росіяни, які пишуть, що треба «мочить хохлов». Згадаймо нещодавню соціологію, за якою 2/3 росіян підтримують війну проти України, а 71% відчувають гордість за дії своєї армії на нашій території. - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
@prof_preobr
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1 ч
Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 будет эксплуатировать Ил-86.
Эксплуатация Ил-86 в России полностью прекращена с 2011 года. А сами эти самолёты не выпускаются аж с 1997 года.
3 недели санкций - и мы в прошлом веке.
у вас там по сизраням і *********** всі однакові.....
Навальний - підла, фашистська тварюка, яка так само бажає нас окупувати - просто він не на троні
или ему еще подкинули?
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Ответ: Я думаю , навальный сын путина.
Что тут еще скажешь?
Роки правління кровавими упирями зробили і з нього упиря, не навпаки.
Але ***** хоча би твердо казало, що Крим український і ніяких претензія немає, на відміну від Навального..
тупое фсб, воры во власти то да се
ну ну, тупые
а про то что в сирии творили
он только в контексте что не выгодно говорил
типа тратим деньги!!!!
ты тварь, там дети от авиабомб и все что скидывали погибали
деньги он тратит жалко ему
где же они тогда возьмут нефтяную кубышку
и прочие кучу важных ресурсов
Если их сейчас поменять местами- ничего там не изменится