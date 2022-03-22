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война (46746) Навальный (825)

"У нашей власти находится группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов. Последствием этого станет развал нашей страны", - Навальный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский политик Алексей Навальный назвал российские власти группой "алчных, злобных, тупых и сумасшедших дедов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время судебного заседания, на котором ему выносили приговор по очередному делу. Он отметил, что следствием правления нынешних представителей власти станет развал России.

Также читайте: "Радио Свобода" отказалось удалять по требованию Кремля статьи о расследованиях Навального
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Топ комментарии
+54
Алексей-небутерброд, ну ты сам такой же в душе, как и ранний путин. Только вот быканул немного и тебе не повезло
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22.03.2022 17:32
+43
Навальний имПерец... такой же как и Хутин.. только молодой.
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22.03.2022 17:31
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У В А Г А!

На Сумщині окупанти викрадають шкільні автобуси, пожежні машини та карети швидкої

🔻 У Сумській області російські загарбники викрадають шкільні автобуси, карети швидкої, пожежні машини, автомобілі мешканців, повідомив (https://t.me/Zhyvytskyy/1308) голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

🔻 Лише за минулі дві доби військові рф викрали на Сумщині 10 автомобілів (https://t.me/Zhyvytskyy/1308).

🔻 Ймовірно, це робиться для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст.

🔻 Якщо військові рф викрали ваш автомобіль, терміново повідомте на 102. Вкажіть марку, колір автівки та її державний номер.

🔻 Важливо контролювати, щоб машини з окупантами не заїжджали в населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-які інші шляхи! https://t.me/spravdi/3181
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22.03.2022 17:31 Ответить
Навальний имПерец... такой же как и Хутин.. только молодой.
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22.03.2022 17:31 Ответить
Алексей-небутерброд, ну ты сам такой же в душе, как и ранний путин. Только вот быканул немного и тебе не повезло
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22.03.2022 17:32 Ответить
Не все таки Навальный по мягче и не одержим войной как Путин.
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22.03.2022 17:43 Ответить
ха-ха, подивись на ***** на початку 2000-х, ще тихіший і м'якший за Навального.
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22.03.2022 18:02 Ответить
Це поки до влади не дорвався.
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22.03.2022 18:07 Ответить
Там коллективный путин. 2/3 населения как минимум и Навальный один из них. Еще 1/3 просто пассивна, но в своих бедах будет винить Украину.
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22.03.2022 17:49 Ответить
Тут він має рацію. Сходження не буде, тільки розвал.
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22.03.2022 17:33 Ответить
+ лапотна населюкува смердюча тупа бидло-маса...
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22.03.2022 17:33 Ответить
Він зазначив, що наслідком правління нинішніх представників влади стане розвал Росії.

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22.03.2022 17:34 Ответить
Леша- мусора горят...те, перед кем вы раздвигали ноздри, тысячами лежат в/на украинской земле. Вы, просравшие все у себя дома и собирающие миллиардные донаты от рабов на свою сытую жизнь- помогите ВСУ. Это сейчас единственная ваша надежда. И наша.

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22.03.2022 17:34 Ответить
МОЛОДЕЦ!Коротко и в точку..
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22.03.2022 17:35 Ответить
пусть едет в Чернобаевку...!
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22.03.2022 17:38 Ответить
Шматок окупантського лайна він, а не "молодєц".
Ця тварина підтримує окупацію України і Грузії.
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22.03.2022 17:50 Ответить
Та чого там, тепер памперси і для дорослих маються, вдінете на Путлера памперс і до трибуни за руки, як генсека Черненка!
А воно і щелепою не ворочатиме як Брежнев!
ПаРаша країна геронтократії, країна кріпаків!
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22.03.2022 17:35 Ответить
Всі вони, від малого до великого, виховані в ненавісті та презирливому і зверхньому ставленні до інших народів . Немає віри до жодного кацапа
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22.03.2022 17:37 Ответить
Ну чому «жодному »? Уже є близько 15 тис, яким можна повністю довіряти
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22.03.2022 17:40 Ответить
Развал. Тільки повний развал.
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22.03.2022 17:38 Ответить
Наша оборонна стратегія, за що велика шана Головнокомандувачу Валерію Залужному, зруйнувала міф про велику армію рф. А тепер руйнується її другий потужний міф - про велику потужну економіку. Виявилося, що з-понад тисячі літаків власне російських є лише близько двох сотень. А заборони та тотальні санкції перетворили Росію у великого вигнанця. Навіть російські експерти говорять про неминучий дефолт та неминучий відкат до 90-х років. І на цьому фоні ми бачили першу хвилю втечі багатих росіян, які виїхали в Ізраїль, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, ближнє зарубіжжя (Грузію, Вірменію, Азербайджан).
Тепер російські так звані опозиціонери формують нову адженду, новий наратив. Бо раніше наратив був такий: Україна - це країна, яка не відбулася. Зараз він зруйнований, бо ми б'ємо їм в зуби. Був наратив, що Росія в силу мудрості та потуги має право на пострадянському просторі впливати та керувати іншими країнами. Ми ці наративи зруйнували. А тепер вони формують новий, неймовірно небезпечний наратив - поганий Путін, а росіяни - хороші. Вибачте, але не Путін сидить у літаках, які ********, не Путін знищує Маріуполь, а росіяни, які пишуть, що треба «мочить хохлов». Згадаймо нещодавню соціологію, за якою 2/3 росіян підтримують війну проти України, а 71% відчувають гордість за дії своєї армії на нашій території. - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 17:38 Ответить
Всё верно - вот только посмотрите на фамилии этих тварей из россии....они же в огромном количестве Украинские...порусяченные твари....Москали...
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22.03.2022 18:56 Ответить
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22.03.2022 17:38 Ответить
Пусть в следующей жизни опять родяться на кацапии
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22.03.2022 17:42 Ответить
в Афганистане за 10 лет агрессии было убито более 100 000 советско-фашистких оккупантов
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22.03.2022 17:51 Ответить
Официальная статистика - 15000 погибших.
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22.03.2022 19:08 Ответить
Скоріше б...
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22.03.2022 17:39 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Глава Минтранса Савельев: авиакомпания S7 будет эксплуатировать Ил-86.
Эксплуатация Ил-86 в России полностью прекращена с 2011 года. А сами эти самолёты не выпускаются аж с 1997 года.
3 недели санкций - и мы в прошлом веке.
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22.03.2022 17:41 Ответить
Норм, в кацапів походу тепер десь кожного тижня авіакатастрофи будуть...
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22.03.2022 17:53 Ответить
А ведь ,Крым не бутерброд , выходит тебе боком ...
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22.03.2022 17:43 Ответить
Да и ты не лучше . Просто пока до власти не дорвался .
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22.03.2022 17:45 Ответить
та правий, ти леха, на всі 100 відсотків, але є одна проблема - ти не кращій,
у вас там по сизраням і *********** всі однакові.....
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22.03.2022 17:46 Ответить
Велика помилка вважати, що якщо хтось на росії проти путіна - то він за Україну.

Навальний - підла, фашистська тварюка, яка так само бажає нас окупувати - просто він не на троні
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22.03.2022 17:48 Ответить
это он больше года сидел без объявления приговора что ли?
или ему еще подкинули?
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22.03.2022 17:48 Ответить
чем быстрее развалится империя зла, тем лучше для всего мира
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22.03.2022 17:50 Ответить
додали)
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22.03.2022 18:00 Ответить
Навальный! чей Крим?
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22.03.2022 17:48 Ответить
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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22.03.2022 17:51 Ответить
Вопрос: Вы думаете, навальный враг путина?
Ответ: Я думаю , навальный сын путина.
Что тут еще скажешь?
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22.03.2022 17:54 Ответить
***** на початку правління теж такою овечкою був, бекав тихенько.
Роки правління кровавими упирями зробили і з нього упиря, не навпаки.
Але ***** хоча би твердо казало, що Крим український і ніяких претензія немає, на відміну від Навального..
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22.03.2022 18:00 Ответить
навальный в своих эфирах подшучивал
тупое фсб, воры во власти то да се
ну ну, тупые
а про то что в сирии творили
он только в контексте что не выгодно говорил
типа тратим деньги!!!!
ты тварь, там дети от авиабомб и все что скидывали погибали
деньги он тратит жалко ему
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22.03.2022 18:04 Ответить
До болю нагадує: Брєжнєв, Щьолоков, Андропов, СРСР, Афганістан!!! Наслідки - у підручниках з новітньої історії
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22.03.2022 18:07 Ответить
Он так говорит как будто развал рашки это что то плохое.
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22.03.2022 18:08 Ответить
для них да
где же они тогда возьмут нефтяную кубышку
и прочие кучу важных ресурсов
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22.03.2022 18:11 Ответить
Алєксєй "Крим нє бутєрброд" Навальній. А як же - пам'ятаємо такого.
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22.03.2022 18:14 Ответить
Он ничем не отличается от *****.
Если их сейчас поменять местами- ничего там не изменится
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22.03.2022 18:21 Ответить
Нахера тут відео цого їбучого кацапа?
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22.03.2022 18:24 Ответить
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22.03.2022 18:24 Ответить
А вы ****, развалитесь.
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22.03.2022 18:40 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
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22.03.2022 19:00 Ответить
у меня все ходы записаны. помню, как в дебатах с гиркиным небутерброд сказал, что с начала надо побороть коррупцию а только потом идти войной на Украину. "дай нам мальчик водочки, мы на родину летим"
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22.03.2022 19:05 Ответить
Настав час вводити у дію стратегічну довгограючу консерву - агента ФСБ Навального, щоб уберегти росію від можливого розпаду...
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22.03.2022 20:34 Ответить
У власти должна находиться группа алчных, злобных, тупых и сумасшедших конторских средних лет, которые возглавят страну, ускользнут от санкций и снова поведут лепрозорий в освободительный поход ...
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22.03.2022 20:39 Ответить
НАВАЛЬНИЙ ТАКИЙ ЖЕ П**АРАС КАЦАПСЬКИЙ ЯК І ВСІ КАЦАПИ, ЙОГО МЕТА ЗБЕРЕГТИ МОСКОВИТСЬКУ ІМПЕРІЮ ДЛЯ НАЩАДКІВ КАЦАПІВ
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23.03.2022 00:08 Ответить
 
 