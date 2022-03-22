"Неожиданно, но в деле распространения COVID-19 четко проявляется украинский след", – депутаты Госдумы РФ. ВИДЕО
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Депутаты российской Госдумы от ЛДПР обвинили Украину в изобретении всех форм COVID-19 и их распространении по миру с помощью "перепончатокрылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты страны-оккупанта уверяют, что все формы коронавируса были изобретены в биологических лабораториях в Украине, а сами лаборатории создавались и финансировались правительством США.
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Сурков операцию разрабатывал. Друг Пелевина.
P.S. кацап завжди бреше, якщо не бреше - потикай в нього патичком, можливо дохлий
Я плакал!
недострана-бензоколонка деградирует с головы ударными об асфальт темпами..
Жириновский был нетрадиционной ориентации, если кто не знал.
Как только кацапы начали про «атомные бомбы/хим.+био лаборатории» в Украине звиздеть, я сразу сказала мужу: не удивлюсь, если скажут, что corona в Украине в лаборатори «вывели»…..
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Может, какой-нибудь не до конца порабощённый россиянин наткнётся на информацию, какой геноцид путлер устроил Мариуполю, как он воюет против мирных жителей в Чернигове и Харькове, но та информация потонет в потоке пропагандонского говна о биолабораториях, нацистах, химоружии, злом НАТО.
Надо сказать, прекрасно работает такая тактика в совокупности с блокировкой ресурсов, на которых можно узнать правду.
Лисого, що стоїть позаду, треба розстріляти. Мімікою спалив усю контору і обісрав таку чудову версію ...
******** рашистская 🐷 пенсия и это схавает! 😆
Но мне показалось мужик сзади лысый с бородой сам угорает от этого треша ))))