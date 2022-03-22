"Неожиданно, но в деле распространения COVID-19 четко проявляется украинский след", – депутаты Госдумы РФ. ВИДЕО

Депутаты российской Госдумы от ЛДПР обвинили Украину в изобретении всех форм COVID-19 и их распространении по миру с помощью "перепончатокрылых, рукокрылых, летучих мышей, грызунов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутаты страны-оккупанта уверяют, что все формы коронавируса были изобретены в биологических лабораториях в Украине, а сами лаборатории создавались и финансировались правительством США.

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