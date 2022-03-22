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Из-за вражеских обстрелов в Оболонском районе Киева горел грузовик и два здания, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 22 марта в Оболонском районе Киева, в результате вражеских обстрелов, загорелся грузовик и два здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сообщение об этом поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10.

Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали.

На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Топ комментарии
+28
ВСУ подтверждают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле уже отрезаны от снабжения.

Добро пожаловать в адский ад
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22.03.2022 17:59
+11
Этих пи**ров в плен не брать
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22.03.2022 18:08
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Погана звістка для киян.
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22.03.2022 17:58 Ответить
Над Києвом останні півгодини постійно гримить, але повітряну тривогу не оголошують.
Це залишки тієї ракети, що над Дніпром збили, встигла пожежу спричинити?
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22.03.2022 18:01 Ответить
там ещё не "его" доставлялись, по госзаказу, но это всё было до "великого будивництва", были люди понимающие значение оборонки.
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22.03.2022 18:16 Ответить
Про одну сказали. А які є об'єкти, куди могли цілити - говорити не буду. Хоча, кияни то знають.
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22.03.2022 19:54 Ответить
ВСУ подтверждают, что рашисты в Буче, Ирпене и Гостомеле уже отрезаны от снабжения.

Добро пожаловать в адский ад
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22.03.2022 17:59 Ответить
Этих пи**ров в плен не брать
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22.03.2022 18:08 Ответить
Це добре. Головне, щоб людей, які там залишились, не мучили від своєї орковської злоби. Такі виродки. Взагалі нема в них ніяких моральних орієнтирів
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22.03.2022 18:27 Ответить
А там тиктокеры бородатые еще остались? На сувениры можно будет забрать?
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22.03.2022 18:55 Ответить
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22.03.2022 20:30 Ответить
Так может говорить только тот, кто не знает те места. Чтобы их отрезать, нужно пройти от бородянки вдоль Тетерева до Иванкова. Иначе - голимый трындеж Арестовича для зеленой массы.
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22.03.2022 19:11 Ответить
 
 