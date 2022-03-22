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Из-за вражеских обстрелов в Оболонском районе Киева горел грузовик и два здания, - ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 22 марта в Оболонском районе Киева, в результате вражеских обстрелов, загорелся грузовик и два здания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сообщение об этом поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10.
Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 – ликвидировали.
На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Топ комментарии
+28 константен
показать весь комментарий22.03.2022 17:59
+11 Anatoliy A 006b9dda
показать весь комментарий22.03.2022 18:08
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Це залишки тієї ракети, що над Дніпром збили, встигла пожежу спричинити?
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