РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11851 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
10 971 14
армия РФ (15358) война (46746) Лозовая (41) обстрел (20144)

"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - российские оккупанты обстреляли город Лозовая в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Городской голова Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский опубликовал последствия обстрела города российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, оккупанты обстреляли частные дома и уничтожили по меньшей мере 20 из них.

"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - говорит Зеленский на записи.

Также читайте: Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду. Уничтожена железнодорожная станция и рельсы, погиб один человек, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Вони прийшли вбивати українців, а не звільняти.
Це окупанти.
показать весь комментарий
22.03.2022 19:05
+11
яким же треба бути дегенератом, щоб послати рабів звільняти вільних людей...
показать весь комментарий
22.03.2022 19:06
+7
Как то нужно этим конченным ускоглазым зоофилам донести, что пока они тут "асвабадители" то у них там уже еда закончилась, пора домой, олений разводить, а то мамки с самками и личинками подохнут от голода
показать весь комментарий
22.03.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гундяев одобряет...
показать весь комментарий
22.03.2022 19:05 Ответить
Вони прийшли вбивати українців, а не звільняти.
Це окупанти.
показать весь комментарий
22.03.2022 19:05 Ответить
Для таких як ти. Щоб у вас ілюзій не лишалось.
показать весь комментарий
22.03.2022 19:12 Ответить
Це не окупанти, це вбивці.
показать весь комментарий
22.03.2022 19:39 Ответить
яким же треба бути дегенератом, щоб послати рабів звільняти вільних людей...
показать весь комментарий
22.03.2022 19:06 Ответить
Вони і не збиралися звільняти. Про те мова взагалі не йшла. Х@йло прямо казав "денаціфікація" - тобто знищення нації. Що власне він і робить. Всі інші наративи стосовно начеб-то визволення це тільки для інформаційного фону та виправдання їхніх звірячих дій.
показать весь комментарий
22.03.2022 20:10 Ответить
*****
показать весь комментарий
22.03.2022 19:06 Ответить
Горить, тремтить наша Українонька. Але не здасться ніколи. Бо сильнішим стає ненависть до кацапа! Лютішим стає наше серце. І це вже навічно! Не буде прощення ворогу повік! Амінь.
показать весь комментарий
22.03.2022 19:15 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
22.03.2022 19:15 Ответить
Как то нужно этим конченным ускоглазым зоофилам донести, что пока они тут "асвабадители" то у них там уже еда закончилась, пора домой, олений разводить, а то мамки с самками и личинками подохнут от голода
показать весь комментарий
22.03.2022 19:16 Ответить
Тварини((((
показать весь комментарий
22.03.2022 19:25 Ответить
асвабадители от жизни.
показать весь комментарий
22.03.2022 20:53 Ответить
 
 