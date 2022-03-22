"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - российские оккупанты обстреляли город Лозовая в Харьковской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Городской голова Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский опубликовал последствия обстрела города российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, оккупанты обстреляли частные дома и уничтожили по меньшей мере 20 из них.
"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - говорит Зеленский на записи.
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Це окупанти.