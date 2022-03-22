"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - российские оккупанты обстреляли город Лозовая в Харьковской области. ВИДЕО

Городской голова Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский опубликовал последствия обстрела города российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, оккупанты обстреляли частные дома и уничтожили по меньшей мере 20 из них.

"Освободители херовы! Около 20 домов уничтожены!", - говорит Зеленский на записи.

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