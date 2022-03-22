Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

Ужасающие кадры разрушений и жизни Чернигова. Город – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

"Мы с первого дня войны, 24 февраля, живем в таких условиях. Постоянные взрывы, авианалеты и обстрелы, разрушения и большая беда. Иногда есть ощущение, что привыкаю. Нет времени сравнивать. С другими городами или с тем, что было до войны. Разве что после наступления комендантского часа можно почитать новости и пообщаться о геополитике, эмоциональная разрядка.

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Испытываешь счастье, когда есть возможность умыться. Особенно теплой водой. Это сегодня роскошь. Горожане живут в подвалах или холодных, темных квартирах, без воды и канализации. Кому-то повезло – есть газ. Связь в нескольких районах. С Интернетом тоже не очень", – написал он.

"Но это только со стороны кажется ужасом, - добавил он. - Вдохновляют глаза и настроение друзей и подруг, которые остались в городе и делают все, что в наших силах, чтобы обеспечить победу. Героическая работа коммунальных служб, спасателей, полицейских, врачей, волонтеров, водителей, журналистов и всех, кто обеспечивает жизнь города.Надежный тыл – сильное войско.

Это – наша земля. У нас нет других вариантов. Поэтому мы обязательно победим. А новые нацистики XXI века заплатят за каждую жизнь, которую они унесли, каждую слезу, которую проливают наши женщины и дети и за каждую судьбу, которую они разрушили. Я в этом убежден! Потому что правда – на нашей стороне. Слава героям из ВСУ и Слава Украине!".

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