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обстрел (20144) Чернигов (793) Ломако Александр (11)

Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ужасающие кадры разрушений и жизни Чернигова. Город – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

"Мы с первого дня войны, 24 февраля, живем в таких условиях. Постоянные взрывы, авианалеты и обстрелы, разрушения и большая беда. Иногда есть ощущение, что привыкаю. Нет времени сравнивать. С другими городами или с тем, что было до войны. Разве что после наступления комендантского часа можно почитать новости и пообщаться о геополитике, эмоциональная разрядка.

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Испытываешь счастье, когда есть возможность умыться. Особенно теплой водой. Это сегодня роскошь. Горожане живут в подвалах или холодных, темных квартирах, без воды и канализации. Кому-то повезло – есть газ. Связь в нескольких районах. С Интернетом тоже не очень", – написал он.

"Но это только со стороны кажется ужасом, - добавил он. - Вдохновляют глаза и настроение друзей и подруг, которые остались в городе и делают все, что в наших силах, чтобы обеспечить победу. Героическая работа коммунальных служб, спасателей, полицейских, врачей, волонтеров, водителей, журналистов и всех, кто обеспечивает жизнь города.Надежный тыл – сильное войско.

Это – наша земля. У нас нет других вариантов. Поэтому мы обязательно победим. А новые нацистики XXI века заплатят за каждую жизнь, которую они унесли, каждую слезу, которую проливают наши женщины и дети и за каждую судьбу, которую они разрушили. Я в этом убежден! Потому что правда – на нашей стороне. Слава героям из ВСУ и Слава Украине!".

Также смотрите: Город, мужественно сдерживающий натиск врага, - последствия вражеских обстрелов Чернигова. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Наша перемога наближається щодня !
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22.03.2022 19:08 Ответить
всё кацапам вернётся стократно...заморятся радуватысь.
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22.03.2022 19:11 Ответить
Зато как просто товарищу Петру ближайшее столетие россиян отсеивать на границе рая и ада - Макаревич( конечно не один он, есть там Люди, хоть их и ничтожно мало) в рай, остальные в ад. Ну и адский вип кортеж для отца Кирилла, его грех как для церковника ужасней чем грехи пуйла и прочих его присипак.
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22.03.2022 19:22 Ответить
Та який він церковник, він агент КДБ-ФСБ. "Михайлов", його поганяло! Та й церкви там ніякорї нема та ніколи й не було!
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22.03.2022 20:04 Ответить
який це отєц? це гебешне лайно з москальського сатанату РПЦ-КДБ.



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22.03.2022 21:42 Ответить
********** твои часы сочтены.
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22.03.2022 20:44 Ответить
Тримайтеся, рідненькі наші, Ви наша північна брама. Ми молимося за вас
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22.03.2022 20:58 Ответить
Смерть рашизму ! Смерть рассєянському шизо-фашизму !
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22.03.2022 21:32 Ответить
Штати - де С 300 для України ???
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22.03.2022 23:05 Ответить
Вони наробили у штани від страху, а раптом *уйло нападе.
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23.03.2022 02:20 Ответить
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23.03.2022 18:45 Ответить
 
 