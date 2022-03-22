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Газ (10097) нефть (1808) Порошенко (19363) Al Jazeera (3)

Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок: нам нужно эмбарго на российскую нефть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко в эфире телекомпании Al Jazeera призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российского. Он подчеркнул – необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора. Порошенко также отметил – чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт политсилы "Европейская солидарность".

"Сейчас свою отдельную роль играет также арабский мир. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива могут увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", – отмечает Порошенко.

"Это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго по отношению к российским энергоносителям", - объясняет Петр Порошенко.

Также читайте: Германия избавится от зависимости от российской нефти до конца года, - министр экономики Хабек

"Ведь это действительно аморально - платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир платят России, а эти деньги идут дальше на финансирование убийства украинцев", - говорит Петр Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
этот "летчик" в 2016-2018г начал разработку Ольха, а "не сбитый" балабол все закатал катком.
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22.03.2022 20:06
+36
петро прям як Рейган у свій час -але правильно касабский говнокарфаген треба розвалити
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22.03.2022 19:56
+35
Це ПВО , який Порох поставив "над своїм маєтком" збиває більшість ракет, які летять на Київ.
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22.03.2022 20:18
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зацените жесть на московии.... ппц...
https://twitter.com/i/status/1506224166848057347
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22.03.2022 19:56 Ответить
Жрет сырого мертвого голубя...или живого ?
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22.03.2022 20:32 Ответить
петро прям як Рейган у свій час -але правильно касабский говнокарфаген треба розвалити
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22.03.2022 19:56 Ответить
Я би зняв санкції з Ірану у частині продажу нафти. Але...
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22.03.2022 19:57 Ответить
Вроде с Венесуэллой идут сейчас переговоры.
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22.03.2022 20:01 Ответить
Але да... Ізраєль.
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22.03.2022 20:05 Ответить
только не израиль а кацапы затормозили сделку с Ираном
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22.03.2022 23:08 Ответить
Іраном правлять релігійні фанатики і вони можуть таку пропозицію використати проти світу. Дати згоду і не виконати її
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22.03.2022 20:45 Ответить
Потом что Обещание данное неверному не обязательно к исполнению...
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22.03.2022 23:17 Ответить
самий правильний шлях, здається, це щоб країни Затоки і Саудити збільшили видобуток.
про іран ясно, а у венесуелі не так просто відновити видобуток, я читала.
тут проблема, що Індія і Китай у кацапстану закуповують нафту, за зниженими цінами, але все ж.
і щось Індія мнеться, мнеться, і стосунки у них довгі, і озброєння рашистське і так не хочеться сваритися із свинособаками.
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22.03.2022 21:06 Ответить
саудиты очень странно себя ведут - ноони боятся ударов с Емена по своим нефтянным обьектам поэтому сейчас закупают ракеты в США
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22.03.2022 23:09 Ответить
Байден вже домовився пару днів тому
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22.03.2022 19:57 Ответить
Мабуть домовився, але недостатньо
Найту ж і далі в каців купують.
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22.03.2022 20:32 Ответить
ну так немцы до конца года обещали закупать - может раньше закруглятся
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22.03.2022 23:11 Ответить
Оце діло! ОПЕК - в слід за кораблем
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22.03.2022 19:58 Ответить
Иной, странный легион 2-е из топов шарика уже здесь...вешайтесь, свинособаки.

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22.03.2022 20:01 Ответить
Sako под .338?
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22.03.2022 20:05 Ответить
Финны знают толк в охоте
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22.03.2022 20:12 Ответить
Tikka T3x вроде...
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22.03.2022 20:34 Ответить
этот "летчик" в 2016-2018г начал разработку Ольха, а "не сбитый" балабол все закатал катком.
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22.03.2022 20:06 Ответить
Це ПВО , який Порох поставив "над своїм маєтком" збиває більшість ракет, які летять на Київ.
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22.03.2022 20:18 Ответить
Угу.
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22.03.2022 20:24 Ответить
До того ж, зробив він це за власний рахунок.
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22.03.2022 20:28 Ответить
А ще, якби у 2008 Ющенко не надав грузинам ППО, яким було збито десяток російських літаків, то ці десяток російських літаків бомбили би зараз українські міста та села.
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22.03.2022 20:22 Ответить
ты откуда такое вылезло козломордое,иди у зельки спроси где нептун с сапсаном *****
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22.03.2022 20:25 Ответить
поставь себе ПВО "над своїм маєтком" и атакуй
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22.03.2022 20:23 Ответить
до 19 года вполне успешно развивался и ОТРК Сапсан даже еще в 19м Южмаш начал сборку первого образца ракеты,а потом **** как отрезало,и только в 21м зелька прокатил пустую пусковую установку на параде,***** так она еще в 18м на параде была!,а Ольхи сколько закупили,умереть от смеха можно *****...
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23.03.2022 00:15 Ответить
Нефть дешевеет из-за нежелания Германии и Нидерландов вводить эмбарго против России



Байден на этой неделе попытается убедить союзников по ЕС в том, что санкции против России нужно усилить. Но эмбарго не находит единодушного отклика в континентальной Европе, тогда как для этого нужен консенсус
По материалам Dow Jones Newswires и Thomson Reuters
https://www.profinance.ru/news/2022/03/22/c5e1-neft-desheveet-iz-za-nezhelaniya-germanii-i-***********-vvodit-embargo-protiv-ro.html
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22.03.2022 20:03 Ответить
Для этого в первую очередь нужны альтернативные поставки. Статью прочитать надо было внимательнее. Консенсус газ и нефть не поставляет. И по ходу, Байден везет им решение проблемы. Он вроде как собирается снять ограничения с Венесуэллы по нефти.
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22.03.2022 20:12 Ответить
ви всі повинні знати- Америка вже раз розгрібла дерьмо після гітлера , а зараз знову- бюргери і жабоїди уміротворяють путлера а Америка знову розгрібає це гівно
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22.03.2022 20:19 Ответить
Порох
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22.03.2022 20:09 Ответить
Порох справжній лідер. Ніколи про жодні референдуми та зміни до Конституції на догоду росіянам навітт і не заікнеться...
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22.03.2022 20:10 Ответить
Він вже не тільки броники купив.
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22.03.2022 20:20 Ответить
А він вже давно це зробив. І не до одного батальйону тероборони.
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22.03.2022 20:21 Ответить
Москальскіх методичок ти п...дун
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22.03.2022 20:21 Ответить
Французский нефтяной гигант сворачивает работу в России
Компания TotalEnergies начинает постепенную приостановку своей работы в России. В частности, она останавливает инвестиции в проект «Арктик СПГ-2», передает «МК».

«Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила не заключать и не возобновлять контракты на закупку российских нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов», - заявили в компании.
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22.03.2022 20:22 Ответить
потому что ты ***** лахтодырый,давай назови мне когда там приняли наши зрк или наш отрк а козломордое,и перестань уже стесняться пиши на расейскай)))
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22.03.2022 20:27 Ответить
Захотів.
Коломойського проси. Це йому мільярди боргів пробачили.
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22.03.2022 20:30 Ответить
Де реальна допомога олігархів Україні ?
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22.03.2022 20:28 Ответить
Нема. Бо не треба голосувати за їхні партії. І бажано не дивитись пропаганду з плюсів та інтервал, тощо.
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22.03.2022 20:31 Ответить
на выборах увидишь когда опять будут скупать за гречку голоса
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22.03.2022 23:13 Ответить
Модер забань цього запоребрікового підара гумуса. Це чмо навіть не знає, що політичні лідери вирішили об'єднатися і не розводити срач на час війни. Мені як киянину хочеться подякувати ППО за ППО і я думаю, що мене підтримують всі мешканця міста. А тим диванним воякам хочу сказати, що Порох створив 206 батальйон, екіпірував його і з першого дня війни його бійці витягували людей із Ірпеня. Закупив пластини і кевларові каски, кулемети, одяг. Так що заткніть пельки, уроди.
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22.03.2022 20:35 Ответить
Київ +++
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22.03.2022 22:12 Ответить
О, поки писав, це чмо послали за рускім воєнним кораблем
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22.03.2022 20:36 Ответить
такие петухи тут долго не живут)))
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22.03.2022 20:44 Ответить
Fuck, *****, thnx 4 letting us know, why you didn't tell us it earlier????What at man
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22.03.2022 23:16 Ответить
Смотрел Тикток....в общем на Пороха накат в последние дни идёт жёсткий, причём ка бы от стороны Зеленского...хотя каналы что Пиарили Зеленского - продолжают его пиарить(это сейчас не сложно)...В общем ИМХО москали в своём стиле...Рашка как всегда пытается разделить нас по внутренней политике....методички не меняются столетиями...
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22.03.2022 23:21 Ответить
 
 