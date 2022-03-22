Порошенко призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок: нам нужно эмбарго на российскую нефть. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телекомпании Al Jazeera призвал государства Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок вместо российского. Он подчеркнул – необходимо немедленно ввести нефтяное эмбарго против России как государства-агрессора. Порошенко также отметил – чем быстрее будет остановлено российское вторжение в Украину, тем меньше будут глобальные риски продовольственного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт политсилы "Европейская солидарность".

"Сейчас свою отдельную роль играет также арабский мир. Почему? Потому что сейчас, когда мы просим ввести эмбарго на российские нефть и газ, все страны Персидского залива могут увеличить поставки своей нефти и газа на мировой рынок. И это именно то, на что мы рассчитываем от вас", – отмечает Порошенко.

"Это поможет избежать продовольственного кризиса и остановить угрозу безопасности обеспечения продовольствием. И это также позволит всем нам удерживать цену на нефть и газ на фоне введения эмбарго по отношению к российским энергоносителям", - объясняет Петр Порошенко.

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"Ведь это действительно аморально - платить миллионы долларов каждую неделю, которые Европа и мир платят России, а эти деньги идут дальше на финансирование убийства украинцев", - говорит Петр Порошенко.