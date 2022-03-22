Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура уничтожают российских оккупантов под Киевом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура успешно уничтожают российских оккупантов на Киевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь фейсбука Александр Крамаренко.
Он подчеркнул: "Добрый вечер, мы из Украины. Батальон им.Шейха Мансура #башит русню под Киевом".
Топ комментарии
+57 Simeon Kukushkin 189be33b
показать весь комментарий22.03.2022 21:40
+55 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий22.03.2022 21:47
+50 Совестно за Брата
показать весь комментарий22.03.2022 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Раз їх ті так *******
И вообще сейчас не время для религиозных дебатов. Не пиши тут ерунду,если хочешь верить в столб,флаг тебе в руки.Аллах в переводе с арабского означает "Единый господь Бог", не будь невежей сейчас 21 век..
Да что же вы такие прямолинейный?
Тут люди гибнут каждую минуты,и русские ракеты не разбирают в кого вы верите в Аллаха или Иисуса что же вы тут пытаетесь доказать?
Це відбувається зараз.
Вони завжди, на протязі останніх сторіч героїчно воювали проти своїх поневолювачів - рашистів.
Зараз воюють за свободу та незалежність України.
А кадирівці це зрадники чеченського народу.
І настане час, коли Чечня буде незалежною державою а гнила рашистська імперія розвалиться.
Велике дякую хлопцям
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть ворогам!!!
путЕн *****!!!
РУЗКІЙ КАРАБЛЬ ІДІ НАХ√Й!!!
Смерть кацапам!!!
Спасибо вам за помощь!