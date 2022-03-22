РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10194 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
57 101 95
Чечня (625) чеченцы (208) добровольцы (1032)

Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура уничтожают российских оккупантов под Киевом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура успешно уничтожают российских оккупантов на Киевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь фейсбука Александр Крамаренко.

Он подчеркнул: "Добрый вечер, мы из Украины. Батальон им.Шейха Мансура #башит русню под Киевом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинские добровольцы Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+57
Разом звільнимо всі поневолені Рашкою народи!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:40
+55
Наша подяка справжнім ічкерійцям.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47
+50
а каДырка в Тик-Токе синит, а кацапы его боятся... извиняются...
показать весь комментарий
22.03.2022 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://youtu.be/aGtEIEFbER4
показать весь комментарий
22.03.2022 21:38 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 22:40 Ответить
а каДырка в Тик-Токе синит, а кацапы его боятся... извиняются...
показать весь комментарий
22.03.2022 21:38 Ответить
Разом звільнимо всі поневолені Рашкою народи!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:40 Ответить
І мокшан?...і мокшан...
показать весь комментарий
22.03.2022 22:03 Ответить
Мошкан в Німеччину і Францію

Раз їх ті так *******
показать весь комментарий
22.03.2022 22:17 Ответить
З якогось савєцкава фільма про громадянську війну - записує дані солдата...нацианальнасть? - іжора... - какая іжора?! русскій!
показать весь комментарий
25.03.2022 17:59 Ответить
Іншаллах!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:40 Ответить
Наша подяка справжнім ічкерійцям.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47 Ответить
Вот у меня теперь возникает вопрос. Кто в Сирии был терористом??? сопротивление или правительство?
показать весь комментарий
22.03.2022 23:11 Ответить
Нормальные люди знают асад был террористом, вас совсеи запрудлило рускепропаганда..
показать весь комментарий
23.03.2022 00:13 Ответить
асада хотела убрать оппозиция так как он засиделься у власти как и его папа до него.Асад конечно хотел еще посидеть у власти, позвал путина на помощь.Пришли смелые героические расияне помогать освобождать сирию от террористов как сейчас освобождают украину от нацистов. А и еще путин химическое оружие дал асаду. тот конечно его применил. ну потом расияне героически побомбили население. Они же умные расеяне что бы внести хаос образовали Исламское государство.типа лнр и днр .Эти тоже воевали на стороне асада. Но иногда постреливали по всем что бы скучно не было. Вроде как лнр и днр тоже в друг друга постреливали иногда. Потом глядя на все это подтянулись другие страны защищать опозицию. Таким образом расияне добились того что создали несусветный хаос.
показать весь комментарий
23.03.2022 00:51 Ответить
Жесть, не позавидуєш кадирівцям)
показать весь комментарий
22.03.2022 21:40 Ответить
дыровцы не войны, ток как заградотряды могут участвовать
показать весь комментарий
22.03.2022 22:31 Ответить
Стая на охотє
показать весь комментарий
22.03.2022 21:41 Ответить
Аллаху Акбар!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:43 Ответить
Молодці хлопці! Справжні українці!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:44 Ответить
Нам не тільки Бог помогає, а й Аллах
показать весь комментарий
22.03.2022 21:45 Ответить
Друже , в тому і справа, це як український борщь, назвати російською стравою. Немає аллаха є Господь Бог.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47 Ответить
вчіть матчасть. У євреїв мусульман та християн Бог один і той же. Це Бог Авраама. Авраам є предком і євреїв і арабів тільки у арабів його називають Ібрагім.
показать весь комментарий
25.03.2022 19:36 Ответить
Бог и Аллах есть одно и то же, только назвы разные.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:50 Ответить
Нєа!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:55 Ответить
на росіі це Хуіло
показать весь комментарий
22.03.2022 22:04 Ответить
Антихрист
показать весь комментарий
22.03.2022 22:06 Ответить
По твоей логике 1.5 миллиарда мусульман заблуждаются?
И вообще сейчас не время для религиозных дебатов. Не пиши тут ерунду,если хочешь верить в столб,флаг тебе в руки.Аллах в переводе с арабского означает "Единый господь Бог", не будь невежей сейчас 21 век..
показать весь комментарий
22.03.2022 22:07 Ответить
ТЫ ПРАВ.Я моряк и работал с турками они каждую пятницу смотрели видео не о Аллахе а о Христове Господнем .
показать весь комментарий
22.03.2022 22:31 Ответить
Не ужели ты думаешь что среди турок нет христиан?
Да что же вы такие прямолинейный?
Тут люди гибнут каждую минуты,и русские ракеты не разбирают в кого вы верите в Аллаха или Иисуса что же вы тут пытаетесь доказать?
показать весь комментарий
22.03.2022 22:50 Ответить
Це троль.
показать весь комментарий
23.03.2022 00:50 Ответить
Ну так у них других не осталось,а новые ещё не подросли
показать весь комментарий
24.03.2022 22:34 Ответить
Богов много-у каждого своя паства
показать весь комментарий
24.03.2022 22:33 Ответить
Бережи вас Господь Бог!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:45 Ответить
Уважение бойцам.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47 Ответить
Всі ми воюємо за волю наших народів.
Це відбувається зараз.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:47 Ответить
Наступило время очистки земного шара от русско фашистской нечисти всеми кого эта нечисть коснулась своей кровавой лапой.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:49 Ответить
весело кацапов ложат!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:50 Ответить
Дякую, хлопці !
показать весь комментарий
22.03.2022 21:51 Ответить
вот это чеченец.... а у кадырки бородатые девочки-селфики...
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
Бородатые доны Ган доны ))
показать весь комментарий
22.03.2022 22:05 Ответить
Це справжні чеченці.
Вони завжди, на протязі останніх сторіч героїчно воювали проти своїх поневолювачів - рашистів.
Зараз воюють за свободу та незалежність України.
А кадирівці це зрадники чеченського народу.
І настане час, коли Чечня буде незалежною державою а гнила рашистська імперія розвалиться.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:52 Ответить
Скоріше Ичкерійці- громадяни Ічкерії,у майбутньому вільної від кадирівців та кацапів країни
показать весь комментарий
24.03.2022 22:36 Ответить
С РПГ зовсім безстрашний та безсмертний…
Велике дякую хлопцям
показать весь комментарий
22.03.2022 21:54 Ответить
Доречі це мені також досить дивно здалось. Чи там між роками і ними дим був, який міг огляд прикрити трішки. Бо інакше ну трохи мов безсмертний встав в повний зріст, і кожного разу по 5 секунд прицілювався. А в цій ситуації кожна мілісекунда дорога...
показать весь комментарий
22.03.2022 22:07 Ответить
Скорее там у него была зона с узким сектором обзора,если лупил по бронетехнике,то она его и закрывала
показать весь комментарий
24.03.2022 22:38 Ответить
Також зацінив. У чувака сталеві яйця: стоїть на відкритій місцевості, та ще й скурпульозно прицілюється, щоб вже точно не "в молоко".
показать весь комментарий
22.03.2022 22:12 Ответить
При таком плотном огне я думаю там все лежали обосранные мордой в землю
показать весь комментарий
22.03.2022 23:11 Ответить
Постановку, на жаль, ніхто не відміняв
показать весь комментарий
24.03.2022 23:04 Ответить
Москалей запрошують...
показать весь комментарий
22.03.2022 21:54 Ответить
Чорнобаївка!
показать весь комментарий
22.03.2022 21:58 Ответить
Восьмий раз: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку. Даёшь 9-й и юбилейный 10-й заезд в санаторий Чернобаевка!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
Аааа! 🤣 Це вже класссікааа!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:14 Ответить
В Чорнобаївці Задорнов з аншлагами!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:18 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 21:59 Ответить
Ціна - 200. Сімволічно...
показать весь комментарий
23.03.2022 11:19 Ответить
Ох і шмалять МОЛОДЦІ! Кадиров мабуть при просмотрі ляшки обдрище
показать весь комментарий
22.03.2022 21:57 Ответить
С таким подкреплением можна и москву взять
показать весь комментарий
22.03.2022 21:59 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Молодцы Братья ЖОХАРА! Агрессор должен быть уничтожен. ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:00 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть ворогам!!!
путЕн *****!!!
РУЗКІЙ КАРАБЛЬ ІДІ НАХ√Й!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:13 Ответить
Давайте вже відрізняти ічкерців та чеченців (як їх називає кацапня)
показать весь комментарий
22.03.2022 22:00 Ответить
у меня к этим славным братьям, только один вопрос, почему без касок? еще ведь не май месяц!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
По тому что что каска что броник это лишний вес, мы их никогда особо не носим, это замедляет подвижность
показать весь комментарий
22.03.2022 22:12 Ответить
та не, думаю хотя бы каску нужно носить, если чего надежды на нее конечно мало, ну а от осколков то она точно защитит
показать весь комментарий
22.03.2022 23:03 Ответить
Справжні чеченці, а не кадирівськи віслюки.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:02 Ответить
Молодцы!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:03 Ответить
красавцы, мочите рашистов.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:03 Ответить
Справжні воїни - на відміну від кадирівських клоунів-тіктокерів.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:04 Ответить
ЭТО БУДУЩЕЕ СВОБОДНОЙ ИЧКЕРИИ !
показать весь комментарий
22.03.2022 22:05 Ответить
Дякую хлопці! Але каски таки вдягайте! Аллаху Акбар!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:10 Ответить
Как майкопскую бригаду в Грозном. Жгите окупантов и в жизни
показать весь комментарий
22.03.2022 22:11 Ответить
Наступне звільнення Кубані , а потім вільної Ічкерії з якою у нас кордону не буде суто межові стенди , зрадника кадирова буде засуджено за всі злочини і страчено через повішання на головній площі Грозного
показать весь комментарий
22.03.2022 22:12 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 22:12 Ответить
Броню, каски обов'язково знайдіть, якщо не від прямого влучання то від ударної хвилі, контізії захистить.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:13 Ответить
Слава Ічкеріі- горджусь жити на вулиці імені Джохара Дудаєва!!!!
Смерть кацапам!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:14 Ответить
Они на чеченском "кадыровцам" кричат "Ну давайте бабы выходите, вы же сюда воевать приехали" а потом говорит гранатометчику "Во по тому дому ударь, они туда заскочили"
показать весь комментарий
22.03.2022 22:15 Ответить
Тот редкий случай, когда на крик "Аллаху Акбар" от всей души хочется ответить "Воистину Акбар".
показать весь комментарий
22.03.2022 22:17 Ответить
ИнШаАллах)
показать весь комментарий
22.03.2022 22:29 Ответить
я хоть и атеист, но и то, чуть не прослезился. Всё таки какие они классные, чеченские воины.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:34 Ответить
Так я вообще пастафари.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:42 Ответить
Вот это настоящие Чеченцы! Настоящие Чеченцы могут воевать только за свободу, а кадыровцы воюют за рабство!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:27 Ответить
КРАСИВОЕ ВИДЕО!МОЛОДЦЫ чеченцы..!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:38 Ответить
Оце справжні мужики, а не ті клоуни, що у кадиркіна на підтанцовці.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:40 Ответить
Мочи козлов!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 22:51 Ответить
Аллах акбар хлопцi!
показать весь комментарий
22.03.2022 23:18 Ответить
Вільний Народ Ічкерії-Незламаний і Непереможний!!!!
показать весь комментарий
22.03.2022 23:26 Ответить
В ВЫБИВНОГО ИГРАЮТ !)
показать весь комментарий
22.03.2022 23:31 Ответить
Аллаху акбар. Слава Чечні
показать весь комментарий
22.03.2022 23:45 Ответить
Дайте им каски и другие снаряжение...
показать весь комментарий
23.03.2022 00:15 Ответить
Воинам Ичкерии - уважение! Недавно смотрел отрывки интервью с Джохаром Дудаевым - очень умный и интеллигентный мужик был! Стало ещё понятнее, почему Ичкерия так стремилась вырваться из той страны запустения, интеллектуальной разрухи и моральной деградации, и ещё жальче, что путлер им этого так и не позволил.
Спасибо вам за помощь!
показать весь комментарий
23.03.2022 00:34 Ответить
Уважуха!!!
показать весь комментарий
23.03.2022 11:28 Ответить
Закину відос з ічкерійськими братами родичам на рф, хай там трохи поплавляться.
показать весь комментарий
23.03.2022 11:29 Ответить
Дякуемо вам
показать весь комментарий
23.03.2022 11:31 Ответить
Отличные воины! Волки! Спасибо!
показать весь комментарий
23.03.2022 12:45 Ответить
Молодцы парни, спасибо вам за такую дружескую поддержку, успехов вам и удачи в этом нелёгком деле.
показать весь комментарий
10.04.2022 18:55 Ответить
 
 