Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура уничтожают российских оккупантов под Киевом. ВИДЕО

Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура успешно уничтожают российских оккупантов на Киевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пользователь фейсбука Александр Крамаренко.

Он подчеркнул: "Добрый вечер, мы из Украины. Батальон им.Шейха Мансура #башит русню под Киевом".

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