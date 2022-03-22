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Двое пособников российских оккупантов задержаны в Киеве, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Киеве задержаны двое мужчин, которые оказались агентами РФ.

Об этом в Telegram сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку.

Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора.

Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины.

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Топ комментарии
+22
Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
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22.03.2022 21:49
+11
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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22.03.2022 21:54
+9
Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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22.03.2022 22:05
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А шкода их что-ли? Номера то синие на ней...
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22.03.2022 21:45 Ответить
Захватили милицейскую шкоду и украинскую военную форму...
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22.03.2022 21:49 Ответить
надо было и того ватного мудака который слил торговый центр в Тик Ток оказывается его хотят отпустить
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23.03.2022 00:32 Ответить
В смысле отпустить? Его посадить для начала надо.
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23.03.2022 02:12 Ответить
не будут его сажать задержат на пару недель это просто жесть какая то
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23.03.2022 02:39 Ответить
ну хотели по постам проскочить, так-то комендантский час был, просто так на дорогах не поездишь
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22.03.2022 21:51 Ответить
Могли віджати шкоду в нашої поліції десь в Нових Петрівцях. Ти не в курсі, що орки використовують десятки віджатих машин поліції, швидкої та інших служб для пересування дрг? Чи ти не місцевий?
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22.03.2022 22:29 Ответить
откуда простые люди могут быть в курсе кто у кого что отжимает?
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23.03.2022 00:29 Ответить
Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
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22.03.2022 21:49 Ответить
У процесі затримання вчинили опір та були ліквідовані... 8 в біса простих слів які можно запам'ятати навіть дітям дитячого садка!
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22.03.2022 22:01 Ответить
Допитано та знищено!
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22.03.2022 22:06 Ответить
Эти пособники возможно из параши раз с тетрадью "путешествуют " и возможно ценные фрукты в плане добычи полезной информации , для начала с ними будут работать и допрашивать СБУ, потом под суд и в обменник ,если они таки граждане Украины то пожитуха
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22.03.2022 22:06 Ответить
Потрібно отримати інформацію від них спочатку. Потім так, будуть знищені
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22.03.2022 22:11 Ответить
спочатку сбу має таких допитати
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22.03.2022 23:12 Ответить
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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22.03.2022 21:54 Ответить
То ли красные галифе.
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23.03.2022 00:26 Ответить
расстрелять тварей
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22.03.2022 22:01 Ответить
надо было и того ватного мудака который слил торговый центр в Тик Ток оказывется его хотят отпустить
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23.03.2022 00:31 Ответить
Єрмака і Демченка?
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22.03.2022 22:03 Ответить
Теж була надія...
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22.03.2022 23:18 Ответить
Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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22.03.2022 22:05 Ответить
Правильно буде в доповідях, показання дають затримані та підозрювані
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22.03.2022 22:11 Ответить
Єрмак і Подоляк?
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22.03.2022 22:08 Ответить
Они реально тупые - так палиться?
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23.03.2022 00:25 Ответить
 
 