Дети Харькова, прячущиеся от российских бомб в метро, спели гимн Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Харьковский поэт Сергей Жадан опубликовал видео из подземки Харькова. На кадрах дети поют Гимн Украины с присутствующими.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео размещено в фейсбуке Жадана.
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+25 George Wind
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+16 Saskia Jansen
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+14 ladyar
показать весь комментарий22.03.2022 22:05
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дякую вам касаби.. щоб з вас мясо кусками злізало, поки ви ще живі
Перша столиця це вигадали більшовики коли не змогли захопити Киїів іщоб
розколоти України вигадали "первую століцу".
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)