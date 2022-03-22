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дети (6021) Харьков (6515) Жадан (74)

Дети Харькова, прячущиеся от российских бомб в метро, спели гимн Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Харьковский поэт Сергей Жадан опубликовал видео из подземки Харькова. На кадрах дети поют Гимн Украины с присутствующими.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео размещено в фейсбуке Жадана.
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Топ комментарии
+25
Слава Нации, ***** Российской Федерации!
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22.03.2022 22:05
+16
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22.03.2022 22:05
+14
Супер патріотичне відео.
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22.03.2022 22:05
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Слава Нации, ***** Российской Федерации!
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22.03.2022 22:05 Ответить
что у вас в Германии? вы за нас? русаков гнобите?
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22.03.2022 22:25 Ответить
гнобим ****, каленным железом, последнюю георгиевскую ленточку засунул в жопу одному ********* недели две назад, теперь **** вокруг ходят и оглядываются, тут **** много волго-дойчев казахо-дойчев, их **** там фашистами обзывали, а теперь они здесь за путина жопу рвут, но мы им скорей жопу порвем! Слава Украине!
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22.03.2022 22:56 Ответить
я переживаю. мои в нюрике. и мне приятно слышать слова поддержки. гнобите гадов.
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22.03.2022 22:59 Ответить
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22.03.2022 22:05 Ответить
Гарні котики і чудові побажання для кремлівського головоріза і ублюдка 😠
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22.03.2022 22:08 Ответить
Супер патріотичне відео.
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22.03.2022 22:05 Ответить
діти повинні радіти життю і весні...
дякую вам касаби.. щоб з вас мясо кусками злізало, поки ви ще живі
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22.03.2022 22:05 Ответить
российский исполнитель пошел против кремлевских утырков и написал трек в поддержку украинцев - https://www.youtube.com/watch?v=ArNZ83SAgY0
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22.03.2022 22:05 Ответить
кацапский шлак...
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22.03.2022 22:43 Ответить
Герб Украины - воля! Это символ того, что волю Украинцев не сломить!
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22.03.2022 22:07 Ответить
Да что там говорить ПЕРВАЯ СТОЛИЦА. Она и будет первой.
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22.03.2022 22:10 Ответить
Київ forever, але Харків це перше місто після Київа.
Перша столиця це вигадали більшовики коли не змогли захопити Киїів іщоб
розколоти України вигадали "первую століцу".
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22.03.2022 23:25 Ответить
Гарно заспівали!
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22.03.2022 22:11 Ответить
Наше щасливе, світле майбутнє
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22.03.2022 22:14 Ответить
Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
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22.03.2022 22:15 Ответить
Очищення через біль! Краще пізно ніж ніколи!
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22.03.2022 22:19 Ответить
Файно.
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22.03.2022 22:22 Ответить
Это поколение Харьковчан будет стрелять на звук при словах "мы же братья"
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22.03.2022 22:44 Ответить
Все це було у колишньому житті...
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23.03.2022 00:06 Ответить
Гарно співають - це найбільш гарне виконання гімну України який я чув, супер, це пл Конституції, хто з Харкова розуміє.
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22.03.2022 23:27 Ответить
Дуже Гарно!!! Слава Україні !!!!
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23.03.2022 00:23 Ответить
Кується нація
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23.03.2022 00:30 Ответить
Такой народ победить нельзя.
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23.03.2022 01:47 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!смерть рашке и кацапам!
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23.03.2022 11:59 Ответить
 
 