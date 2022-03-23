Мы будем бороться сверх человеческих сил, - обращение "Азова". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение заместителя командира полка "Азов", друга Калины, по поводу ситуации в Мариуполе на вечер 22 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в твиттере "Азова".
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Пожалуйста, подождите...
Ви вже стали легендою, покривши себе славою.
Слава нації!
Слава Україні!
Слава Героям !
Живіть,тримайтеся, ми молимося за вас!!най помирають кацапи,а ви-ЖИВІТЬ!!!!
Пороху ті поранені орки всралися - не президентський це рівень
Помилки припустились наші командири в ДАПі, які вважали орків за воінів, а вони виявились підлою ордою...
Слава Героям!
(и Боже Благословіння)
если это займёт год - значит год
но так это будет хоть надежда и бойцы будут держаться сколько надо
Мене аж зціпило, коли показували запис відеокамер з Прекопа та Чонгара - йшли як на параді!
За це має відповісти той хто там командував!
Лишився інстинкту самозбереження?
Ніхто Непростить. Винні будуть покарані
Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але прокремлівську
владу ЗЕбілів підписантів -капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас
окупантів не ця влада капітулянтів а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
Або Деблокуйте Нелюди