Мы будем бороться сверх человеческих сил, - обращение "Азова". ВИДЕО

Обращение заместителя командира полка "Азов", друга Калины, по поводу ситуации в Мариуполе на вечер 22 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в твиттере "Азова".

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