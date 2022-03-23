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ВСУ сегодня порадовали. Снова Чернобаевка, снова разгром оккупантов, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться до последнего.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сколько еще людей убить, чтобы Запад закрыл небо? - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+56
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22.03.2022 23:56
+32
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22.03.2022 23:54
+29
.. .
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23.03.2022 00:06
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до осатннього русо-фашистського орка на нашій землі.
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22.03.2022 23:53 Ответить
Коли вже журналісти Цензор.нет навчаться скачувати ролики з різних соц.мереж і т.п.? Бо це виглядає жалюгідно!
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22.03.2022 23:54 Ответить
Скачивать проблем нет, проблема в авторских правах.
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22.03.2022 23:58 Ответить
Кацапський Тєлєграм не хочу встановлювати принципово.
Дійсно, невже так важко заливати потрібні відеофайли на власні сервери?
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23.03.2022 00:00 Ответить
Так телеграми (як й інші) не дає нічого скачати.
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23.03.2022 01:47 Ответить
Брехня,все можно скачати.
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23.03.2022 16:56 Ответить
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22.03.2022 23:54 Ответить
Cлони надзвичайно розумні тварини .... орки ж просто казкові довбойоби
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23.03.2022 00:00 Ответить
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22.03.2022 23:56 Ответить
https://www.facebook.com/1316117592/videos/682722639546662/
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22.03.2022 23:56 Ответить
Супер, дякую!
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23.03.2022 00:07 Ответить
А в цій Чорнобаївці, випадково ЦУКОР не продають по акції і за рублі?
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22.03.2022 23:57 Ответить
Та ні, там простіше.

Січовий козак Петро Олександрович Чорнобай, якому єкатирина "подарувала" цю землю,

насправді був характерником.

От і все - ця земля горить під ногами ворога вже 300 років.
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23.03.2022 00:02 Ответить
А еще там придорожный базарчик был, всегда можно было перекусить выпить кофе или чаю, купить вяленой рыбки. Вот и прут на запах еды, первый и последний раз в жизни вкусно пожрать. Есть и второй вариант, рядом Степановка там психбольница, может на процедуры слетаются.
Впіймав себе на думці - больница (боль), лікарня (ліки). Психбольница і лікарня для ДУШЕВНО хворих, то які ми в трасця братья, ми сприймаємо світ по різному. Для орков - у нас разное мировосприятие, у нас предки Характерники, а у вас кто, лешие с кикиморами.
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23.03.2022 03:23 Ответить
Волноваха?
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22.03.2022 23:57 Ответить
На Чернобаевку ставят специально технику, чтобы ее уничтожали, ведь идти в атаку и помирать страшно, а так технику разбили и уже никто в атаку не пошлет, потому что нечем. Отличный пример того, как сохранить себе жизнь и избежать трибунала.
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22.03.2022 23:57 Ответить
Та там і орків насмажили - дохолєри і трошки.
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23.03.2022 00:04 Ответить
Зачет)
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23.03.2022 00:22 Ответить
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23.03.2022 00:03 Ответить
Внизу табличку: " Сахар, акция"
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23.03.2022 00:27 Ответить
Новини української мови. Граблі перейменували на Чорнобаївці
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23.03.2022 00:04 Ответить
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23.03.2022 00:07 Ответить
.. .
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23.03.2022 00:06 Ответить
Слухи великое дело. Распространили что там бояру без лимита льют
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23.03.2022 00:06 Ответить
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23.03.2022 00:08 Ответить
Я теж думаю що кацапи навмисно ставлять туди техніку щоб не йти в атаку. Вони, звісно, дебіли, але восьмий раз - це вже занадто.
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23.03.2022 00:10 Ответить
Думаю що Чорнобаївку кацапи на все життя запомнять.І згадуватимуть як страшний сон.
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23.03.2022 00:13 Ответить
ну это те, кто доживет
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23.03.2022 01:00 Ответить
Час назад русские твари ударили по Краматорску, по нашим бензовозам и складу гсм. Наводчиком стал местный ушлепок, снявший видео нашей колоны и выложивший это в сеть.
Уже неоднократно было замечено, что после выкладывания в сеть нашими гражданами видео нашей техники, враг (россия) осуществляет ракетно-бомбовый удар по указанной локации.
В связи с чем предлагается немедленно внести соответствующие изменения в законодательство Украины и приравнять такие "сливы" к криминальному преступлению. От 3-х до 20 лет с конфискацией.
Никаких профбесед, только реальные сроки, делать надо очень быстро иначе эти ***** "мамкины операторы" еще не раз подставят наших военных.
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23.03.2022 00:16 Ответить
насколько я в курсе-уже сегодня . от 5ти и выше
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23.03.2022 00:19 Ответить
Ловят?
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23.03.2022 00:23 Ответить
Его, всё!
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23.03.2022 01:58 Ответить
Чуваки, фильтруйте. Вы высаживаете тонны снарядов и истощаете свои запасы. Вы уверены, что ******* так, как надо??
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23.03.2022 00:36 Ответить
Знаешь где жопа находичтся? Следуй не мешкая
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23.03.2022 00:59 Ответить
Ловити і убивати на місці цю агентуру тільки за спробу, за спробу зйомок!!!!
В Україні діє воєнний стан!!! Які там суди та судді !!!
Окупант гатить одразу Україну, а ми будемо роками із судами збиратися…
Кара на місці!!!
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23.03.2022 00:44 Ответить
Чорнобаївка стає улюбленою прибережною скелею лемінгів )

З.І.
Хтось знає напевно - "порадували" є русизмом чи ні?
Схоже з"явилося в словниках тільки від 1949 року... і вухо трохи ріже.
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23.03.2022 01:06 Ответить
Найкращий (і найбільш надійний) гуманітарний коридор - це очищення території від окупантів.
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23.03.2022 01:13 Ответить
ЗСУ радують, а блазень цю радість множе на нуль. Ще до гада доберемось у питання виходу рашистів із Криму. Й мені здається, що Зе це ЧУДОВО розуміє, а отже відводить увагу від того злочину мифами про Чорнобаївку (які спростовують місцеві). Бо Мариуполь це ж кричущий наслідок злочиної бездіяльності як ніхто інший! Ніяка Чорнобаївка особисто мене не розведе! Більше того, виникає підозра що той виход із Криму був саботажем, із якимось сценарієм!
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23.03.2022 01:40 Ответить
Где ракеты ***** каартальная? В длрогах для оккупант?
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23.03.2022 02:46 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ --- ДАЙ ***** ВИЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ НА ОДИН ДЕНЬ И ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ОСВОБОДИТСЯ ОТ ЭТОЙ БЕШЕННОЙ СОБАКИ
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23.03.2022 06:13 Ответить
 
 