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ВСУ сегодня порадовали. Снова Чернобаевка, снова разгром оккупантов, – Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться до последнего.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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Дійсно, невже так важко заливати потрібні відеофайли на власні сервери?
Січовий козак Петро Олександрович Чорнобай, якому єкатирина "подарувала" цю землю,
насправді був характерником.
От і все - ця земля горить під ногами ворога вже 300 років.
Впіймав себе на думці - больница (боль), лікарня (ліки). Психбольница і лікарня для ДУШЕВНО хворих, то які ми в трасця братья, ми сприймаємо світ по різному. Для орков - у нас разное мировосприятие, у нас предки Характерники, а у вас кто, лешие с кикиморами.
Уже неоднократно было замечено, что после выкладывания в сеть нашими гражданами видео нашей техники, враг (россия) осуществляет ракетно-бомбовый удар по указанной локации.
В связи с чем предлагается немедленно внести соответствующие изменения в законодательство Украины и приравнять такие "сливы" к криминальному преступлению. От 3-х до 20 лет с конфискацией.
Никаких профбесед, только реальные сроки, делать надо очень быстро иначе эти ***** "мамкины операторы" еще не раз подставят наших военных.
В Україні діє воєнний стан!!! Які там суди та судді !!!
Окупант гатить одразу Україну, а ми будемо роками із судами збиратися…
Кара на місці!!!
З.І.
Хтось знає напевно - "порадували" є русизмом чи ні?
Схоже з"явилося в словниках тільки від 1949 року... і вухо трохи ріже.