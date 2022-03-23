ВСУ сегодня порадовали. Снова Чернобаевка, снова разгром оккупантов, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться до последнего.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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