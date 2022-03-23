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В Чернигове войска РФ авиабомбой разрушили мост, ведущий в Киев. ВИДЕО

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В Чернигове ночью 23 марта российские войска сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, соединявшую город с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию "Суспільному" подтвердил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

Больше деталей пообещал обнародовать в утреннем видеообращении. Напомним, по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
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