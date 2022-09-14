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"Мы забрали чужое. Эти самолеты за пределы РФ никогда не будут летать. Исключение – дружественные страны", - министр транспорта РФ Савельев об эксплуатации "национализированных" воздушных судов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Министр транспорта РФ Виталий Савельев объяснил представителю российской авиаотрасли планы дальнейшей эксплуатации "национализированных" самолетов, принадлежащих иностранным компаниям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Савельев приказал эксплуатировать украденные воздушные суда и проводить техническое обслуживание на российских предприятиях до момента, когда это будет возможно. Чиновник в разговоре признает, что россияне забрали чужое, и эти самолеты никогда не будут вылетать за пределы воздушного пространства РФ. Исключением он назвал полёт в "дружественные страны".

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кримская галька хрустіт на маасковскіх зубах...

❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
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23.03.2022 10:52
+25
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23.03.2022 10:53
+24
Погружение во мрак

anti-colorados 23 Березня, 2022

Случилось то, что должно было случиться. На роZZии началась волна национализации. Самым громким является решение не возвращать лизингодателю более тысячи пассажирских самолетов, в основном производства Airbus и Boeing. Проще говоря, Москва сделала ровно то, что делает на территории Украины - формализовала себя как мародер. У нас в этом никогда не было сомнений и мы давно описывали то, что и как делают россияне на оккупированной территории Донбасса и в Крыму, а сейчас это происходит на новых, захваченных территориях.
Там российские военные уже получили добро на широкомасштабное мародерство и оно теперь идет везде, где они стоят. Поэтому всем надо понимать, что удерживая врага от захвата собственного населенного пункта, вы его защищаете от дикой банды, которая будет убивать ради забавы, насиловать и обязательно - грабить. Вчера нам рассказала очевидица этого процесса, очень показательную историю, которую можно описать в подробностях.
Она поехала в район Бучи для того, чтобы попытаться вывезти оттуда свою престарелую маму, хотя уже и сама в предпенсионном возрасте. В общем, в их дом зашли «освободители» и стали методично выносить все, что им приглянулось и в первую очередь - еду. Потом, когда все было разграблено, они расстреляли холодильник, стиралку и телевизор. А когда выходили, последний освободитель сказал: «Жаль вы старые и не представляете интереса». Только после этого - ушли.
Всем надо понимать, что стадия войны, когда они игрались в «братьев» уже закончилась и теперь их не заставляют играть плюшевых мишек. Они знают свои потери и считают, что грабежами и насилием они могут хоть как-то компенсировать свое незавидное положение. Жаль, что пустоголовые балаболки, наподобие Люси, никогда этого не поймут, поскольку все это происходит с чужими, для них, людьми.
Но вернемся к самолетам. О том, что будет происходить именно с этим вопросом, мы писали раньше и на самом деле, он является лакмусовой бумажкой, поскольку там не было большого лага по времени. Лизингодатель дал сроку в де-три недели для того, чтобы перегнать самолеты на указанные площадки и выполнение, либо не выполнение этого требования, мгновенно тянет за собой, соответствующие последствия. И как мы знаем, прутин лично распорядился не возвращать самолеты, тем самым - запустил последовательность необратимых событий.
Лизингодатели тут же арестовали около 80 самолетов, находившихся на обслуживании или по другим причинам, вне территории роZZии, но около тысячи - остались недоступными. Раз так, то теперь в любом аэропорту, они могут быть остановлены и отданы собственнику принудительно. В москве это прекрасно понимают и вот как выглядит профильное совещание на эту тему.
https://twitter.com/i/status/1506498951809310723
Это значит, что опыт Ирана и Венесуэлы, там не пошел впрок и то, что унылый мужик обещает сделать собственными силами, в плане обслуживания и ремонта, не под силу даже стране, где собираются те самые Airbus и Boeing, поскольку эти процедуры завязаны на сертифицированных производителей запчастей, расходных материалов и прочего.
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23.03.2022 10:53
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*******. Все.
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23.03.2022 10:50 Ответить
Не згоден . Довбойобище. Володимир Семенович вірно співав - Но если туп, как дерево - родился баобабом, так будешь баобабом тыщу лет, пока помрёш...
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23.03.2022 10:56 Ответить
родишся
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23.03.2022 11:06 Ответить
Пане Семене, вибачате, то я в запалі... Згадав минуле... Ми співали і так, і так...
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23.03.2022 11:09 Ответить
Не. Он ошибся очень в тему
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23.03.2022 13:01 Ответить
кримская галька хрустіт на маасковскіх зубах...

❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
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23.03.2022 10:52 Ответить
Ну як то кажуть ... "Поздна, працесс пашоль!!!"
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23.03.2022 10:59 Ответить
Орки злодюги , вбивці і визнають це , отож для Гааги є готовий матеріал 😠
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23.03.2022 10:53 Ответить
Будет как на Кубе - самолеты-ветераны.
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23.03.2022 10:53 Ответить
Міністри-підараси... Єраплани ідуть на .... Параходи вже всі там же...
А параша? Щє "впирде" ? Чи вже глибше ?
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23.03.2022 11:05 Ответить
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23.03.2022 10:53 Ответить
degeneraty
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23.03.2022 10:58 Ответить
New de Generation!
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23.03.2022 13:39 Ответить
Какие дружественные страны, идиет? Эти самолёты никуда летать не будут, поскольку та же Армения хочет в ИКАО остаться. Разве что Абхазия, Южная Осетия, КНДР.
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23.03.2022 11:02 Ответить
Za ЕДУ
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23.03.2022 11:04 Ответить
Za ***
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23.03.2022 11:10 Ответить
ЗА ЕДУ, БО П...
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23.03.2022 12:14 Ответить
С пятого раза прочитал))
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23.03.2022 11:10 Ответить
ВООБЩЕ ТО ЗА ЕДУ.. дети кушать просят всмотритесь внимательней....
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23.03.2022 11:20 Ответить
це не діти, це ******** орків, "юнармейцы"
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23.03.2022 17:27 Ответить
Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
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23.03.2022 11:21 Ответить
у кацапів манія все о якихось дат приурочувати, гітлер теж таким бавився, тільки з окультної позиції, але результат буде для х...ла той самий - здохне мразота.
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23.03.2022 12:37 Ответить
Через велику дату (1 травня) вибухнула Чорнобильська АЕС...
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23.03.2022 15:16 Ответить
свинорылокозломордые мокшанцы сказочные долбодятлы...
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23.03.2022 10:53 Ответить
Погружение во мрак

anti-colorados 23 Березня, 2022

Случилось то, что должно было случиться. На роZZии началась волна национализации. Самым громким является решение не возвращать лизингодателю более тысячи пассажирских самолетов, в основном производства Airbus и Boeing. Проще говоря, Москва сделала ровно то, что делает на территории Украины - формализовала себя как мародер. У нас в этом никогда не было сомнений и мы давно описывали то, что и как делают россияне на оккупированной территории Донбасса и в Крыму, а сейчас это происходит на новых, захваченных территориях.
Там российские военные уже получили добро на широкомасштабное мародерство и оно теперь идет везде, где они стоят. Поэтому всем надо понимать, что удерживая врага от захвата собственного населенного пункта, вы его защищаете от дикой банды, которая будет убивать ради забавы, насиловать и обязательно - грабить. Вчера нам рассказала очевидица этого процесса, очень показательную историю, которую можно описать в подробностях.
Она поехала в район Бучи для того, чтобы попытаться вывезти оттуда свою престарелую маму, хотя уже и сама в предпенсионном возрасте. В общем, в их дом зашли «освободители» и стали методично выносить все, что им приглянулось и в первую очередь - еду. Потом, когда все было разграблено, они расстреляли холодильник, стиралку и телевизор. А когда выходили, последний освободитель сказал: «Жаль вы старые и не представляете интереса». Только после этого - ушли.
Всем надо понимать, что стадия войны, когда они игрались в «братьев» уже закончилась и теперь их не заставляют играть плюшевых мишек. Они знают свои потери и считают, что грабежами и насилием они могут хоть как-то компенсировать свое незавидное положение. Жаль, что пустоголовые балаболки, наподобие Люси, никогда этого не поймут, поскольку все это происходит с чужими, для них, людьми.
Но вернемся к самолетам. О том, что будет происходить именно с этим вопросом, мы писали раньше и на самом деле, он является лакмусовой бумажкой, поскольку там не было большого лага по времени. Лизингодатель дал сроку в де-три недели для того, чтобы перегнать самолеты на указанные площадки и выполнение, либо не выполнение этого требования, мгновенно тянет за собой, соответствующие последствия. И как мы знаем, прутин лично распорядился не возвращать самолеты, тем самым - запустил последовательность необратимых событий.
Лизингодатели тут же арестовали около 80 самолетов, находившихся на обслуживании или по другим причинам, вне территории роZZии, но около тысячи - остались недоступными. Раз так, то теперь в любом аэропорту, они могут быть остановлены и отданы собственнику принудительно. В москве это прекрасно понимают и вот как выглядит профильное совещание на эту тему.
https://twitter.com/i/status/1506498951809310723
Это значит, что опыт Ирана и Венесуэлы, там не пошел впрок и то, что унылый мужик обещает сделать собственными силами, в плане обслуживания и ремонта, не под силу даже стране, где собираются те самые Airbus и Boeing, поскольку эти процедуры завязаны на сертифицированных производителей запчастей, расходных материалов и прочего.
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23.03.2022 10:53 Ответить
про мародерство
еще они любят на какое видное место насрать
на кровать, на стол и прочее
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23.03.2022 11:00 Ответить
Нехай орки летят следом за хором александрова. Ту-104 самый лучший самолет, была в моей юности такая песня на музыку Шопена. И Кобзон, опять же, передохнет, а то уже задолбался концерты давать
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23.03.2022 11:20 Ответить
тепер є всі підстави для компаній лізингодавачів стягувати збитки з підарашки, а обслуговувати довго вони не зможуть, там при допомозі молотка, зубила і чиєїсь кацапської матері нічого не відремонтуєш.
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23.03.2022 12:42 Ответить
Лапотні дурікі-ви навіть ще не уявляєте що на вас за це очікує...
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23.03.2022 10:54 Ответить
В ближайшие лет 100 кацапы будут летать разве что на швабре.
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23.03.2022 11:33 Ответить
Шойгу пропал, - росСМИ (https://twitter.com/dm_e/status/1506369566347337733)

Он перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта - то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине. Обычно Шойгу очень активен в СМИ.

В окружении министра обсуждают, что он нездоров - имеет проблемы с сердцем.
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23.03.2022 10:54 Ответить
даже если они с путиным сдохли, на их место станут еще более дибильные Патрушев, Золотов и т.д.
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23.03.2022 11:07 Ответить
Лапотні дуріки-ви навіть ще не уявляєте що на вас за це очікує...
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23.03.2022 10:57 Ответить
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23.03.2022 11:01 Ответить
Этих перековать не возможно.
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23.03.2022 11:26 Ответить
Ну почему? На отопление помещений сходятся.
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23.03.2022 11:48 Ответить
Там одно гамно , а оно почти не горит .
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23.03.2022 11:57 Ответить
перековать нельзя переплавить

поставь запятую
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23.03.2022 12:30 Ответить
Тока утилизировать
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23.03.2022 14:33 Ответить
а что это за дружественные страны?
если борт который они не отдают прилетит например в казахстан или кыргызстан
или любую страну снг кроме белорашки
я думаю их могут задержать по просьбе владельца самолета
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23.03.2022 11:02 Ответить
Могут и не задержать, но тогда эту страну в позу страуса поставит ИКАО. Реально это Абхазия и Южная Осетия. Ну и КНДР.
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23.03.2022 11:07 Ответить
и белорашка
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23.03.2022 11:19 Ответить
Це значить в Турцію і Єгипет росіяни більше не полетять... Нарешті цих свиней там більше не буде.
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23.03.2022 11:03 Ответить
Дійсно ... туризм ...чьо ... цікаво за які гроші, якщо доляра у них вже нема.
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23.03.2022 12:10 Ответить
Право собственности на Западе это такая священная корова, которую рашкованам своими грязными пальцами лучше было бы не касаться, это их проберёт не менее быстро, чем доказательства зверств. Рашка, вперде, рад за вас, дурачин.
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23.03.2022 11:06 Ответить
Если они не отдадут самолеты - на них подадут в международный суд. а дальше тупо будут в возмещение ущерба кофисковывать рашкованское имущество. Например океанические суда - зашел в порт и привет. назад пешком.
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23.03.2022 11:30 Ответить
Именно так. "Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. И не надо стрелять в люстру, это излишне." как сказал в своё время Остап Бендер.
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23.03.2022 11:43 Ответить
Если они не отдадут самолеты - на них подадут в международный суд. а дальше тупо будут в возмещение ущерба кофисковывать рашкованское имущество. Например океанические суда - зашел в порт и привет. назад пешком.
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23.03.2022 11:32 Ответить
А ещё газахранилища грязь просп и много других вкусных плюшек

Только - чур!
Замороженные бабки это наши репарации
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23.03.2022 12:34 Ответить
Орки малолітні. Я на вашій картинці бачу два пророчих слова- за еду. Ви цю їду скоро будете по всьому ********* по мусорках шукати. Дибіли.
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23.03.2022 11:06 Ответить
Они будут эксплуатировать Боинги как "жигули":
не по регламенту, а до тех пор, пока заводится.
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23.03.2022 11:11 Ответить
Т.е. недолго + на Жигулях можно ездить с гнилим дном, а на самолётах - нельзя.

Хотя, 10 лет назад транзитом летел через Москву на Тушке - фузеляж снаружи был в каких-то вмятинах, пол в сортире сгнил, лампочки в салоне отключались и стюардессы ходили что-то щелкали в щитках...

Весь полет бормотал "Иже еси на небеса..."

На Боинг-Эрбас не тушка - гайка сносилась и ага - на прикол ржаветь, пока хло ноги не задерет
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23.03.2022 12:42 Ответить
Канцелярські новини із-за поребрика.

Обычная писчая бумага стоила 200 руб, вдруг за три дня минимум 1000, до 3500 за пачку.

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23.03.2022 11:18 Ответить
И это в стране с бескрайними лесами, из которых ту бумагу и делают, просто отбеливатель для целлюлозы делать так и не научились
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23.03.2022 15:08 Ответить
Пассажирам будут выдавать парашюты...
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23.03.2022 11:19 Ответить
Це круто ! У мухосранск з Питера на Боингу. Майже безкоштовно. Навіть Бояришник стюарди будуть наливати. А полетять бомжи з мухосранска в Питер? Там же цукор по карткам !
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23.03.2022 11:29 Ответить
Пригадав совєцький анекдот.

- Як настане комунізм, у кожного буде свій власний вертоліт.
- А нафіга кожному вертоліт?
- Ну, як нафіга? - А раптом десь дефіцит викинуть!
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23.03.2022 11:43 Ответить
Если они не отдадут самолеты - на них подадут в международный суд. а дальше тупо будут в возмещение ущерба кофисковывать рашкованское имущество. Например океанические суда - зашел в порт и привет. назад пешком.
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23.03.2022 11:29 Ответить
Тепер лізингові компанії будуть через суд арештовувати кацапське майно у всьому світі, щоб компенсувати збитки. Тобто усе, що належить державі - рашкостану. Виключні довбойоби у рашкостані на посадах.
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23.03.2022 11:31 Ответить
...разобрали , собрали ... чего то ржу
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23.03.2022 11:33 Ответить
У кацапоїдних від народження очки завидющі, ручки загребущі. Поки не скомуниздять - не виживуть.
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23.03.2022 11:43 Ответить
Ну умные люди говорят, что так Иран делал и делает, когда ничинаются поломки, из двух собирают один и так далее, только при этом парк начинает снижаться, плюс те самолеты которые были у Ирана на момент санкций намного старее а значит и проще технически, Боинги и Эйрбасы это вам не Ан-2, там еще попробуй собери из двух один, пару штук упадет и хрен кто полетит больше. Ну а буржуям профит, через суды будут рашку бить и требовать компенсации.
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23.03.2022 11:48 Ответить
ну кажется иран не додумался до такого пиратсва)
им новые не дают скорее всего в лизинг то да се
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23.03.2022 12:23 Ответить
Я не знаю на 100%, говору лишь что слушал, что они сейчас летают на том, что национализировали когда-то, и просто если нет запчастей, берут какой-то самолет и разбирают. Ну возможно как-то контрабасовм возят, но суть такая. Ну и самое непрятное для рашки, что с современными самолетами, проворачивать такое как Иран проварачивает со старьем, очень сложно, учитывая еще "высокотехнологичность" мокшанских специалстов.
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23.03.2022 13:02 Ответить
Рубрика "Творчество умалишенных"
Дорогие американцы, у меня для вас послание
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23.03.2022 11:49 Ответить
Перша поломка турбіни чи електроніки і ще одна труна з 300 пасажирами в Кацапії падає з неба
Московіти росіяне (рашисти) це єдиний народ у світі який має премію Дарвіна пожиттєво.
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23.03.2022 11:56 Ответить
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23.03.2022 12:39 Ответить
та проводити технічне обслуговування на російських підприємствах

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

ну-ну
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23.03.2022 13:01 Ответить
владельцы по суду будут арестовывать любую кацапскую собственность на рубежом.
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23.03.2022 13:20 Ответить
Путинюненг?
Молодое мяско подростает.
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23.03.2022 13:29 Ответить
Щоби літати на націоналізованих Боїнгах, Аірбасах, Ембраєрах потрібно їх нормально обслуговувати. Так як постачання запчастин та сприяння в технічному обслуговуванні з боку цих компаній для рашки заблоковане - безпечно літати на них можна буде недовго.
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23.03.2022 13:34 Ответить
Літак - то не АВТОВАЗ, в який можна запхати запчастину від Москвича чи від Газелі. Треба сертифіковані деталі, і ТІЛЬКИ.
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23.03.2022 13:35 Ответить
интересно а каковы суммы которые придется лаптям платить за кражу чужой собствености? 2-3 стоимости украденного самолета за каждый украденный самолет?
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23.03.2022 13:39 Ответить
Самолеты Раши вообще никуда не полетят ( не го
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23.03.2022 14:02 Ответить
Не говоря о боингах и айрбасах) - российские самолёты будут забирать.
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23.03.2022 14:03 Ответить
если дружественная страна типа(Казахстана, Вьетнама, Армении, Грузии и остальные) будет принимать эти ворованые самолёты, нужно арестовывать самолёты ,,дружественных стран,, тут же хитрость в чём они хотят ремонтировать их в этих странах, если кацап, что-то придумал, значит есть какой-то обман!!!!
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23.03.2022 14:26 Ответить
який наївний кацап! ці літаки ВЗАГАЛІ літати не будуть, бо ніхто їх не буде обслуговувати!
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23.03.2022 14:38 Ответить
кацапа дурний,як пень.Кібер війска де-яких країн ,посадять ці літаки там, куди потрібно ,а не там куди вони летять.
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23.03.2022 15:12 Ответить
Самолет обслужить это не в гараже в б/у авто масло поменять. А все новые приличные авто так вообще стараются обслуживать на сервисном центре. Но авто с гаражным обслуживанием в большинстве случаев может просто сломаться и не поехать, то вот с самолетам последствия будут гораздо больше. Обслужили кое-как и загнали россиян на внутренние рейсы. Очень скоро такой самолет с россиянами грохнется на головы других россиян. Ну и за рубежом будет постоянно арестовываться любая российская недвига, имущество, финансы и т.п. Так что деньги за отжатые самолеты лизингодатели все равно получат, с процентами, неустойками, судебными издержками и т.п. Надо быть полным идиотом, чтобы додуматься до отжатия чего-либо, что находится в международном лизинге. Кстати данные самолеты по географии смогут летать только в КНДР, Абхазию и Беларусь. Больше никуда. Ни одна страна не пропустит их через свое воздушное пространство даже транзитом.
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24.03.2022 11:58 Ответить
 
 