"Мы забрали чужое. Эти самолеты за пределы РФ никогда не будут летать. Исключение – дружественные страны", - министр транспорта РФ Савельев об эксплуатации "национализированных" воздушных судов. ВИДЕО

Министр транспорта РФ Виталий Савельев объяснил представителю российской авиаотрасли планы дальнейшей эксплуатации "национализированных" самолетов, принадлежащих иностранным компаниям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Савельев приказал эксплуатировать украденные воздушные суда и проводить техническое обслуживание на российских предприятиях до момента, когда это будет возможно. Чиновник в разговоре признает, что россияне забрали чужое, и эти самолеты никогда не будут вылетать за пределы воздушного пространства РФ. Исключением он назвал полёт в "дружественные страны".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города