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На сегодняшний день запланировано открытие девяти гумкоридоров, - Верещук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Девять гуманитарных коридоров согласованы на среду, сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Согласовано девять гуманитарных коридоров: Донецкая область из Мариуполя в Запорожье... Бердянск - Запорожье. 24 автобуса сейчас находятся на въезде в Бердянск. С 10 часов будут поданы для начала эвакуации", - сказала Верещук на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, запланированы также гуманитарные коридоры в Запорожской области: Пологи – Запорожье, Гуляйполе – Запорожье;

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в Киевской области: с. Большая Дымерка – Бровары, с. Богдановка – Бровары, Бородянка – Белая Церковь, с. Светильня – Бровары;

в Луганской области г. Рубежное – Бахмут, с. Нижнее – Бахмут.

"Эти маршруты будут проходить и по другим городам, где будут делаться остановки для сбора людей, - Лисичанск, Северодонецк...", - уточнила Верещук.
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если опять что-то кацапы захватят , то Верещук должна уйти в отставку за ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ
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23.03.2022 11:10 Ответить
Ця абсолютно не компетентну верещалку повинні звільнити, бо всі її перемовини про гумконвої закінчуються трагедіями з людськими жертвами і постачанням окупантів гуманітарних вантажів, які первинно призначалися для наших громадян.
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23.03.2022 11:13 Ответить
женщин детей инвалидов стариков, остальных не брать
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23.03.2022 11:14 Ответить
рубежное ордило?
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23.03.2022 11:31 Ответить
Знову вирішуватиме кацапські логістичні проблеми за наш рахунок?
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23.03.2022 12:45 Ответить
Вже стає зрозумілим, що вийти з оточення не по гумкоридорам верещук більш ймовірно ніж по ним
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23.03.2022 13:44 Ответить
 
 