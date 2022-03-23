Последствия обстрела на Нивках в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Разрушение в районе "Нивки" в столице в результате вражеских обстрелов.
Видео разрушений публикует "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
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+25 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий23.03.2022 12:22
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий23.03.2022 12:30
+10 Галина Царюк
показать весь комментарий23.03.2022 12:27
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Всі про всіх пам'ятають
что далее?
мост, город я видел, друг с женой (черниговские) у меня остановится планируют, сына похоронили на днях.
расскажи мне что-то интересное?
Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. https://t.me/irpininteresting/4404