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Последствия обстрела на Нивках в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Разрушение в районе "Нивки" в столице в результате вражеских обстрелов.

Видео разрушений публикует "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия обстрела на Нивках в Киеве 01
Последствия обстрела на Нивках в Киеве 02
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Топ комментарии
+25
******** кацапские, шоб им в ростов так *********!
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23.03.2022 12:22
+11
Мразота кацапська. Повернеться вам сторицею страждання і України, і всіх країн та народів катованих вами, паскуди.
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23.03.2022 12:30
+10
Лучше на Москву пусть им прилетит
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23.03.2022 12:27
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******** кацапские, шоб им в ростов так *********!
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23.03.2022 12:22 Ответить
Лучше на Москву пусть им прилетит
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23.03.2022 12:27 Ответить
Ще не вечір.
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23.03.2022 12:31 Ответить
Ще не вечір.
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23.03.2022 12:32 Ответить
Випий заспокійливого,істерічка.
Всі про всіх пам'ятають
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23.03.2022 12:29 Ответить
интересует.

что далее?

мост, город я видел, друг с женой (черниговские) у меня остановится планируют, сына похоронили на днях.

расскажи мне что-то интересное?
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23.03.2022 12:31 Ответить
баран - без Киева не будет Чернигова
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23.03.2022 13:07 Ответить
Так это градами крыли сегодня, весь город дрожа
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23.03.2022 12:25 Ответить
Мразота кацапська. Повернеться вам сторицею страждання і України, і всіх країн та народів катованих вами, паскуди.
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23.03.2022 12:30 Ответить
❗️Вчора на напрямку Гостомель-Ірпінь зафіксовано випадок застосування фосфорних *********** зі сторони РФ

Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. https://t.me/irpininteresting/4404
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23.03.2022 12:35 Ответить
Твари рашистские!!Что б вам ещё пожелать??А!!Пусть ваши дети никогда не дождутся вас с войны!!
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23.03.2022 12:52 Ответить
 
 