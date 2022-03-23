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"Как мертвый, расстрелянный врагом город. Но он еще жив", - последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись на которой зафиксированы разрушения Мариуполя, постоянно подвергающиеся атакам российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что видеозапись сделана сегодня.

"Это Мариуполь сегодня... Как мертвый, расстрелянный врагом город... Но он еще жив. Там дышат люди - голодные, в подвалах догорающих домов. Их сердца еще бьются под завалами с надеждой на спасение. Наш Мариуполь продолжает чувствовать боль от авиабомб и пронзающей артиллерии", - пишет автор публикации.

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Топ комментарии
+26
Вот он какой русский мир...
Он приходит убивать и грабить...
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23.03.2022 13:28
+22
Не повірите, але є люди для кого це тільки зараз починає доходити. Бо до війни ще багато хто тішив себе ілюзією, що ми "адибратскійнарот". І за гіркою іронією долі саме в тих містах, які зараз зруйновані вщент.
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23.03.2022 13:33
+21
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23.03.2022 13:34
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Вот он какой русский мир...
Он приходит убивать и грабить...
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23.03.2022 13:28 Ответить
Невже тільки зараз це стало зрозуміло?
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23.03.2022 13:29 Ответить
Не повірите, але є люди для кого це тільки зараз починає доходити. Бо до війни ще багато хто тішив себе ілюзією, що ми "адибратскійнарот". І за гіркою іронією долі саме в тих містах, які зараз зруйновані вщент.
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23.03.2022 13:33 Ответить
Підтверджує, що у Харкові саме так і є. Місцеві лапотники тільки після джекількох обстрілів прозріли.
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23.03.2022 14:19 Ответить
А ви знаєте, нажаль є категорія людей яким тільки зараз дійшло шо таке так званий, кацапсячий мір. Нажаль це так... І замітьте, більш всього постраждало російськомовне населення. Це так їх ***** любив шо зруйнував їхнє житло, заводи на яких вони працювали та заробляли собі на життя... Все ця потвора зруйнувала...
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23.03.2022 13:35 Ответить
я думаю пора уже похоронить это миф про русскоговорящих, которые какие-то не такие в отличие от україномовних..., это просто была такая попытка нас расколоть, нашими гребаными соседями, нашли, блин, еще одно отличие..., а мы в это время должны были медленно, но верно, возвращать все на свои места, наш язык, нашу культуру, наши корни, что в принципе и происходит сейчас..., я русскоговорящая, но мне это никак не мешает быть гражданкой Украины и любить свою родину и да я считаю, что без экзамена на знание украинского языка нельзя попасть ни на госслужбу, ни получить гражданство...
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23.03.2022 13:48 Ответить
Навіть більше того,отримання громодянства повинно бути таким як у Латвіі,щоб майбутнє країни вирішували ті ,хто на це заслуговує.Я теж російськомовна, але не хочу спілкуватися російською,бо після усіх злочинів скоєних росією в Україні,після підтримки путлера у 83 % населення росіі,після їх підтримки вбивати Україну,у мене щезли усякі надіі на те що в росіі є притомні люди,тепер рахую що говорити мовою окупанта огидно і соромно.Перед вбитими дітьми соромно,перед захистниками Маріуполя, перед закривавленою Україною.І ще... саме рускоговорящих поліз захищати путлер,саме з цього усе почалося.І ще. Ви не помітили- скрізь де є російська мова , починаються склоки ,конфлікти ,війна, ,повзуча оккупація ,та ассіміляція,через десяток років,руськоязичні дітки знову будуть прираховані к мишебратьям, ізнову війна?!! Я не хочу такого майбутнього своїм дітям!!Ніколи цього не забуду...
Але це кожен має вирішити сам,бо тут важливо не принудження ,а осмислення ,як кажуть насильно любити не принудиш.Тепер я розумію слова львівській співачки Оксани Мухи, що повертати усе українське,саме це наша зброя і захист проти кацапіі,інакше ми просто щезнем як нація.
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23.03.2022 14:27 Ответить
Деяким, на жаль, тільки зараз
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23.03.2022 13:45 Ответить
Русский мир наиболее рушит дома русскоговорящих и где когда-то кто его хоть один раз позвал туда. Это горькая правда.
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23.03.2022 13:30 Ответить
чьтоби пазвать русскіх нада бить русскагаварящім.
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23.03.2022 13:34 Ответить
Це недочасно зараз таке стверджувати !

Тим більше , що саме Маріупіль з усіх міст Донбасу як в 2004 , так й 2006-2007, так й в 2010 був завжди найбільш проти Ібуковича й ригоблювотини . Відкрийте сайт ЦВК й можете в цьому переконатися . Там завди було як мінімум 30% проти ригоблювотини , що більше ніж в Мелітополі , чи Запоріжжі .
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23.03.2022 13:43 Ответить
Стародавня мудрість: Не можна кликати в свій дім нечисту силу, бо й сам пропадеш і дім твій буде зруйновано.
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23.03.2022 15:46 Ответить
твари, гореть вам в аду..
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23.03.2022 13:30 Ответить
Этот город у моря ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПЯТЬ ПОДНИМЕТСЯ ИЗ ПЕПЛА И ОПЯТЬ РАСЦВЕТЕТ
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23.03.2022 13:31 Ответить
Думаю подьем экономики 💶 украины после в разгрома козлостана будет может даже рекордный за все времена во всем мире! А как минимум как в Европе после второй мировой.
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23.03.2022 13:36 Ответить
Только в случае полной победы Украины и освобождении всей украинской территории включая крым и дамбас. В ином случае *мир* будет только на бумаге. Для инвесторов с большими деньгами ето красная зона.
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23.03.2022 13:52 Ответить
Я и написал: разгром козлятни. А это подразумевает освобождение Украины с последующим разчленением козлятни👍🤙
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23.03.2022 14:37 Ответить
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23.03.2022 13:34 Ответить
Вот к чему приводит дружба и сотрудничество с Раzzией
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23.03.2022 13:35 Ответить
Расейская империя была и есть империей Zла, не зря она столько народов поломала и превратилась в тюрьму народов.
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23.03.2022 13:49 Ответить
В совкових підручниках з історії писали,що царизм знищив більше 100 народів та народностей тільки в Сибіру.На Кавказі за 100 років загарбницьких війн було замордовано 3 мільйони населення гірських народів.5 мільйонів назавжди покинули свої землі.Кримських татар,абхазів живе у Турції в десятки раз більше,ніж у на своїх землях.А про Україну і мови нема-без всяких війн тільки у минулому столітті тут було знищено біля 12-13 мільйонів населення.
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23.03.2022 14:04 Ответить
Советский Союз был тюрьмой народов.

Эта историческая память отдается украинцам посредством Голодомора и расстрелянного Возрождения.
Крымским татарам - из-за трагедии 1944 года,

многим другим народам - из-за их собственных трагедий.
Если бы Советский Союз не был демонтирован (помните, он не распался сам собой, а был сознательно демонтирован), если бы ГКЧП, КГБ и другие органы сохранили власть,
кто знает, какие трагедии еще бы произошли.
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23.03.2022 13:57 Ответить
Дуже боляче це бачити і розуміти , що все це робить наш сусід клятий
У якого поїхав дах від злоби і ненависті до украінського народу !

Будь ти проклятий , пітерський ******* і мразь та всі твої виродки 😡
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23.03.2022 13:58 Ответить
Всей Украиной мы будем оплакивать невинно убиенных в Мариуполе.

Но Мариуполь восстанет из пепла и станет еще краше
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23.03.2022 14:03 Ответить
И ни птица, ни ива слезы не прольет,
Если сгинет с земли злой кацапский народ
И весна, и весна встретит новый рассвет
Не заметив, что их уже нет...
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23.03.2022 14:14 Ответить
Vo istjinu Ukrainskij Stalingrad. Derzitjesj!
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23.03.2022 14:17 Ответить
Ця трагедія - це наслідок. Наслідок глобальної, всенародної "какої разніци".
Але це зрозуміють тільки онуки і правнуки...
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23.03.2022 15:13 Ответить
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23.03.2022 15:20 Ответить
Суки рашистские твари
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23.03.2022 17:16 Ответить
Мариуполь наш Алеппо. Ты еще восстанешь из пепла как птица феникс.
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23.03.2022 17:18 Ответить
Припять віддихає ....
Це хтось хоче сказати що путін сам бомбить Маріуполь і російський народ тут нє прі чом ?
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23.03.2022 19:07 Ответить
В ответ надо полностью расхерачить канал по которому вода идёт в Крым.
Следующая цель - крымский мост.
Чтобы знали, что за всё будет ответка, и сразу.
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23.03.2022 19:25 Ответить
 
 