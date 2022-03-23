"Как мертвый, расстрелянный врагом город. Но он еще жив", - последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись на которой зафиксированы разрушения Мариуполя, постоянно подвергающиеся атакам российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что видеозапись сделана сегодня.
"Это Мариуполь сегодня... Как мертвый, расстрелянный врагом город... Но он еще жив. Там дышат люди - голодные, в подвалах догорающих домов. Их сердца еще бьются под завалами с надеждой на спасение. Наш Мариуполь продолжает чувствовать боль от авиабомб и пронзающей артиллерии", - пишет автор публикации.
Топ комментарии
+26 Остап Покотило
показать весь комментарий23.03.2022 13:28
+22 Странник Виртуальный d2c4d836
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+21 Огусто
показать весь комментарий23.03.2022 13:34
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Пожалуйста, подождите...
Он приходит убивать и грабить...
Але це кожен має вирішити сам,бо тут важливо не принудження ,а осмислення ,як кажуть насильно любити не принудиш.Тепер я розумію слова львівській співачки Оксани Мухи, що повертати усе українське,саме це наша зброя і захист проти кацапіі,інакше ми просто щезнем як нація.
Тим більше , що саме Маріупіль з усіх міст Донбасу як в 2004 , так й 2006-2007, так й в 2010 був завжди найбільш проти Ібуковича й ригоблювотини . Відкрийте сайт ЦВК й можете в цьому переконатися . Там завди було як мінімум 30% проти ригоблювотини , що більше ніж в Мелітополі , чи Запоріжжі .
Эта историческая память отдается украинцам посредством Голодомора и расстрелянного Возрождения.
Крымским татарам - из-за трагедии 1944 года,
многим другим народам - из-за их собственных трагедий.
Если бы Советский Союз не был демонтирован (помните, он не распался сам собой, а был сознательно демонтирован), если бы ГКЧП, КГБ и другие органы сохранили власть,
кто знает, какие трагедии еще бы произошли.
У якого поїхав дах від злоби і ненависті до украінського народу !
Будь ти проклятий , пітерський ******* і мразь та всі твої виродки 😡
Но Мариуполь восстанет из пепла и станет еще краше
Если сгинет с земли злой кацапский народ
И весна, и весна встретит новый рассвет
Не заметив, что их уже нет...
Але це зрозуміють тільки онуки і правнуки...
Це хтось хоче сказати що путін сам бомбить Маріуполь і російський народ тут нє прі чом ?
Следующая цель - крымский мост.
Чтобы знали, что за всё будет ответка, и сразу.