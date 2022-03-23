Волонтеры на полевых кухнях обеспечивают питанием бойцов, детей и людей в убежищах: как питается Киев во время войны. ВИДЕО

Работники сферы питания хорошо организовали свою работу: кто обеспечил помещение, кто привез продукты, а кто просто пришел волонтером для того, чтобы готовить.

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео с основателем проекта Виталием Дейнегой о том, как питается Киев в современных реалиях, передает Цензор.НЕТ.

Война внесла свои коррективы не только в систему питания киевлян, но и деятельность столичных заведений питания. Те, которые раньше готовили для сотни посетителей, сейчас готовят для тысяч бойцов, детей и людей, которые в этом нуждаются. Остаются и заведения, которые работают в штатном режиме. Это дает своеобразное чувство "привычной жизни", когда люди могут зайти за кофе и пошутить с баристой, или пойти в ресторан, заказать свое любимое блюдо и немного "переключиться".

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Волонтеры на полевых кухнях образовали своеобразный фронт, обеспечивающий питанием бойцов, детей, людей, сидящих в убежищах и нуждающихся. Работники сферы питания хорошо организовали свою работу: кто обеспечил помещение, кто привез продукты, а кто просто пришел волонтером для того, чтобы готовить. Все они работают для единственной цели – победы.

"Если человек не сражается за свой дом и свой хлеб, дальше смысла жить вообще нет", - рассказывает Онур, владелец сети заведений питания в столице. Он, как и многие его коллеги, не боятся смещения боевых действий и готовы с пищевого фронта перейти на боевой и встать на вооруженную защиту нашей страны.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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