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"За Шеву", - памяти офицера-танкиста Алексея Шевченко, погибшего в бою с российскими оккупантами вблизи Волновахи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Командир роты танкового батальона отдельной мотопехотной бригады старший лейтенант Алексей Шевченко погиб 26 февраля 2022 в боях с российскими оккупантами в районе Волновахи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам побратимов, когда танковая группа, в которой был старший лейтенант Шевченко въехала в город, было темно и ничего не видно, поэтому Алексей принял решение открыть люк и лично все осмотреть. Офицер обнаружил вражескую группу, открыл по ней огонь и уничтожил врага. Однако захватчикам удалось попасть в танк Шевченко.

Побратимы создали специальный видеоролик, посвященный памяти украинского воина, родившегося в Донецкой области.

Также читайте: Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания "Герой Украины". ФОТО
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Топ комментарии
+57
Нехай його справа живе в інших.
Смерть ворогам !
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23.03.2022 15:00
+47
Герою Честь!!!
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23.03.2022 15:03
+38
Вічна тобі пам*ять, Воїне.
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23.03.2022 15:04
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Нехай його справа живе в інших.
Смерть ворогам !
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23.03.2022 15:00 Ответить
Герою Честь!!!
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23.03.2022 15:03 Ответить
Вічна тобі пам*ять, Воїне.
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23.03.2022 15:04 Ответить
Героям Слава!
І мертвим, і живим !

R.I.P. Воіну.
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23.03.2022 15:06 Ответить
❤️🙏 🇺🇦 З Україною в серці назавжди. Герої не вмирають - вмирають вороги!
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23.03.2022 15:07 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою ,Олексію Шевченко 😪😪😪
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23.03.2022 15:09 Ответить
Низький уклин !❤️💙💛Спивчуття ридним Героя !🙏🇺🇦
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23.03.2022 15:09 Ответить
Для нього рідні - це вся Україна.
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23.03.2022 15:39 Ответить
Вічна пам'ять, шана та повага...
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23.03.2022 15:12 Ответить
Война забирает самых лучших и красивых сыновей Украины!Прекрасное видео-память!СЛАВА ГЕРОЮ!ОН НА ВСЕГДА С НАМИ
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23.03.2022 15:14 Ответить
"Смерті немає, то лише пора. Дух не згасає. Дух не вмира"
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23.03.2022 15:48 Ответить
Героям Слава!
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23.03.2022 15:49 Ответить
Вічна пам'ять Олексію
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23.03.2022 15:51 Ответить
Боже, як сумно. Гинуть найкращі люди України. Вічна пам'ять і Слава Герою!
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23.03.2022 15:58 Ответить
Бессмертие!Славному командиру танковой роты ВСУ
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23.03.2022 16:54 Ответить
Каждое имя будет в нашей истории, как и имена великих командиров УПА, УНР-ЗУНР, Запорожцев и киевских князей
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23.03.2022 17:10 Ответить
ЗА ШЕВУ! ЗА ШЕВУ! ЗА ШЕВУ!
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23.03.2022 17:40 Ответить
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23.03.2022 18:34 Ответить
Герои не умирают. Смерть врагам!
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23.03.2022 18:46 Ответить
вічна пам'ять Герою! Слава ЗСУ!!!
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23.03.2022 18:51 Ответить
За Шеву рідні мочить рашистів! Слава Герою!
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23.03.2022 19:31 Ответить
Слава! Слава! Слава! Воїну!
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23.03.2022 20:19 Ответить
Герої не вмирають, а вічно в наших серцях!
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23.03.2022 20:54 Ответить
Що кожен снаряд влучав в достойну ціль.
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23.03.2022 23:17 Ответить
 
 